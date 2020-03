Daka Sport neemt Sportsworld over

Daka Sport is de nieuwe eigenaar van de winkels van Sportsworld in Beuningen, Leerdam en Rotterdam-Zuid. Daka heeft namelijk Sportsworld overgenomen, zo meldt Daka Sport in een persbericht. De winkels worden gefaseerd omgebouwd naar het concept van Daka.

Na de verbouwing van de drie nieuwe vestigingen heeft Daka zeventien winkels in het portfolio. Niet alleen de winkels zijn overgenomen, ook de arbeidsovereenkomsten met het Sportsworld personeel zijn collectief overgenomen. Ook worden de bestaande relaties met leveranciers indien mogelijk voortgezet, aldus het persbericht.

“Dit is voor ons weer een fantastische volgende stap, waarmee we ernaar streven om onze succesvolle webshop te combineren met landelijke winkel dekking, zodat de Nederlandse consument binnen een half uur een Daka winkel kan bereiken,” aldus directeur Jan-Peter Dankaart in het persbericht. In het bericht wordt ook gehint op mogelijke winkelopeningen in Noord-Brabant. “Dat het vizier van Daka Sports nu nog scherper richting het Zuiden gesteld wordt mag geen verrassing zijn.”