De comeback van Sapph: ““Vertrouwen moet je winnen en wij gaan ervoor”

Na turbulente tijden begint het lingeriemerk Sapph aan een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk onder een nieuwe eigenaar, een nieuw vertrekpunt en een grotere maatrange. Wat kunnen professionals en consumenten verwachten van het nieuwe Sapph.

Die turbulente tijden, daar doet investeerder en nu eigenaar Shawn Harris, eenmalig uitspraken over in de Sapph Podcast. Die achtergrond is wel belangrijk voor het begrijpen van het nieuwe hoofdstuk van Sapph. Even terugspoelen: Investeerder Shawn Harris krijgt in 2022 een mail van Ultraviolet Group, op dat moment licentiehouder van Sapph maar niet de merkenrechtenhouder. Ultraviolet wil financiële hulp en bijkomend advies van Harris. Naar Harris wordt voorgehouden dat Ultraviolet de eigenaar is van het lingeriemerk.

“Ik kende Sapph niet”, zo vertelt Harris in de podcast. “Het merk had een grote markt en ik heb gekeken naar de businesscase. De marges zijn goed als je het goed doet.” Harris besluit in zee te gaan met Ultraviolet halverwege 2022. In maart 2023 komt echter een telefoontje van Cool Investments, die Harris informeert dat zij de merkrechtenhouder zijn van Sapph en dat Ultraviolet alleen een licentie heeft voor het merk. Het betekent dat Ultraviolet licentiefees moet betalen aan Cool Investments, maar dit werd niet gedaan.

“Dat is mijn fout geweest. Ik heb mijn huiswerk niet gedaan en ik had dit moeten weten”, zo vertelt Harris. “Dat voelde heel oncomfortabel. Ik zat op dat moment al met best veel geld in Ultraviolet.” Ze verduidelijkt: zo’n 3,3 miljoen - deels geleend, deels equity. “Zonder het merk hebben we niks. Dus we hebben vanuit Orange Investments (de investeringsmaatschappij van Harris) besloten in juli 2024 het merk te kopen, maar niet aan Ultraviolet te geven. “Dat vertrouwen was er niet meer.” Ultraviolet moet daardoor dus licentiefees betalen aan Orange Wings.

De herlancering van Sapph. Credits: Sapph

Het omslagpunt bij oude eigenaren Sapph

Toen kwam het moment waardoor Sapph het afgelopen anderhalf jaar zo negatief in de media kwam. “Het ergste: verkopen en niet leveren aan de klant”, zo vertelt Harris in de podcast. Ultraviolet hanteerde plots een pre-order model waarbij de items pas vele maanden later geleverd zouden worden, maar informeerden de klanten hier niet goed over. Het regende klachten bij onder andere de Autoriteit Consument en Markt.

Orange Wings uitte als aandeelhouder van Ultraviolet de onvrede over de gang van zaken. “We hebben als aandeelhouder gezegd dat we iemand anders als CEO wilden”, zo vertelt Lisette Spaanbroek van Orange Wings in dezelfde podcast. Uiteindelijk is Orange Wings uit het bedrijf gestapt en heeft de aandelen voor het symbolische bedrag van 1 euro terugverkocht aan Ultraviolet. “We wilden niks meer met Ultraviolet te maken hebben”. Zo werd ook de licentie ingetrokken in het najaar van 2024.

Ondanks het intrekken van de licentie, bleef Ultraviolet onder de naam van Sapph actief. “Het enige middel dat we hiervoor hadden was naar de rechter stappen,” zo verduidelijkt Spaanbroek. “De rechter heeft ons gelijk gegeven in de zaak, maar zij hielden zich niet aan de uitspraken van de rechter.” Uiteindelijk gaan UltraViolet Group en de bijbehorende bv’s failliet.

Het nieuwe Sapph: Verfijnder, elegant en dicht bij de vrouw

Er hangt dus nogal wat negatieve geschiedenis over de herstart van Sapph. “We hadden wel grote twijfel om aan de herstart te werken. Je begint met iets dat al 10-0 achterstaat.” zo vertelt Harris. De nieuwe eigenaren weten dat ze het vertrouwen terug moeten winnen van consumenten en ondernemers. “We willen dat men weer gaat vertrouwen in de kwaliteit van de producten en dat we niet worden verward met de oude licentiehouders. Het duurt even voordat mensen weer weten dat ze op het merk kunnen bouwen.”

Uit onderzoek van diverse bureaus bleek echter duidelijk dat veel vrouwen, als de anderhalf jaar van negativiteit wordt weggenomen, nog een goed gevoel hebben over Sapph. “Het merk heeft goed erfgoed, veel vrouwen genieten van de bh’s vanwege de goede fit, dus we geloven dat we er iets moois van kunnen maken.”

Sapph komt terug met een diverser aanbod en vanuit het vertrekpunt dat vrouwen lingerie aantrekken voor zichzelf en niet voor de man. “Elegant, zelfverzekerd en met de perfecte fit als fundament. De blik wordt verfijnder en scherper, niet voor hem, just for you”, aldus het persbericht over de herlancering.

De matenrange loopt van 70A tot 100J en 80N. De bekende bh met gekruiste banden komt ook terug. De prijzen voor een bh starten vanaf €49 en de slips zijn bewust toegankelijker geprijsd vanaf €15 zodat consumenten gemakkelijker complete sets kunnen samenstellen. Ook nieuw is de toevoeging van nightwear en in de zomer van 2027 zal swimwear worden toegevoegd. Ook mannenondergoed wordt overwogen.

Sapph lanceert online en werkt met agentschappen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk om weer binnen te komen bij de lingeriespecialist.

En die trouwe Sapph fan die de deksel op zijn neus heeft gekregen bij Ultraviolet? “Als je kunt laten zien dat je een product hebt gekocht maar nooit hebt gekregen, dan krijg je van ons een voucher zodat je het nieuwe Sapph kunt ervaren”, zo verduidelijkt Spaanbroek. De klantenservice van het nieuwe Sapph beantwoordde de afgelopen maanden ook al alle vragen van de fans. Dit werd ook gedaan om het vertrouwen te herstellen in het bedrijf. "Vertrouwen moet je verdienen en wij gaan ervoor”, aldus Harris.