De Belgische vennootschap achter de damesmodeketen Paprika failliet

De Belgische damesmodeketen Paprika is failliet. De ondernemingsrechtbank sprak woensdag het faillissement uit van CPBE, de Belgische vennootschap achter de damesmodeketen Paprika. Dat bevestigde vakbondssecretaris Benoit Mairlot van de liberale vakbond Synova, zo meldt Belga. Ook andere Belgische titels, waaronder Gondola en De Tijd, hebben over het nieuws bericht.

Het faillissement treft een dertigtal Belgische winkels.

CPBE bevond zich sinds maart in een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Omdat zich geen overnemer meldde, volgde uiteindelijk het faillissement.

Het personeel werd woensdagmiddag over het faillissement geïnformeerd, verklaarde Mairlot, aldus Belga. Er verdwijnen 151 arbeidsplaatsen, waarvan 122 in de winkels en 29 op het hoofdkantoor.