Spinnova verlaagt verlies dankzij besparingsprogramma

Het Finse textieltechnologiebedrijf Spinnova Plc heeft haar verlies in het boekjaar 2024 aanzienlijk kunnen verlagen. Het bedrijf, gespecialiseerd in processen voor duurzame vezelproductie, profiteerde van een strategische heroriëntatie van haar bedrijfsmodel en uitgebreide besparingsmaatregelen.

Volgens het vandaag gepubliceerde jaarverslag daalde het operationele verlies, dat in het voorgaande jaar nog 20,9 miljoen euro bedroeg, naar 18,3 miljoen euro. Het nettoverlies daalde met 14 procent naar 16,8 miljoen euro.

Het bedrijf ziet voorlopig af van prognoses

De jaaromzet kromp echter van 10,6 miljoen euro naar bijna 0,8 miljoen euro. Het bedrijf verklaarde de daling door te wijzen op de voltooiing van het technologieproject voor de productiefaciliteit van de Spinnova-joint venture Woodspin in 2023. In het kader van haar nieuwe strategie beperkte het bedrijf zich in het afgelopen boekjaar grotendeels tot dienstverlening.

Nadat de bedrijfsontwikkeling in het afgelopen jaar in lijn met de verwachtingen was verlopen, zag het management voorlopig af van prognoses voor 2025. De huidige planningen, die samen met de strategische partner en grootaandeelhouder Suzano worden uitgewerkt, zijn nog niet afgerond, aldus de toelichting.