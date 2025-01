De 7 grootste fouten in duurzaamheidsrapportage die de reputatie van modemerken schaden

Het einde van het jaar nadert, en daarmee ook een terugblik op alles wat er in de afgelopen maanden is bereikt. December is een tijd van afronding, en modemerken beginnen met de voorbereiding van hun jaarverslagen. Duurzaamheid staat centraal in de niet-financiële verslagen. Of het nu gaat om wettelijke vereisten of de noodzaak om transparantie te bieden aan de eindconsument, steeds meer merken kiezen ervoor om jaar na jaar hun duurzaamheidsstatus publiekelijk te delen.

Bij BCome , het platform dat met honderden professionals uit de industrie werkt om hen te helpen de impact van hun producten beter te begrijpen en meer verantwoorde en efficiënte supply chains op te bouwen, hebben we de meest voorkomende fouten in de duurzaamheidsverslagen van modebedrijven geanalyseerd. Ontdek de zwakke punten die de reputatie van uw merk kunnen schaden.

Het publiceren van een duurzaamheidsverslag is een krachtig instrument om transparantie te bevorderen, vertrouwen op te bouwen bij uw doelgroep en u te onderscheiden in de markt. Het bevordert ook continue verbetering en versterkt het merkimago. Als deze verslagen echter slecht worden uitgevoerd, kunnen ze het tegenovergestelde effect hebben en het vertrouwen van zowel het publiek als investeerders ondermijnen.

Hieronder bespreken we de zeven meest voorkomende fouten die modemerken moeten vermijden om hun reputatie te beschermen en hun geloofwaardigheid te behouden:

1. Geen kwantitatieve informatie opnemen

Een van de meest voorkomende fouten is het weglaten van kwantitatieve gegevens of het niet presenteren van duidelijke cijfers die de beweringen in het verslag ondersteunen. Hoewel het doel is om het document voor iedereen toegankelijk te maken, ondermijnt het gebrek aan concrete meetgegevens de geloofwaardigheid van de inhoud en maakt het het onmogelijk om de prestaties objectief te meten. Zonder cijfers is het voor lezers moeilijker om de werkelijke impact van de acties en beslissingen van het merk te beoordelen.

Oplossing: Het is belangrijk om specifieke gegevens op te nemen, zoals percentages, hoeveelheden of vergelijkingen met voorgaande jaren. In plaats van te zeggen "we hebben onze uitstoot verminderd", is het bijvoorbeeld effectiever om te zeggen "we hebben onze uitstoot de afgelopen twee jaar met 25 procent verminderd".

“We kunnen transparanter dan ooit zijn als het gaat om onze producten en hun impact op de planeet – in 2023 hebben we gegevens over een meerderheid van onze producten tot tier 3. We willen onze klanten de informatie geven die ze nodig hebben om een weloverwogen beslissing te nemen bij het doen van aankopen, en ons helpen vooruitgang te boeken met onze duurzaamheidsdoelen”. Swedish Stockings, Duurzaamheidsverslag 2023

2. Te vage of te technische taal gebruiken

Een verslag dat te vage taal gebruikt, kan het voor de lezer moeilijk maken om de inspanningen van het merk echt te begrijpen, wat kan leiden tot wantrouwen. Aan de andere kant kan overdreven technisch taalgebruik degenen die niet vertrouwd zijn met gespecialiseerd vocabulaire in verwarring brengen, waardoor het verslag moeilijk te begrijpen is. Beide benaderingen zijn contraproductief.

Oplossing: De taal moet toegankelijk en duidelijk zijn, waarbij vage of verwarrende termen die neigen naar greenwashing, worden vermeden. Als technische of gespecialiseerde concepten worden gebruikt, moeten deze eenvoudig worden uitgelegd in het verslag zelf. Het doel is om het document begrijpelijk te maken voor alle doelgroepen, ongeacht hun voorkennis van duurzaamheid.

3. De KPI's die in het vorige verslag zijn gedefinieerd, niet evalueren

Als in eerdere verslagen key performance indicators (KPI's) zijn gedefinieerd, is het cruciaal om de voortgang ervan te volgen. Het nalaten om deze KPI's in volgende verslagen te evalueren, geeft de indruk dat de doelen niet belangrijk zijn of dat er geen voortdurende inspanning is om te verbeteren. Bovendien wordt de kans gemist om de vooruitgang en de effectiviteit van de geïmplementeerde strategieën aan te tonen.

Oplossing: Wijd in elk nieuw verslag een specifiek gedeelte aan de evaluatie van de KPI's die in de vorige periode zijn vastgesteld. Leg uit welke doelen zijn bereikt, welke niet en de redenen daarvoor.

4. Alleen focussen op prestaties en verbeterpunten verbergen

Veel modemerken richten zich alleen op het benadrukken van hun successen en laten elke vermelding van uitdagingen of gebieden die nog verbetering behoeven, achterwege. Deze aanpak weerspiegelt niet de volledige realiteit en kan wantrouwen creëren bij lezers, die het gevoel kunnen krijgen dat het merk problemen verbergt of niet volledig eerlijk is.

