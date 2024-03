De beste webwinkels van Nederland volgens Shopping Awards 2024

De Stichting Shopping Awards 2024 heeft zijn winnaars bekendgemaakt. Elk jaar worden er prijzen toegekend aan de beste Nederlandse e-commercebedrijven in diverse categorieën. Binnen elke sector zijn publieksprijzen uitgereikt.

De grote winnaar van de Shopping Awards is Welkoop. Het bedrijf heeft voor het tweede jaar op rij de titel 'DHL Beste Webwinkel van het Jaar' gewonnen. In de categorie Mode won Je M’appele, gevolgd door MS Mode en Studio Anneloes op de derde plaats. In de categorie Baby en kindermode nam Zeeman de eerste prijs mee naar huis, gevolgd door Zilte Zusjes op de tweede plaats en Van Asten babysuperstore op de derde plaats. Juweliers & Mode Accessoires Wehkamp heeft de eerste prijs gewonnen in de categorie Warenhuizen & Groothandels, gevolgd door Action webshop en Otto.

De Shopping Awards werden in 2001 opgericht. De stichting maakt onafhankelijke awardverkiezingen mogelijk voor de e-commercebranche. De Shopping Awards worden ondersteund door Thuiswinkel.org. Het doel van het evenement is een positieve bijdrage te leveren aan e-commerce.