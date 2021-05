De ‘15 Percent Pledge’: Wat is het en welke modebedrijven hebben al ondertekend?

Britse retailer MatchesFashion heeft zich aangesloten bij de ‘15 Percent Pledge’, zo meldt CCO van MatchesFashion Elizabeth Von der Goltz tegen Business of Fashion. De retailer wil in 2025 15 procent van het inkoop budget besteden bij merken van zwarte ondernemers. MatchesFashion is hiermee het eerste Britse bedrijf dat zich aansluit bij de ‘15 Percent Pledge’, maar wat is het precies en welke andere modebedrijven hebben zich al aangesloten?

De ‘15 Percent Pledge’ werd in 2020 opgericht door modeontwerper Aurora James, de oprichter van het merk Brother Vellies. “Zwarte mensen maken 15 procent uit van de bevolking in de Verenigde Staten,” zo is te lezen op de website van de ‘15 Percent Pledge’. “Daarom roepen we grote retailers op om minstens 15 procent van hun voorraad op te bouwen uit bedrijven van zwarte ondernemers.” De Pledge werd bijna een jaar geleden opgericht door James, na de dood van George Floyd die door politiegeweld om het leven kwam. “De pledge is een uitnodiging voor retailers om hun gemeenschap te geven waar ze naar vragen - variatie van product en economische gelijkheid,” aldus de website. Het initiatief geeft aan dat er een herevaluatie van ’business as usual’ nodig is, maar dat het ook de kans is om samen te groeien en leren.

Aan de ‘15 Percent Pledge’ zit geen tijdsbestek vast, zo is te lezen op de website. “We begrijpen dat elk bedrijf, elke mijlpaal en elke verandering uniek is. Zeker in de nasleep van Covid-19 is het niet realistisch om aan te nemen dat een volledige verandering binnen één nacht kan gebeuren. Deze veranderingen zijn ook onderhevig aan het tackelen van grote systematische problemen die wellicht maanden of jaren duren om aan te pakken.” Hoewel de ‘15 Percent Pledge’ geen tijdlijn geeft voor de veranderen, benadrukt het initiatief wel dat urgentie en opportuniteiten van essentieel belang zijn. “Daag jezelf uit om zo snel mogelijk grote veranderingen door te voeren en zet korte termijn doelen en meetpunten op.”

MatchesFashion geeft aan dat op dit moment nog maar 3 procent van de merken waarmee het werkt van zwarte ondernemers of ontwerpers zijn. Naast het diversifiëren van het aanbod geeft MatchesFashion ook aan te werken aan de representatie van people of colour binnen het bedrijf waaronder creatievelingen en freelancers. Ook hier wil MatchesFashion de 15 procent bereiken. James geeft tegen Business of Fashion aan dat het hoopt dat meer Europese bedrijven het voorbeeld van MatchesFashion zullen volgen.

MatchesFashion sluit zich aan bij een groep Amerikaanse bedrijven die al de Pledge ondertekend hebben. Retailers zoals Bloomingdale’s, Macy’s, Gao, Hudson’ Bay, Banana Republic, Madewell, Old Navy, Atheleta en Moda Operandi,