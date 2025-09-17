De complexiteit van duurzame katoenproductie

Katoen is al eeuwen 's wereld meest populaire natuurlijke kledingvezel. Onderzoeken bevestigen dit keer op keer. Maar het is niet langer de meest geproduceerde vezel. Het marktaandeel in de totale vezelmarkt bedraagt nu slechts ongeveer twintig procent. Dit is niet altijd zo geweest. In de jaren zestig was het aandeel ongeveer zeventig procent en aan het eind van de jaren tachtig nog bijna vijftig procent. Het jaar 2000 markeerde een keerpunt voor katoen. Sinds de millenniumwisseling is de chemische vezel polyester de meest geproduceerde vezel ter wereld, met een marktaandeel van zevenenvijftig procent vandaag de dag, zoals gegevens van de brancheorganisatie Textile Exchange laten zien.

Hoewel het marktaandeel van katoen is gekrompen door de opkomst van chemische vezels, blijft de hoeveelheid geproduceerd katoen groeien, gedreven door de vraag naar nieuwe vezels, nieuwe kleding en nieuwe mode. De totale wereldwijde vezelproductie per hoofd van de bevolking is in de afgelopen vijftig jaar verdubbeld. In 2023 werd ongeveer 25 miljoen ton katoen en ongeveer 84 miljoen ton polyester geproduceerd. Twee zaken zijn door de jaren heen verrassend constant gebleven. Ten eerste is het katoenareaal niet significant toegenomen (het fluctueert altijd een beetje, maar de trend is sinds de jaren tachtig constant gebleven). Ten tweede is de prijs van katoen door de jaren heen nauwelijks veranderd.

Katoenteelt: prijzen en areaal bleven vrijwel constant

“Het wereldwijde katoenareaal is niet toegenomen. Het is al meer dan zeventig jaar vrijwel hetzelfde gebleven”, zegt Elke Hortmeyer, directeur communicatie & internationale betrekkingen bij de Bremen Cotton Exchange. De Bremen Cotton Exchange is een van de verschillende katoenbeurzen wereldwijd die zich bezighouden met de contractuele afhandeling van de katoenhandel en als vereniging de belangen van katoenproducenten, fabrikanten en handelaren behartigen. Dat het areaal relatief constant is gebleven, is niet te wijten aan een gebrek aan interesse in de natuurlijke vezel, maar vooral aan de toenemende concurrentie om landbouwgrond met een stijgende bevolking en de noodzaak om voedsel te produceren. “Voor katoen betekent dit dat we meer moeten produceren op hetzelfde areaal”, aldus Hortmeyer.

Dit lukt echter niet in alle landen even goed. Katoen wordt in ongeveer zestig tot zeventig landen wereldwijd verbouwd en de teeltmethoden en opbrengsten verschillen aanzienlijk. “Terwijl er bijvoorbeeld in Australië 2.000 kilogram per hectare kan worden geoogst, halen sommige gebieden in Afrika slechts 250 kilogram. Daar is katoenteelt een vorm van armoedebestrijding”, zegt Hortmeyer. De lage productiehoeveelheden zijn vooral problematisch omdat de prijs van katoen de afgelopen decennia nauwelijks is veranderd. Terwijl landen zoals de Verenigde Staten, Australië of Israël de productie hebben kunnen verhogen en hogere opbrengsten op hetzelfde areaal hebben kunnen behalen door middel van hightech precisielandbouw, verdienen sommige Afrikaanse kleinschalige boeren in feite steeds minder aan de katoenteelt.

Katoen gemaakt in Afrika. Credits: Martin Kielmann for Cotton made in Africa

Gevoelig punt: het waterverbruik van katoen

Dat die boeren nog steeds katoen telen, komt vooral doordat ze geen andere keus hebben. “Katoen is een woestijnplant. Het kan worden verbouwd in gebieden waar niet veel anders groeit”, legt Hortmeyer uit. De penwortel van de plant gaat diep de aarde in waar nog water te vinden is, zelfs als omringende grond al is opgedroogd. Voor veel boeren levert katoen dus een relatief stabiel inkomen in gebieden waar landbouw anders nauwelijks mogelijk is. Des te onbegrijpelijker vindt Hortmeyer het dat katoen door milieuactivisten vaak wordt afgeschilderd als een ‘waterverslinder’.

