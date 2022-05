Crowdshipping platform Shopopop ‘wil uitbreiden in Nederland en naar België’

Nadat het Franse crowdshipping platform Shopopop eind vorig jaar met de eerste Nederlandse activiteit begon in Tilburg, is het nu van plan uit te breiden naar de rest van Nederland en naar België. Hiervoor is het platform momenteel op zoek naar winkeliers om samenwerkingen mee te starten, zo meldt Twinkle in een nieuwsbericht. Fashion United heeft contact gezocht met Shopopop voor meer informatie en zal dit artikel eventueel later verder aanvullen.

Door middel van het crowdshipping platform kunnen klanten hun online bestellingen thuis laten bezorgen door een particuliere bezorger, die de bezorging doet met eigen vervoer. Het idee hierachter is dat particulieren de bezorgingen doen als onderdeel van hun reguliere reizen. Per pakket verdient de bezorger dan minstens vijf euro.

‘’Het Shopopop-model is in principe overal toepasbaar, ook in kleinere steden en gemeenten; overal waar er shoppers zijn, kan er geleverd worden’’, zo deelt Shopopop country manager Benelux Caroline Schuurs mee aan Twinkle.

Shopopop is momenteel ook actief in Portugal, Italië en Luxemburg, zo staat vermeldt op de website van het bedrijf.