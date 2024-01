Curator: Galeria Karstadt Kaufhof is volledig gefinancierd tot het einde van de zomer

Het noodlijdende warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Volgens de voorlopige curator Denkhaus zijn er al meer dan twee geïnteresseerde partijen. Wat de financiën betreft, geeft hij groen licht, aldus de curator tegen Duits nieuwsbureau DPA.

Volgens het failliete warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) is het volledig gefinancierd tot het einde van de zomer. "De liquiditeit zal tot ver na de insolventie-uitkeringsperiode blijven bestaan, dat wil zeggen tot het einde van de zomer," vertelde de voorlopige curator Stefan Denkhaus aan het Duitse nieuwsbureau DPA. Hij wil de procedure binnen zeven tot acht maanden afronden.

Galeria heeft dinsdag het faillissement aangevraagd bij de rechtbank van Essen. Het doel is om het bedrijf voort te zetten als going concern. GKK, dat nu nog deel uitmaakt van de Signa Group, die ook insolvent is, is op zoek naar nieuwe eigenaren. Er hebben al gesprekken plaatsgevonden. Volgens Denkhaus zijn er "meer dan twee" potentiële geïnteresseerden. Hij wilde hier verder geen commentaar op geven. De crediteurencommissie zal de komende week het investeerdersproces bespreken, waarna de onderhandelingen zullen beginnen.

Galeria-baas Olivier van den Bossche verwacht dat het bedrijf een nieuwe eigenaar zal vinden. Hij verwacht niet dat het wordt opgebroken. "Dat scenario zie ik absoluut niet. Het doel is om Galeria als geheel te behouden." Het operationele bedrijf heeft de laatste tijd erg goed gepresteerd. In het eerste kwartaal van het boekjaar, van oktober tot december, waren de verkopen aanzienlijk beter dan het jaar daarvoor. Met meer dan 60 winkels is het bedrijf al winstgevend.

Om de voordelen van een landelijk warenhuisconcern te behouden, moet er volgens de Galeria-baas een minimumaantal locaties worden aangehouden. "30 winkels, zoals af en toe wordt gemeld, is veel te weinig. We zouden niet meer kunnen profiteren van schaalvoordelen, bijvoorbeeld in onderhandelingen met leveranciers," zegt Van den Bossche.

Het is op dit moment onmogelijk om te voorspellen hoeveel winkels er zullen blijven bestaan. Curator Denkhaus wil opnieuw onderhandelen over de huurcontracten voor een aantal van de locaties. Het doel is om een markthuur van zeven tot twaalf procent van de omzet te realiseren. In de winkels die gevestigd zijn in panden die eigendom zijn van Signa, betaalt het bedrijf huurprijzen tot 30 procent van de omzet.

Als er geen concessie wordt gedaan in de onderhandelingen, sluit Denkhaus niet uit dat contracten moeten worden opgezegd en Galeria-winkels moeten sluiten. "We zullen consequent zijn. Ik verwacht eind april duidelijkheid over de huurkwestie," aldus de advocaat. De onderhandelingen kunnen ingewikkeld worden. Denkhaus zal moeten onderhandelen met curatoren voor sommige locaties en met niet-insolvente vastgoedbedrijven voor andere.

Galeria-baas van den Bossche is ervan overtuigd dat het warenhuisconcern toekomst heeft omdat het klanten een beleving kan bieden. "Ze kunnen bij ons winkelen, producten ophalen en passen. Ze kunnen gebruik maken van verschillende diensten, afspreken met anderen om samen iets te eten en te drinken. Niets van dat alles is online mogelijk." De herschikking van Galeria zal zich hier in de toekomst nog meer op richten.

Galeria heeft momenteel 110 winkels, waarvan er 18 in de loop van januari zullen sluiten als onderdeel van de laatste insolventieprocedure, die pas in 2023 is beëindigd. Volgens het bedrijf heeft het meer dan 15.000 mensen in dienst.

Het federale arbeidsbureau had al aangekondigd dat het de uitbetaling van insolventieuitkeringen aan werknemers zou hervatten wanneer de insolventieprocedure wordt geopend. De voorlopige curator Denkhaus moet een deskundigenrapport opstellen waarin staat dat de gronden voor de insolventieaanvraag aanwezig zijn en dat de kosten van de procedure gedekt zijn. Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de procedure geopend.