De belofte van Canada Goose om bontvrij te worden onder de loep

Voor velen gaat de naam Canada Goose hand in hand met kwaliteit, performance en luxe bovenkleding. Het ooit kleine en lokale merk, dat zijn wortels in de jaren vijftig heeft, is uitgegroeid van een bescheiden bedrijf tot een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van hoogwaardige kleding. Het merk staat bekend om zijn parka's, met name de Expedition Parka die in de jaren tachtig werd gecreëerd om te voldoen aan de eisen van onderzoekers op McMurdo Station in Antarctica. De jassen van het merk worden gezien als een statussymbool of mode-item, ongeacht de werkelijke buitentemperatuur. Voor anderen blijft het merk echter nauw verweven met dierenmishandeling, aangezien de bontversieringen die worden gebruikt om verschillende winterjassen van Canada Goose te voeren, afkomstig zijn van wilde coyotes die worden gevangen voor hun vacht, terwijl het dons dat wordt gebruikt om veel producten te voeren afkomstig is van eenden en ganzen die levend worden geplukt voordat ze naar het slachthuis worden gestuurd.

In de loop der jaren heeft Canada Goose een reeks veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de productie en het productaanbod in lijn blijven met de veranderende opvattingen van consumenten over het gebruik van echt bont en dons. Maar in hoeverre transformeert het merk zich op het gebied van dierenwelzijn? Dit artikel bekijkt het gebruik van dierlijke producten door Canada Goose in zijn collecties en waar het merk vandaag de dag staat.

De evoluerende dierenwelzijnsnormen van Canada Goose en de verschuiving naar 'bontvrij'

Canada Goose stond onlangs in de schijnwerpers toen het merk in mei de aanstelling van zijn allereerste creatief directeur aankondigde, de in Colombia geboren, Franse ontwerper Haider Ackermann. Hij is aangenomen om de toekomstige producten van Canada Goose vorm te geven en tegelijkertijd de "creatieve esthetiek van het merk" verder te verbeteren. Hij werkt samen met Dani Reiss, CEO van Canada Goose, om het merk "naar zijn volgende tijdperk" te leiden. Het merk heeft zijn productcategorieën in de loop der jaren uitgebreid, omdat het zijn herpositionering als een luxueus lifestylemerk voor prestaties verder wil verstevigen. Canada Goose onthulde een exclusieve missiegedreven hoodie en steunde Polar Bears International (PBI), een toonaangevende organisatie die zich toelegt op het onderzoeken, begrijpen en beschermen van ijsberen en hun afnemende leefgebied. Een stijl in beperkte oplage, de volledige opbrengst van de PBI Hoodie gaat naar de organisatie om het Noordpoolgebied te beschermen. Ter ere van het initiatief werkte de creatief directeur samen met niemand minder dan grassroots-activist, ondernemer en acteur Jane Fonda - een zet die leidde tot een onmiddellijke kritiek op Fonda en Canada Goose.

Haider Ackermann, de nieuwe creatief directeur bij Canada Goose, en de recente samenwerking met Jane Fonda Credits: Canada Goose

"Collectieve actie is de enige manier waarop we verder en sneller kunnen gaan", zei Jane Fonda in een verklaring over de samenwerking. "Ik heb al mijn kracht ingezet om planeetvriendelijke keuzes te inspireren om de klimaatcrisis aan te pakken, en samenwerken met Haider en Canada Goose om aandacht te vragen voor wat er in het Noordpoolgebied gebeurt, is krachtig, belangrijk en essentieel." In de loop der jaren heeft Fonda haar stem gebruikt als platform voor tal van doelen, van het aansluiten bij het protest voor burgerrechten en de Black Panther Party tot het steunen van demonstranten van Native American en het oproepen tot het einde van de Amerikaanse deelname aan de oorlog in Vietnam tot het samenwerken met Greenpeace om Fire Drill Protests te organiseren en te pleiten voor een verdrag ter bescherming van zeedieren die worden bejaagd voor consumptie in de afgelopen jaren. Haar steun aan Canada Goose viel echter niet in goede aarde bij veel van haar fans en anderen, omdat het leek in te gaan tegen het platform van de activist; ondanks de aankondiging van Canada Goose in 2020 om 'bontvrij' te worden, bevatten talloze items in de collectie nog steeds echt coyotebont.

