Dank aan een sterk laatste kwartaal: Marimekko verhoogt jaaromzet en winst

De Finse textielproducent Marimekko Corporation heeft in boekjaar 2024 een groei in omzet en winst gerealiseerd. Dit was mede te danken aan recordresultaten in het vierde kwartaal. Voor 2025 verwacht het management, volgens het woensdag gepubliceerde jaarverslag, een verdere omzetstijging ondanks aanhoudende onzekere marktomstandigheden.

Nettowinst Marimekko stijgt met 20 procent in vierde kwartaal

In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar bedroeg de omzet 54,0 miljoen euro. Daarmee overtrof deze het niveau van dezelfde periode vorig jaar met zeven procent en was het de hoogste omzet ooit in de geschiedenis van het bedrijf.

In de Finse thuismarkt steeg de omzet met drie procent tot 31,3 miljoen euro. Internationaal steeg de omzet zelfs met 13 procent tot 22,7 miljoen euro, dankzij een dubbelcijferige groei in Scandinavië (20 procent), de EMEA-regio (12 procent) en de Aziatisch-Pacifische markt (11 procent).

Doordat het bedrijf zijn marges wist te verbeteren, groeide het bedrijfsresultaat met 13 procent tot 9,1 miljoen euro. De nettowinst bereikte in het vierde kwartaal een hoogte van 7,3 miljoen euro, wat een stijging van 20 procent betekende ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Management verwacht verdere omzetgroei in 2025

Over het gehele boekjaar 2024 bedroeg de omzet 182,6 miljoen euro. Daarmee overtrof deze het niveau van het voorgaande jaar met vijf procent. Het bedrijfsresultaat bleef met 31,4 miljoen euro vrijwel gelijk, de nettowinst steeg met drie procent tot 24,4 miljoen euro.

Voor 2025 rekent het bedrijf op een verdere omzetstijging. De gecorrigeerde bedrijfsmarge (exclusief bijzondere posten), die vorig jaar 17,5 procent bedroeg, zal naar verwachting tussen de 16 en 19 procent liggen. Het management waarschuwde echter voor aanhoudend volatiele marktomstandigheden en verwees naar de moeilijk te voorspellen ontwikkeling van het consumentenvertrouwen en de koopkracht in Finland, evenals "algemene onzekerheden" en mogelijke verstoringen in de toeleveringsketens.