De teelt en verwerking van katoen zou veel water gebruiken, stelt bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds op zijn website. “Oppervlakte- en grondwater worden vaak omgeleid om katoenvelden te irrigeren, wat door verdamping en inefficiënt waterbeheer leidt tot zoetwaterverlies", aldus de milieuorganisatie.

De katoenindustrie vecht al jaren tegen dit imago. “Omdat katoen een woestijnplant is, wordt het verbouwd waar het droog is. Het is daar niet droog omdat er katoen wordt verbouwd”, countert Hortmeyer van de Bremen Cotton Exchange. “Daarom zijn landen met de grootste waterschaarste ook katoenverbouwers.” Onjuiste cijfers over de waterbehoefte van de plant circuleren al jaren en daar is moeilijk iets aan te doen, zegt ze.

Waterverbruik is een ‘gevoelig punt’ geworden voor de katoenindustrie. De onjuiste cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek uit 1999, aldus de katoenbeurs. Daar werd de waterbehoefte voor het produceren van een kilo katoen gesteld op 7.000 tot 29.000 liter. Dit cijfer is enerzijds volledig achterhaald omdat de opbrengsten hoger zijn geworden zonder het waterverbruik te verhogen, en anderzijds heeft het onderzoek geen gemiddelde katoen onderzocht, zegt Hortmeyer.

Feitelijk waterverbruik

Volgens een in april gepubliceerd onderzoek van het International Cotton Advisory Committee (ICAC) bedraagt de waterbehoefte van katoen gemiddeld 6.239 liter per kilogram per jaar. Katoen verbruikt ongeveer vijfenzeventig procent regenwater en slechts vijfentwintig procent uit kunstmatige irrigatie. De organisatie benadrukt dat het focussen op het regenwaterverbruik van katoen misleidend kan zijn. Alleen met wetenschappelijke analyses van kunstmatige irrigatie kun je regio's met inefficiënties identificeren die vervolgens kunnen worden verbeterd, benadrukt communicatiechef Mike McCue in een e-mail.

Ook de Transformers Foundation, een organisatie uit de denimindustrie, heeft het thema katoen aangegrepen om in een rapport van meer dan honderd pagina’s de mythes op te helderen. Gezien de verscheidenheid aan teeltmethoden, de diversiteit aan lokale klimaten en de beschikbare irrigatie zijn lokale gegevens over katoen en water veel betekenisvoller dan wereldwijde gemiddelden, stelt de organisatie.

Het onderzoek wijst ook op aanzienlijke gegevenshiaten over het watergebruik van katoen. In rijke katoenproducerende landen zoals de Verenigde Staten zijn meer gegevens beschikbaar dan van producenten in lage-inkomenslanden.

Is katoen duurzamer dan een chemische vezel?

Maar niet alleen de discussie over waterverbruik heeft het imago van katoen de afgelopen jaren geschaad. De discussie over pesticiden, genetisch gemodificeerd zaad, dwangarbeid, ontbossing om landbouwgrond te winnen en ten slotte het feit dat vandaag de dag - ondanks alle duurzaamheidsinspanningen - slechts ongeveer twee procent van de katoen wordt geproduceerd volgens de criteria van gecontroleerde biologische teelt (laat staan de criteria van regeneratieve teelt, die nog niet uniform gereguleerd zijn) hebben ertoe bijgedragen dat katoen kritisch wordt bevraagd.

De katoenteelt beslaat ongeveer 1,9 procent van het wereldwijde beteelde areaal en vereist jaarlijks meer dan 125.000 ton pesticiden en zeven miljoen ton kunstmest, wat respectievelijk ongeveer 3,7 procent en 2,9 procent van het totale wereldverbruik vertegenwoordigt. Dit blijkt uit cijfers van het huidige Cotton Databook van het ICAC en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Ondergoed van biologisch katoen, hier van Nudea Comfort. Credits: Nudea.

