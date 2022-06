Dalende winst voor Victoria’s Secret & Co., maar omzet lag aan bovenkant verwachtingen

Victoria’s Secret & Co. behaalde in Q1 van dit jaar een omzet van 1,48 miljard dollar (1,39 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalrapport van het bedrijf. Er vond hiermee een daling van 4,5 procent ten opzichte van vorig jaar, toen de omzet nog op 1,55 miljard dollar (1,45 miljard euro) lag. Zowel de nettowinst als de operationele winst van het merk daalde daarnaast met respectievelijk 115 en 94,8 procent.

De netto winst lag afgelopen kwartaal op 80,8 miljoen dollar (75,4 miljoen euro) in vergelijking met 174 miljoen dollar (162 miljoen euro) vorig jaar (-115 procent). De operationele winst lag op 94,1 miljoen dollar (85,3 miljoen dollar), maar was volgens Victoria’s Secret & Co. lager in verband met 21,7 miljoen dollar (20,3 miljoen euro) aan lasten vóór belastingen wegens een probleem in bezetting en de wetgeving hieromtrent. Gecorrigeerd op dit bedrag lag de operationele winst op 115,8 miljoen dollar (108,12 miljoen euro), tegenover 225,6 miljoen dollar (210,6 miljoen euro) vorig jaar (-94,8 procent).

Wanneer de omzet wordt vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar, uitgaande van een zelfde aantal winkels als destijds, ligt de omzetdaling op acht procent. Echter deelt Victoria’s Secret & Co. mee ervan uit te gaan dat de omzet vorig jaar hoger was wegens de stimulus check die bewoners van de Verenigde Staten destijds ontvingen om de economie draaiende te houden. Ze denken dat de omzet uitgaande van een zelfde aantal winkels nagenoeg gelijk zou liggen met vorig jaar, mocht deze check niet uitgegeven zijn.

Kijkend per markt behaalde enkel de internationale omzet een groei. Deze steeg met 31,8 procent, van 100,4 miljoen dollar (93,7 miljoen euro) naar 132,3 miljoen dollar (123,5 miljoen euro). De omzet voortkomend uit fysieke winkels in Noord-Amerika daalde lichtjes, van 932,9 miljoen dollar (871 miljoen euro) naar 930,9 miljoen dollar (869 miljoen euro)(0,2 procent). De inkomsten uit e-commerce daalden met 19,3 procent van 520,9 miljoen dollar (486,3 miljoen euro) naar 420,9 miljoen (392,9 miljoen euro).

Victoria’s Secret & Co. voorspelt dat de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar nagenoeg gelijk zal blijven in vergelijking met het eerste kwartaal. CEO Martin Waters deelt in het rapport zijn visie voor de toekomst mee: “Vooruitkijkend ben ik ervan overtuigd dat we beschikken over de gerichte strategie, het veerkrachtige en deskundige talent en de klantenbinding die we nodig hebben om onze dominante positie als marktleider in de categorie intimates merchandise te behouden en uit te bouwen. We zijn goed voorbereid om de macro-uitdagingen te blijven aangaan met producten en marketing die onze klanten bekoren, met nieuwe bedrijfsinitiatieven om ons klantenbestand uit te breiden en onze omzet te verhogen, en met een gedisciplineerd financieel beheer."

Ook noemt hij de rebranding van het merk die sinds zijn aantreden in werking werd gezet: “Aangedreven door onze merkrevolutie hebben we onze emotionele band met onze klant versterkt en ons leiderschap in beha's verder versterkt door innovatieve productlanceringen, terwijl we ons tegelijkertijd ijverig hebben gericht op de efficiëntie van onze retailactiviteiten.”