Damiani Group tekent overeenkomst voor overname van Baume & Mercier van Richemont

Het Zwitserse luxeconglomeraat Richemont en het Italiaanse juwelenbedrijf Damiani Group hebben een overeenkomst getekend. Damiani Group neemt de gespecialiseerde horlogemaker Baume & Mercier volledig over. De private transactie markeert een belangrijke verschuiving voor het historische horlogemerk, nu het zich aansluit bij een van de laatste onafhankelijke, door een familie gerunde luxegroepen van Italië.

Met een erfenis van tweehonderd jaar wordt Baume & Mercier de belangrijkste pijler op het gebied van horlogemakerij binnen het portfolio van de Damiani Group. Het Italiaanse bedrijf beheert al een reeks merken in het harde luxesegment, waaronder Damiani, Salvini, Bliss en Calderoni in de juwelensector, naast de artistieke glasblazerij Venini en de luxe multibrand-distributeur Rocca.

Richemont en Damiani Group verklaren dat het langetermijnpotentieel van het Maison het beste past bij de structuur van de Italiaanse groep. Dit is te danken aan de bestaande aanwezigheid van Baume & Mercier in Italië. Ook de toegankelijke positionering binnen het luxesegment en de afhankelijkheid van een multibrand-groothandelsmodel spelen een rol.

De Damiani Group wil het wereldwijde bereik van het merk versterken door gebruik te maken van zijn uitgebreide distributienetwerk. De strategische plannen omvatten de opening van monobrand-boetieks op termijn om de zichtbaarheid te vergroten.

Om een soepele overgang te garanderen, verleent Richemont operationele diensten aan de horlogemaker voor een interimperiode van ten minste twaalf maanden na de afronding van de deal. De transactie wordt naar verwachting in de zomer van 2026 afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De financiële voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

De verkoop volgt op een periode van portfolio-optimalisatie voor Richemont. De in Genève gevestigde groep heeft onlangs zijn juwelendivisie uitgebreid met de overname van het Italiaanse Maison Vhernier in januari 2026. Richemont blijft een aanzienlijk portfolio van gespecialiseerde horlogemakers en merken beheren, waaronder: Cartier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Piaget en Vacheron Constantin

Voor de Damiani Group versterkt deze overname haar positie als een belangrijke onafhankelijke speler op de internationale luxemarkt. Onder leiding van de derde generatie van de Damiani-familie - Guido, Silvia en Giorgio - blijft de groep de enige internationale juwelengroep die nog steeds wordt geleid door de erfgenamen van de oprichter.

De groep rapporteert een dubbelcijferige groei voor het boekjaar 2024/2025, met een geconsolideerde omzet van meer dan 380 miljoen euro. Door de integratie van Baume & Mercier voegt de groep een erfgoedmerk van Zwitserse makelij toe aan zijn Italiaanse productie, die is geconcentreerd in het goudsmiddistrict van Valenza.