Oplossing: Het erkennen van verbeterpunten, zelfs als ze negatief zijn, toont een oprechte en proactieve houding ten aanzien van vooruitgang. Het is belangrijk om transparant te zijn over wat nog werk behoeft en te laten zien hoe het merk stappen onderneemt om deze zwakke punten aan te pakken.

“Het duurzaamheidsverslag belichaamt een mindset. Het is niet zomaar een notitieboekje met prestaties; het is de plek waar we de grenzen toegeven die we zijn tegengekomen, wat een doel vertegenwoordigt dat ons drijft om meer weloverwogen keuzes te maken en nooit onze richting te verliezen”. Rifò, Duurzaamheidsverslag 2023

5. Duurzaamheid niet op een holistische manier benaderen

Een veelgemaakte fout is om zich uitsluitend te richten op de milieuaspecten van duurzaamheid, zoals het verminderen van emissies of waterverbruik, terwijl andere even belangrijke factoren, zoals de sociale aspecten van de supply chain, worden verwaarloosd. Dit creëert een onvolledig beeld van de duurzaamheidsinspanningen van het merk.

Oplossing: Duurzaamheidsverslagen moeten duurzaamheid vanuit een holistisch perspectief benaderen, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de milieu-impact, maar ook met sociale risico's binnen de supply chain. Het leveren van een meer uitgebreide en gedetailleerde analyse laat zien dat het merk zich echt inzet voor alle aspecten van duurzaamheid.

“Het is een genoegen voor Brownie om ons eerste duurzaamheidsverslag te presenteren en met u te delen wat we doen om vooruitgang te boeken op dit gebied, dat zo relevant is voor ons bedrijf, onze mensen en de planeet”. Juan Morera, CEO van Brownie, Duurzaamheidsverslag 2023

6. Doelen stellen zonder ze te kwantificeren of een tijdlijn te specificeren

Wanneer doelen niet specifiek, meetbaar of tijdgebonden zijn, kunnen ze overkomen als loze beloftes. Zonder concrete cijfers en deadlines is het moeilijk om het succes of de voortgang van deze doelstellingen te meten, wat twijfels kan oproepen over de werkelijke verantwoordelijkheid van het merk.

Oplossing: Doelen moeten duidelijk, meetbaar en tijdgebonden zijn. In plaats van te zeggen "we zullen onze energie-efficiëntie verbeteren", moet het bijvoorbeeld worden gecommuniceerd als "we zullen het energieverbruik tegen 2030 met 20% verminderen".

7. De gebruikte methodologieën of wie de resultaten heeft geverifieerd, niet vermelden

Als de methodologieën die gebruikt zijn om de gegevens te berekenen niet gedetailleerd zijn en de verantwoordelijke partij voor de analyse niet wordt vermeld, bestaat het risico dat de resultaten worden gezien als zijnde berekend door het merk zelf. Dit kan twijfels oproepen over de nauwkeurigheid van de gegevens en een negatieve impact hebben op de reputatie van het merk.

Oplossing: Het is essentieel om een sectie op te nemen waarin de methodologieën die gebruikt zijn om de gepresenteerde gegevens te berekenen, worden uitgelegd en waarin wordt gespecificeerd welke externe organisatie de analyse heeft uitgevoerd, zodat de resultaten onafhankelijk zijn geverifieerd.

“Wat betreft het waterverbruik in de productie, worden de BCome software en de AWARE methodologie gebruikt om de impact en het waterverbruik te berekenen”. Ecoalf, Duurzaamheidsverslag 2023

Het is cruciaal om een externe evaluatie te hebben om ervoor te zorgen dat de gegevens die in uw duurzaamheidsverslag worden gepresenteerd objectief zijn en worden ondersteund door een solide methodologie. Een onafhankelijke derde partij kan de nodige onpartijdigheid bieden om de informatie te valideren en ervoor te zorgen dat er geen relevante gegevens over het hoofd worden gezien, waardoor de geloofwaardigheid van het verslag toeneemt. Bovendien helpt deze externe ondersteuning om de oprechte betrokkenheid van het merk bij duurzaamheid aan te tonen, waardoor potentiële twijfels of vragen worden vermeden.

BCome biedt een gratis template aan om u te helpen bij het opstellen van uw jaarlijkse duurzaamheidsverslag, waardoor het gemakkelijker wordt om een duidelijk en gestructureerd document te creëren. Het vermijden van de genoemde fouten beschermt niet alleen de reputatie van uw merk, maar stelt u ook in staat om u te onderscheiden in een steeds competitievere modemarkt en uzelf te positioneren als een leider die zich inzet voor positieve verandering. Met de juiste aanpak zal uw verslag niet alleen uw inspanningen weerspiegelen, maar ook dienen als een krachtig instrument om het imago en het succes van uw merk op lange termijn te versterken.