Dit gaat zo ver dat studies naar de milieuvriendelijkheid van textiel synthetische vezels als polyester, polyacryl en zelfs elastaan soms beter beoordelen dan katoen. Enerzijds omdat katoen, in tegenstelling tot de meeste chemische vezels, niet eindeloos en zonder kwaliteitsverlies kan worden gerecycled. Anderzijds tonen studies ook aan dat als het gaat om microplastics, die lange tijd alleen als een probleem bij synthetische vezels werden gezien, natuurlijke vezels ook ‘microplastics’ kunnen worden als ze zwaar chemisch behandeld worden.

“Natuurlijke vezels komen ook in het milieu terecht en blijven daar lange tijd. Dit komt door de vele chemische processen die natuurlijke vezels ondergaan, die ervoor zorgen dat ze ook niet worden afgebroken”, zegt Elliot Bland, onderzoeker bij The Microfibre Consortium (TMC). Volgens zijn bevindingen zijn natuurlijke vezels niet per se beter dan chemische vezels als het gaat om de impact van microvezeluitstoot. Samen met de Universiteit van Leeds en met de steun van de European Outdoor Group (EOG) onderzoekt de ngo hoe de textielindustrie kan bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid microplastics die gegenereerd wordt.

Toch hebben natuurlijke vezels, in tegenstelling tot fossiele chemische vezels, in ieder geval de basiscapaciteiten voor biologische afbreekbaarheid als er meer milieuregels zouden worden toegepast op hun verdere verwerking.

Ontpitten van katoen. Credits: Nafpaktos Textile Industry S.A.

Ongelijkheid in duurzaamheidsbeoordeling?

Vooral de lange toeleveringsketen is problematish aan katoen volgens de duurzaamheidsbeoordelingen. “Katoen heeft de ‘pech’ dat het een natuurlijke vezel is en niet van aardolie is gemaakt”, beschrijft Hortmeyer de ongelijkheid in de huidige discussie. “Bij chemische vezels zijn maar een paar bedrijven en mensen betrokken, maar bij de katoenteelt zijn veel ontwikkelingslanden en 150 miljoen mensen betrokken, die ervan leven. Dit maakt de toeleveringsketen lang en moeilijker te controleren.”

Aan deze sociale betekenis wordt onvoldoende aandacht besteed in de duurzaamheidsbeoordeling van katoen, evenals aan het feit dat katoen tijdens zijn groei koolstofdioxide uit de atmosfeer verwijdert. Als plant zet katoen actief CO2 om in biomassa en draagt ze zo bij aan klimaatbehoud. “De katoenplant heeft een klimaatpositief effect op het veld en absorbeert zoveel CO2 dat het de latere verwerking tot katoenen textiel ruimschoots compenseert”, schrijft de Duitse biologische textielfabrikant Cotonea op zijn website, verwijzend naar een wetenschappelijk artikel van Kai Hughes, hoofd van het ICAC, uit 2021.

Volgens ICAC en Cotonea kan juist katoen ‘de weg naar een klimaatvriendelijke textielindustrie’ vormen, omdat dit vermogen katoen superieur maakt aan vrijwel alle andere textielvezels; alleen vlas (linnen) is nog klimaatvriendelijker. Cotonea neemt de gehele productie op zich, van de biologische katoenvelden in Kirgizië en Oeganda tot aan de producten voor de eigen webshop met huishoudtextiel en kleding. Daardoor heeft Cotonea vorig jaar alleen al door de teelt van katoen 1.260 ton CO2 vastgelegd, berekende het bedrijf.

Ten slotte verhogen de toenemende rapportageverplichtingen en vereiste transparantie in de toeleveringsketen ook de productiekosten van katoen en bevoordelen zo chemische vezels, die dergelijke kosten niet hoeven te dragen. Voor de toch al onverslaanbaar goedkope polyestervezel hoef je niet aan te tonen waar zijn aardolie vandaan komt. Als Brussel deze aspecten niet in aanmerking neemt, “zal het aandeel natuurlijke vezels op een gegeven moment erg klein zijn”, vreest Hortmeyer.

