Daan Ubachs: "Unrobe Company Fashion helpt bedrijven aan duurzame bedrijfskleding"

FashionUnited doet in deze rubriek een virtuele koffie met modeprofessionals om bij te praten over de stand van zaken. Hoe ziet hun werk er nu uit? Waar zijn ze mee bezig? Dit keer praat FashionUnited telefonisch bij met Daan Ubachs, oprichter van duurzaam dames- en herenmodemerk Unrobe.

Ubachs is al zo’n dertien jaar actief in de mode-industrie. Ubachs werkte als inkoper, voornamelijk in Azië. Hier produceerde hij voor modemerken als Ralph Lauren, Calvin Klein, Guess en Lacoste. “In Azië zag ik veel goede, maar ook veel slechte dingen”, begint Ubachs. “Daar is het idee ontstaan een kledingmerk te ontwikkelen dat duurzaam produceert. Daarmee bedoel ik op een ethische manier, dicht bij huis, uitsluitend organisch en gerecyclede materialen, volledig transparant, een uitgeklede prijs en een kledingmerk dat aandacht vraagt voor de misstanden in de mode-industrie.” Unrobe is een direct-to-consumer-merk en opgericht in 2017. Er was volgens Ubachs nog maar weinig bekend als het gaat om duurzaamheid en misstanden binnen de mode-industrie in de consumentenperceptie. “Duurzaamheid had toentertijd een geitenwollensokken-imago. Dat imago is verdwenen mede dankzij de coronacrisis.”

Hoe gaat het nu met Unrobe?

“Het gaat heel goed. Dankzij de pandemie konden we even ‘ademen’ en hebben we een nieuw logo gelanceerd. Het logo is ontworpen door mij en Kelvin Govey, oud-creatief directeur van Nike. Het is een vallend vijgenblad geworden en komt overeen met onze missie: ‘dressing people by undressing the industry’. Terug naar de oorsprong van het modemerk. Qua looks van de collectie zijn we wat meer ‘street’ gegaan. Unrobe verkoopt een tijdloze collectie.”

“De verkoop is tijdens de coronapandemie goed doorgelopen. Consumenten weten ons beter te vinden middels onze sociale mediakanalen en samenwerkingen met merken en bedrijven. Zo werken we onlangs samen met Stëlz (een nieuw drankje, de eerste hard stelzer in Nederland) en Monica Geuze (partner van Stëlz). We proberen met een gelimiteerd marketingbudget een groot bereik te creëren door met strategische partners samen te werken. De samenwerking met Stëlz en Monica Geuze is voortgekomen uit een gezamenlijke overtuiging van beide merken om consumenten bewuster te laten leven. Stëlz wil uitgroeien tot een lifestylemerk en daar hoort kleding bij. De collectie is begin juli 2021 gelanceerd en inmiddels uitverkocht. We zijn nu bezig met een tweede drop. De meest recente ontwikkeling is de lancering van Unrobe Company Fashion op 1 juni jl.”

Unrobe x Stëlz. Credit: Pieter Wouters

Wat kun je over Unrobe Company Fashion vertellen?

“Er was vraag van bedrijven naar duurzame en circulaire bedrijfskleding. Die vraag hebben we het afgelopen jaar uitgewerkt en het daaruit voortkomende concept onlangs gelanceerd. Unrobe Company Fashion helpt bedrijven met het verduurzamen van hun bedrijfskleding. Dit doen we onder andere al voor Swapfiets, Crisp, Dopper, ID&T en SodaStream. Unrobe Company Fashion staat voor ‘clothing that makes your company looks better’. We willen enerzijds mooie kleding maken, waarin men er goed uitziet. Anderzijds willen we bedrijven helpen aan het verduurzamen van hun bedrijfskleding.” “Unrobe Company Fashion kan alles voor een bedrijf doen, van ontwerp tot aan productie. De ene klant wil graag dat wij alles in handen nemen. De andere klant heeft zelf al een ontwerp gemaakt.”

Unrobe Company Fashion voor Crisp. Credit: Crisp

Wat kun je vertellen over de duurzaamheidsinspanningen van Unrobe?

“Allereerst produceren we alleen binnen Europa. Unrobe werkt samen met een fabriek in Portugal, waar ik al jaren mee samenwerk. Alle kledingstukken zijn gemaakt van organisch katoen dat GOTS-gecertificeerd is of van gerecyclede materialen (GRS-gecertificeerd). Ieder kledingstuk is voorzien van een QR-code waarmee te zien is hoe en door wie het kledingstuk gemaakt is. Daarnaast bieden we voor zowel de bedrijfskleding als de reguliere collectie een extra service aan: een gratis reparatieservice. Een klant kan het kledingstuk naar ons opsturen, waarna wij het laten maken in ons atelier. Vervolgens wordt het kledingstuk terug naar de klant gestuurd. Dit hebben we toegevoegd om de levensduur van onze artikelen te verlengen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je de klant stimuleert iets te laten maken in plaats van weg te gooien, de klant bewuster wordt van het feit dat het nog gemaakt kan worden. We moeten af van de wegwerpmaatschappij.”

“Voor Unrobe Company Fashion hebben we een recycleplan in Spanje opgezet. Het idee is gebruikte bedrijfskleding terug in te nemen en daar nieuwe garens van te maken. De fabriek in Portugal werkt samen met dit initiatief. De recycling wordt in Spanje gedaan omdat dit bedrijf decennialange ervaring heeft met het recyclen van kleding. Circulariteit vind ik belangrijk. Je moet als (mode)bedrijf verantwoordelijkheid nemen voor wat je produceert en waar het terecht komt. Als duurzame kleding in de vuilnisbak belandt, is het niet duurzaam meer.”

Wat zijn de toekomstplannen en wensen voor Unrobe en Unrobe Company Fashion?

“Begin 2021 wilden we met groothandelsactiviteiten voor Unrobe starten. Dat is uitgesteld wegens de pandemie. Maar, het staat opnieuw op de agenda. We zijn momenteel met verschillende retailers in contact.”

“Voor Unrobe Company Fashion staan er nieuwe samenwerkingen op de planning. Daarnaast staat er een samenwerking op de planning met een instantie om nog innovatiever te worden op gebied van duurzame materialen. De naam van de instantie blijft nog geheim. Maar we gaan een veelbelovende toekomst tegemoet.”