Damesmode-inkoper van Liberty: “Ik verwacht dat klanten op zoek gaan naar meer gedempte stukken”

Londen - Sinds de opening in 1875 is Liberty in het Londense West End een van de eerste en meest prestigieuze locaties voor allerlei soorten mode en luxeartikelen. Het warenhuis, in zijn majestueuze Tudorgebouw, staat bekend om zijn nauwe band met kunst en design, en om zijn eigen ontwerpstudio waar Liberty's stoffen met gedurfde en bloemrijke prints met de hand worden gemaakt.

FashionUnited sprak met womenswear buying manager Larissa Stange om erachter te komen hoe Liberty haar rijke culturele erfgoed combineert met trends, innovatie en duurzaamheid. De inkoper onthulde ook haar favoriete manier om nieuwe merken te ontdekken en haar persoonlijke must-haves voor het komende seizoen.

Hoe heeft de afdeling dameskleding bij Liberty London zich de afgelopen seizoenen ontwikkeld?

De laatste paar seizoenen zijn er veel veranderingen geweest - na de pandemie hebben we de modetrends een ommekeer zien maken en zien veranderen van extreem casual naar kleurrijk, gedurfd en gekleed. We hebben een stijgende vraag naar occasionwear gezien, waardoor we een aantal nieuwe merken hebben gelanceerd om te voldoen aan deze behoefte. We hebben het assortiment van bestaande merken waar nodig uitgebreid.

Toen reizen weer begon, hebben we vorig jaar ook een aanbod van zwem-/resortkleding gelanceerd. In het algemeen zien we kansen in casual en hedendaagse merken die de Gen Z-klant aanspreken, evenals in designer en geavanceerde hedendaagse merken - dus deze afdelingen zijn ook voor ons gegroeid.

Hoe verwerkt u het rijke erfgoed van Liberty in uw dameskledingassortiment?

Als we het erfgoed van Liberty in onze aankopen verwerken, denken we altijd eerst aan onze klant. Zij heeft een zeer verfijnde smaak en komt bij ons voor een unieke collectie die relevant is voor de trends, maar toch een consistente algemene richting heeft. Wij kopen meestal de iets specialere stukken, vooral als het gaat om prints, kleuren en texturen.

Hoewel Liberty synoniem is met nieuwsgierigheid en ontdekking, hebben we ook een grote focus op opkomende en exclusieve merken.

Welke stijlen hebben het afgelopen jaar goed gedaan?

We hebben enorm succes geboekt met jurken - zomer- en gelegenheidskleding was het sterkst. Vooral in mei zagen we een piek. We hebben ook weer een enorme opleving gezien in denim; wijde pijpen zijn hier het belangrijkst. Bovenkleding is altijd een sterke categorie voor ons; de klant koopt de meer klassieke merken en vormen in deze categorie.

De invasie van Oekraïne, de angst voor inflatie en de nasleep van de pandemie hebben de mode-industrie door elkaar geschud. Hebt u in deze onzekere tijden een verschuiving gezien in het gevoel van de consument voor luxe?

We zien geen daling in de vraag naar mode, maar er is zeker een trend naar minimalisme en meer klassieke stukken in de collecties van dit en volgend seizoen. Modetrends zijn meestal een weerspiegeling van het huidige sociale klimaat en terwijl we de afgelopen seizoenen veel avondkleding en glitter en glamour hebben gezien, verwacht ik dat klanten na de crisis op zoek zullen gaan naar iets meer gedempte stukken.

Wat is uw favoriete manier om nieuwe trends en merken te ontdekken?

Ik kijk vaak naar verschillende bronnen om trends en nieuwe merken te volgen - sociale media, modeshows, lookbooks, modenieuws, enzovoort, maar mijn favoriete ontdekkingsmethode is het bekijken van collecties in showrooms. Er gaat niets boven het zien van een sterke collectie in levende lijve; de pasvormen en het materiaal voelen.

Waar kijk je naar bij een nieuw merk dat je bij Liberty in voorraad wilt hebben?

