Cucinelli: recordomzet van 1,4 miljard euro in 2025, plus 11,5 procent

Brunello Cucinelli sluit 2025 af met een omzet van 1,407 miljard euro. De groei bij constante wisselkoersen bedraagt 11,5 procent, wat de verwachtingen van begin dit jaar overtreft. De stijging bij huidige wisselkoersen is 10,1 procent.

De groeitrend in het vierde kwartaal is positief voor het Umbrische bedrijf: de omzet bereikt 388,6 miljoen euro. Dit is een stijging van 11,9 procent bij constante wisselkoersen (plus 8,4 procent bij huidige wisselkoersen).

“We sluiten een recordjaar af, zowel qua omzet als imago, en gezien de kwaliteit van de verkoop verwachten we een gezonde, duurzame en evenwichtige winst voor 2025”, reageert Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur van het bedrijf, in een verklaring.

Brunello Cucinelli: “We hebben vertrouwen in de komende maanden”

“Gezien de uitstekende winterverkoop, de positieve start van de lente-zomercollectie 2026 en de uitstekende reacties op de herfst-winter pre-collecties 2026 hebben we vertrouwen in de komende maanden”, legt Cucinelli uit. “Bovendien versterken we ons imago van absolute luxe, wat wij ‘zachte luxe’ noemen. Dit is een uiting van exclusiviteit, kwaliteit, vakmanschap en made in Italy. Deze waarden zijn voelbaar in onze boetieks en in de prachtige multibrandwinkels wereldwijd, wat de relatie met de eindklant weerspiegelt. We zien dit jaar dan ook met veel positiviteit tegemoet en verwachten een gezonde omzetgroei van ongeveer tien procent.”

2025 is een belangrijk jaar voor het retailkanaal, met in het vierde kwartaal een omzetgroei van 14,5 procent bij constante wisselkoersen. Ook bij huidige wisselkoersen is er een groei met dubbele cijfers (plus 10,5 procent). Op jaarbasis noteert het retailkanaal een stijging van 12,9 procent bij constante wisselkoersen (plus 11,3 procent bij huidige koersen). Dit wordt aangevuld door een positieve en evenwichtige bijdrage van het wholesale-kanaal. Dit kanaal groeit met 8,5 procent bij constante wisselkoersen (plus 7,8 procent bij huidige wisselkoersen), met een stijging van 6,3 procent bij constante wisselkoersen in de tweede helft van het jaar.

De verkoop is positief in alle geografische gebieden: plus 11,9 procent in Amerika, plus 8,1 procent in Europa, plus 15,3 procent in Azië

Brunello Cucinelli heeft de voltooiing van het driejarig plan (2024-2026) voor ambachtelijke 'made in Italy'-productie met zes maanden vervroegd. Dit is mogelijk dankzij buitengewone investeringen in de afgelopen twee jaar. Deze investeringen garanderen dat het bedrijf de komende tien tot vijftien jaar met vertrouwen kan opereren. De investeringen in 2025 bedragen circa 145 miljoen euro, wat neerkomt op ongeveer 10,5 procent van de omzet.

“Dit plan stelde ons in staat ons hoofdkantoor in Solomeo te verdubbelen en twee nieuwe herenateliers te bouwen in Gubbio en Penne. We kunnen de komende tien tot vijftien jaar nu met vertrouwen tegemoet zien, dankzij een robuuste, capabele en schaalbare productiestructuur die klaar is voor de verwachte toekomstige groei”, specificeert de verklaring.