Verwarring en terugslag bij consumenten na samenwerking met Jane Fonda

In 2020 onthulde Canada Goose zijn Sustainable Impact Strategy in zijn eerste Sustainability Report, waarin ambitieuze doelen werden uiteengezet, waaronder het bereiken van netto nul scope 1 en 2 emissies tegen het einde van 2025, aangezien steeds meer merken begonnen te reageren op de druk van de industrie en consumenten om hun bedrijfsvoering te verschuiven naar een meer duurzaam en op een circulaire economie gebaseerd systeem. In datzelfde rapport kondigde Canada Goose ook een belangrijke verschuiving in zijn productie aan. Vanaf 2022 zal het merk geen nieuwe bont meer kopen van trappers. In plaats daarvan zei Canada Goose dat het zal overstappen op het gebruik van gerecycled bont, namelijk bont dat al aanwezig is in zijn toeleveringsketen en op de markt. Als onderdeel van dit initiatief deelde het in Toronto gevestigde merk plannen om bontkragen van jassen van klanten terug te kopen om het bont in de komende maanden te recyclen.

Canada Goose Parka met bontkraag Credits: met dank aan Canada Goose

Tot op dit moment had Canada Goose traditioneel het gebruik van coyotebont gehandhaafd en de voordelen van echt bont uiteengezet, zoals het vermogen om de luchtstroom te verstoren, zijn antivries- en antiwaterretentievermogen, waardoor het volgens het merk uitzonderlijk functioneel is in extreme weersomstandigheden. "Door bont te hergebruiken dat is teruggewonnen, nemen we gewoon een middel dat al duurzaam is en maken we het nog duurzamer", zei Dani Reiss, CEO van Canada Goose, in een interview met de New York Times. Reiss benadrukte dat de beslissing van het merk om af te stappen van het gebruik van nieuw bont een milieubewuste beslissing was en geen reactie op druk van activisten, hoewel het merk sinds 2006 onder vuur ligt vanwege het gebruik van echt bont en dons.

De dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) dringt er al meer dan tien jaar bij Canada Goose op aan om te stoppen met het gebruik van bont en roept consumenten op om deel te nemen aan zijn protesten en het merk te boycotten, terwijl het de dierenmishandeling benadrukt die verband houdt met het gebruik van coyotebont en dons. In 2016 heeft de belangenbehartigingsgroep zijn inspanningen opgevoerd en een uitgebreide campagne gelanceerd. Een jaar later werd PETA aandeelhouder toen Canada Goose naar de beurs ging en kocht aandelen in de hoop "aandeelhoudersresoluties in te dienen tegen het gebruik van bont en dons in de producten van de fabrikant van bovenkleding".

Een coyote in zijn natuurlijke leefomgeving Credits: Pexels

In de loop der jaren hebben de inspanningen van PETA om het gebruik van bont en dons door Canada Goose te stoppen, het organiseren van demonstraties, het plaatsen van billboards en het verspreiden van flyers rond de fysieke winkels van het bedrijf omvat. Bovendien is de groep verwikkeld in juridische gevechten om zijn recht te beschermen om te adverteren tegen Canada Goose. Eerder had Canada Goose op zijn website verklaard dat zijn coyotebont "ethisch verantwoord" was en dat het in het wild werd gevangen en gedood in de Verenigde Staten en dat het merk voldeed aan een reeks staats-, provinciale en federale normen. Het is echter erg moeilijk om wildvallen te reguleren en te controleren, en overtredingen komen veel voor, waardoor PETA een klacht indient bij de Federal Trade Commission over de claims van het bedrijf over de herkomst van dieren.

Canada Goose wordt eind 2022 'bontvrij'

Toen herhaalde Canada Goose in 2021 zijn doel om "officieel" bontvrij te worden. "Onze wens om te evolueren naar een duurzamer merk gaat door. Via een gefaseerde aanpak zullen we de aankoop van alle bont beëindigen tegen het einde van 2021 en uiterlijk eind 2022 stoppen met de productie van bont", schreef het merk destijds in een verklaring. "We blijven ons er diep voor inzetten om de planeet koud te houden en de mensen erop warm." Het merk merkte op dat het volledig stopte met het gebruik van bont, inclusief gerecycled en nieuw bont in plaats van andere innovatieve, duurzame materialen. "Terwijl we de productie met bont beëindigden, blijven we investeren in nieuwe, duurzame materialen om de kenmerkende warmte en prestaties te bieden waar Canada Goose om bekend staat", zei CEO Dani Reiss in het meest recente Sustainability Report 2023 van Canada Goose. "Materialen zoals onze Kind Fleece - voornamelijk gemaakt van gerecyclede wol - zijn een veelbelovende volgende stap voor onze textielbehoeften." Alle coyotebont die nog steeds voor het merk wordt gebruikt, is afkomstig van voorraad die is gekocht voorafgaand aan hun recente toezeggingen.