Een combinatie van trendrelevantie, hoe goed het merk de Liberty-klant aanspreekt en of het een gat in ons assortiment vult. De ruimte bij Liberty is veel beperkter dan bij sommige van onze concurrenten, dus hoewel we elk seizoen nieuwe merken willen introduceren, zorgen we er altijd voor dat deze een uniek verkoopargument vormen.

Liberty London damesmode afdeling. Afbeelding: Liberty

Zijn er merken of ontwerpers waarmee u in 2023 wilt uitbreiden?

We hebben een paar spannende lanceringen in het verschiet - op basis van de vraag zullen we Rick Owens, JW Anderson en Cecilie Bahnsen lanceren op onze Designer Floor en Hunza G en Alemais op de Contemporary Floor. De eerste leveringen komen in het voorjaar. De rest van het jaar is nog werk in uitvoering, maar we willen ook een of twee minder gevestigde merken toevoegen.

Ook groeien we Liberty's eigen merk RTW en introduceren we een breder assortiment jurken, shirts en resort-stijlen. En tot slot zijn we enthousiast om in het voorjaar Bridal te lanceren met een reeks bestaande hedendaagse merken, en met een focus op burgerlijke ceremonies of tweede outfits.

Duurzaamheid is een essentieel onderwerp geworden in de modewereld. Hoe gaan jullie bij Liberty om met ecologisch en eerlijk design?

Een van de belangrijkste acties die we ondernemen is het vermijden van teveel voorraad. We kopen op basis van de vraag, zodat we aan het eind van elk seizoen zo min mogelijk voorraad hebben.

Wat het assortiment betreft, hebben we een grote sectie designer-vintage, waar we bekend om staan. We zorgen altijd voor een sterke selectie van duurzaamheidsmerken als onderdeel van onze inkoop, die elk jaar toeneemt. Het is een zeer complex onderwerp dat op vele manieren kan worden benaderd, maar merken die zich inspannen om de problemen vanuit verschillende invalshoeken aan te pakken zijn bijvoorbeeld Aje, The Meaning Well of Citizens of Humanity.

Hoe zit het met uw eigen merk Liberty?

Wat betreft onze eigen Liberty Fabrics, die door merken wereldwijd worden gebruikt, en ons eigen merk Liberty London, nemen we onze plicht met betrekking tot verantwoorde productie serieus. We werken er hard aan om de katoengemeenschappen te blijven steunen en tegelijkertijd het milieu te beschermen en te herstellen via verschillende programma's, waaronder het Better Cotton Initiative.

Op welke trendthema's richt u zich voor FW23?

Voor de herfst zien we zeker een 'summer glam'-trend opkomen - veel satijn, lovertjes en andere luxe texturen in jurken, sets en op maat gemaakte kleding, die zich perfect lenen voor gebruik bij zomerse gelegenheden.

In het algemeen zullen essentials met een twist en verhoogde kledingstukken het komende seizoen centraal staan - oversized shirts, lange jassen, shift jurken en broeken met wijde pijpen. Het kleurenpalet wordt veel zachter: nadat vet en verzadigd een paar seizoenen lang de trends domineerden, worden pastels en neutralen veel relevanter voor FW23.

Wat is het belangrijkste materiaal voor het komende seizoen?

Denim, denim, denim! Een belangrijk verhaal waarvan ik verwacht dat het door verschillende merken in alle prijsklassen zal worden omarmd. Ik verwacht meer head-to-toe looks, Y2K-inspiraties en patchworkstijlen.

Wat prints betreft, zijn de belangrijkste volgend seizoen vage, op aquarel geïnspireerde prints, prints met wilde bloemen en grootschaligere place prints - vaak in juweelkleuren.

Volgens de trendvoorspellingen zullen outdoor- en utility thema’s steeds belangrijker worden. Merkt u dat ook?

Outdoor is geen trend die we sterk ondersteunen, maar we zien wel degelijk inspiratie in de collecties - we zien heel wat bosgroene, bruine en beige kleuren voor volgend seizoen. Utiliteit is zeker iets wat we veel zien, vooral in de vorm van cargos en utility shirts.

Wat zijn uw must-have items voor FW23?

Dit is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat de belangrijkste items worden bepaald door de belangrijkste shows, maar mijn persoonlijke must-haves zijn een maxi denim rok en een oversized shirt.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands doro Caitlyn Terra.