‘Curatoren van FNG willen Ellos Group terug’

Curatoren van failliet modebedrijf FNG willen webwinkel Ellos terug, zo meldt De Tijd. De curatoren zijn het niet eens met het feit dat Ellos vlak voor het faillissement van FNG werd verkocht voor 1 euro aan Nordic Capital. Voor het einde van het jaar stappen de curatoren naar de rechtbank van Mechelen on Nordic Capital te dagvaarden, aldus krant De Tijd.

Nordic Capital verkocht in 2019 de webwinkel Ellos aan FNG. De Belgische modegroep betaalde echter maar een deel van de overnamesom, dus voordat FNG failliet ging zette Nordic Capital een mechanisme in gang om Ellos weer in handen te krijgen. Nordic Capital betaalde uiteindelijk 1 euro voor Ellos, aldus De Tijd.

De curatoren van FNG willen Ellos juist weer in handen krijgen of een hogere prijs krijgen dan de 1 euro die ze hebben ontvangen. FNG schuldeisers hebben namelijk een claim ingediend van 350 miljoen euro. Met een hogere prijs voor Ellos of het terugkrijgen van de webwinkel, hopen de curatoren uiteindelijk de vordering van miljoenen euro’s te kunnen betalen.