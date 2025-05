De Beers trekt zich terug uit de lab-grown markt, sluit Lightbox

De Beers Group stopt met Lightbox, het merk voor in laboratoria ontdekte diamanten (LGD). In een persbericht laat het diamantenconcern - met wereldwijde verkoopkantoren in onder meer België - weten actief op zoek te zijn naar kopers voor onderdelen van het merk. De beslissing maakt deel uit van een bredere strategie waarin De Beers zich richt op natuurlijke diamanten.

Met de sluiting van Lightbox neemt de grootste speler op de wereldwijde diamantenmarkt afstand van het LGD-segment, waarin de marges de afgelopen jaren sterk onder druk zijn komen te staan. Lightbox positioneerde zich bij de lancering in 2018 met een vaste prijs van 800 dollar (omgerekend 711 euro) per karaat. Inmiddels zijn de groothandelsprijzen voor laboratoriumdiamanten met zo'n 90 procent lager. Dat maakt het product volgens De Beers beter passend binnen een kostprijsplusmodel, maar ondermijnt ook de aantrekkelijkheid van het merk.

CEO Al Cook wijst op de hevige internationale concurrentie, met naam uit China, waar LGD-productie goedkoop is. In de Verenigde Staten dalen de prijzen door overaanbod en druk vanuit de markt. Cook verwachtte dat de trend zich doorzet: “Zowel de productiekosten als verkoopprijzen van LGD’s blijven dalen.”

De sluiting is onderdeel van de bredere 'Origins Strategy', waarbij De Beers zich zal concentreren op activiteiten met een hoger rendement. Investeringen worden verlegd naar projecten die de vraag naar natuurlijke diamanten opnieuw moeten aanwakkeren via gerichte marketing.

Terwijl De Beers Group zich als zelfstandig bedrijf herpositioneert, blijft do gebruikt Element Six actief op het gebied van industriële toepassingen van synthetische diamanten. In de Amerikaanse staat Oregon ontwikkelt het bedrijf samen met technologieën voor snelgroeiende sectoren.

De Beers geeft aan nauw samen te werken met personeel en retailpartners om een ​​soepele oplossing te realiseren. Klanten kunnen in de tussentijd blijven rekenen op ondersteuning bij bestaande aankopen.