Een woordvoerder van de PR van Canada Goose bevestigde aan FashionUnited dat het merk zijn doelen met betrekking tot het gebruik van bont heeft bereikt en momenteel zijn bontvoorraad verkoopt "omdat het het meest duurzame is om te doen. Bovendien zijn alle producten online of in de winkel met bont duidelijk gemarkeerd als 'Heritage'-items en geproduceerd vóór december 2022." FashionUnited vond echter negen outerwear stijlen met coyotebontversieringen die niet online als 'Heritage' werden gelabeld, waaronder de Chilliwack Bomber PBI, de Arctic Rigger Coverall en de Emory Parka, wat waarschijnlijk meer verwarring zal veroorzaken onder consumenten.

Canada Goose-winkel in Tokio Credits: Canada Goose

Het bontdebat bij Canada Goose gaat door ondanks toezegging

De aanhoudende verkoop van bontproducten door Canada Goose in 2024 heeft de verwarring van consumenten alleen maar aangewakkerd, vooral na de recente samenwerking met Fonda. Na de aankondiging van de PBI-samenwerking in mei uitten duizenden consumenten hun teleurstelling over haar werk aan het merk, waarbij velen niet alleen de wreedheid benadrukten die verband houdt met het vangen van wildbont, maar ook de productie van dons. Dons wordt gemaakt van zachte veren van eenden en ganzen, die ofwel controversieel levend worden geplukt of worden geoogst nadat de vogels zijn geslacht voor vlees. De veren worden vervolgens gereinigd, gesteriliseerd en geclassificeerd op kwaliteit. Aangezien veel merken dons betrekken van levende vogels, hebben ethische zorgen over levend plukken geleid tot een toenemende vraag naar meer humane praktijken en alternatieven voor dons.

Canada Goose Credits: Canada Goose, Jordin Tootoo

Als reactie op de behandeling van de vogels die worden gebruikt voor dons, heeft Canada Goose een Responsible Down Standard-certificering, die ervoor zorgt dat er geen dwangvoeding of levend plukken van vogels voor hun veren plaatsvindt. Buiten deze certificering lijkt de website van het merk echter een uitgebreid dierenwelzijnsbeleid te missen. Het merk onderneemt actief stappen om meer duurzame materialen te gebruiken. Zo heeft Canada Goose zich in 2019 gecommitteerd aan het betrekken van meer Preferred vezels en materialen zoals gedefinieerd door de Textile Exchange en momenteel is meer dan 50 procent van zijn producten gemaakt met PFM's. Aangezien het merk echter nog steeds dierlijke materialen gebruikt, zoals dons, roept dit zorgen op over dierenwelzijn, zelfs met de certificering.

"PETA US is in gesprek met Canada Goose in de verwachting dat het bedrijf binnenkort ook al het gebruik van veren van ganzen en eenden zal beëindigen", aldus Elisa Allen, PETA Vice President of UK Programs and Operations, tegen FashionUnited. "Canada Goose heeft zich eind 2021 gecommitteerd aan een verbod op bont, maar verkoopt momenteel voorraad uit voorgaande seizoenen. De beschikbaarheid van deze oude kledingstukken bewijst dat bont tegenwoordig zeer impopulair is bij consumenten. Veganistische materialen, die net zo warm en chic zijn - en geen haar op het hoofd van een dier beschadigen - zijn overal verkrijgbaar, en in 2024 is dat wat consumenten eisen."

Ondanks de recente inspanningen van Canada Goose om het gebruik van dierlijke materialen te verminderen, zoals het stoppen met de aankoop van nieuw bont en het gebruik van RDS, blijft het merk aanzienlijke uitdagingen ondervinden bij het veranderen van de perceptie van consumenten. De aanhoudende verkoop van bontgevoerde producten en het gebruik van dons door het merk lijken voor veel consumenten een twistpunt te blijven. Naarmate de verwachtingen van consumenten met betrekking tot duurzaamheid en dierenwelzijn blijven evolueren, wordt de noodzaak van een robuuster en transparanter dierenrechtenbeleid duidelijker dan ooit tevoren als het merk zijn luxe-imago in lijn wil brengen met moderne ethische normen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.