D.E.M. Europe B.V. en dochtervennootschap Deus Netherlands B.V. failliet verklaard

Op 10 juli is D.E.M. Europe B.V. failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. F.J. Verhagen is aangesteld als curator en laat vandaag aan FashionUnited weten dat het gaat om een vennootschap ‘die onderdeel uitmaakt van de groep die bekend is van het mannenmodemerk ‘Deux Ex Machina’’. Vandaag volgt ook het faillissement voor de dochtervennootschap Deus Netherlands B.V..

Het faillissement van D.E.M. Europe B.V. treft niet de gehele Europese tak. Het gaat om de Nederlandse tak, aldus Verhagen. “De gefailleerde vennootschap houdt alle (honderd procent) aandelen in de dochtervennootschap Deus Netherlands B.V.. De activiteiten in Nederland vinden plaats in de dochtervennootschap. Vandaag is ook het faillissement van de dochtervennootschap [Deus Netherlands, red.] uitgesproken.” Het bedrijf heeft een restaurant en een winkel tot zijn beschikking. Het restaurant is gesloten, maar de winkel is nog open.

De oorzaak van de faillissementen zijn nog niet bekend en worden in een later stadium onderzocht. Verder deelt de curator onderzoek te doen naar mogelijkheden tot een doorstart.