‘Daniel Fletcher vertrekt bij Fiorucci’

Daniel Fletcher verlaat Fiorucci eind juni als artistiek directeur menswear, schrijft WWD op haar website. De split is volgens WWD goed verlopen. Fletcher zou vertrekken om zich op zijn eigen merk te concentreren.

“Ik ben enorm trots op wat we samen hebben bereikt tijdens mijn tijd hier en heb onderweg zoveel plezier gehad. Het was een eer om bij te dragen aan dit merk met zo'n rijke geschiedenis, en ik wens Fiorucci het allerbeste voor de toekomst", zei Fletcher in een reactie tegen WWD.

Fletcher, die het Italiaanse label naar een hoger segment heeft gebracht, zal zijn laatste collectie van Fiorucci voor Resort 2024 maken.

De ontwerper kwam eind 2019 bij het Italiaanse merk, nadat hij was afgestudeerd aan Central Saint Martins in 2015 en in 2016 zijn debuut maakte met zijn gelijknamige merk. Daarvoor organiseerde hij een anti-Brexit-protest in plaats van een traditionele catwalkshow. In 2017 werd hij genomineerd voor de LVMH-prijs. En het grote publiek maakte kennis met hem toen hij meedeed aan de Netflix-realityshow 'Next in Fashion', die in januari 2020 werd uitgezonden.

Het Italiaanse merk, dat in 1967 werd opgericht door Elio Fiorucci, werd na zijn dood in 2015 overgenomen door de Britse kledingretailers Stephen en Janie Schaffer. Het duo lanceerde het label vervolgens opnieuw in 2017.

Ondertussen heeft Fletcher naast zijn werk bij Fiorucci zijn eigen merk Daniel W. Fletcher gerund, waarbij hij zijn collecties vaak elk seizoen presenteert tijdens de London Fashion Week.