Transparantie en duurzaamheid hebben een prijs

Tot nu toe is ongeveer dertig tot veertig procent van de katoen traceerbaar - voor katoen uit de Verenigde Staten of Europa is dit vaak zelfs honderd procent. In de Europese katoenteeltregio's waaronder Griekenland en Spanje hebben producenten er hun er unieke waardepropositie van gemaakt op het gebied van duurzaamheid; ze brengen hun katoen bewust op de markt als traceerbare, duurzaam geteelde EU-katoen.

“We hebben een complete katoenketen opgebouwd in West-Griekenland, van het katoenveld tot de weverij. Dit vermindert de CO2-voetafdruk van onze katoen aanzienlijk”, legt George Kitras van Nafpaktos Textile Industry uit, een Griekse bedrijvengroep die zich richt op het ontpitten en spinnen van katoen. Natuurlijk heeft EU-katoen een andere prijs dan katoen uit Pakistan of India, en EU-wetgeving maakt EU-katoen ook duurder, “maar merken zijn op zoek naar traceerbaarheid en duurzaamheid. En wie duurzaam wil zijn, wil dat ook kunnen aantonen”, legt Kitras uit. Vooral Europese premium- en luxemerken zijn steeds meer geïnteresseerd in EU-katoen en gebruiken het als marketinginstrument voor hun klanten.

Een katoenveld in Griekenland. Credits: Nafpaktos Textile Industry S.A.

Het Zwitserse bedrijf Remei daarentegen verkoopt geen luxecollecties en het katoen komt ook niet uit Europa, en toch slaagt het er al jaren in om de duurzaamheid en traceerbaarheid van zijn katoen te garanderen. Remei produceert jaarlijks ongeveer een miljoen traceerbare basics en babykleding van biologisch katoen, bijvoorbeeld voor de Zwitserse retailketen Coop, en heeft daarvoor een eigen zelfvoorzienend systeem opgebouwd.

In plaats van katoen via tussenpersonen te kopen, werkt het bedrijf met ongeveer 2.000 kleinschalige boeren in Tanzania en India op basis van directe contracten, waarbij Remei de afname van biologisch katoen voor vijf jaar garandeert tegen een vaste prijs die ongeveer vijftien procent boven de gebruikelijke marktprijs ligt. Om ervoor te zorgen dat de juiste katoen in de garens terechtkomt, heeft Remei ook een eigen spinnerij en een zelf ontwikkelde traceerbaarheidstool, waarmee het bedrijf al meer dan vijftien jaar werkt.

“Vroeger waren veel mensen daar nogal kritisch over, maar vandaag de dag, met het oog op het Digital Product Passport, wordt pas duidelijk hoe nuttig dit is”, zegt Marion Röttges, Co-CEO van Remei. Ze vraagt zich af: “Als zelfs wij als klein bedrijf deze inspanning kunnen leveren, waarom kunnen grote bedrijven met veel meer mankracht en geld dit dat niet?”

Hoe toekomstbestendig is katoen?

Katoen heeft het momenteel dus om verschillende redenen niet gemakkelijk, ook omdat verschillende criteria in de duurzaamheidsbeoordeling tot verschillende resultaten leiden. Het vinden van uniforme en realistische evaluatienormen is hier in de toekomst een belangrijke taak. De vraag blijft hoe goed katoen gepositioneerd is voor de toekomst met het oog op klimaatverandering. Volgens het Duitse Milieuagentschap liggen vier van de vijf belangrijkste katoenproducerende landen in gebieden die in 2040 een zeer hoog tot hoog risico lopen op waterschaarste.

Het is allerminst zeker of de katoenteeltgebieden, die vandaag de dag al gekenmerkt worden door grote droogte, in de toekomst nog geschikt zullen zijn voor katoenteelt. “We hebben de afgelopen jaren gezien hoe droogtes de katoenoogst in de Verenigde Staten hebben gedecimeerd en stortregens de katoenoogst in Pakistan bijna volledig hebben verwoest”, zegt Boris Planer, expert voor handel en consumptiegoederen bij het Frankfurt Zukunftsinstitut. Ook Remei heeft geconstateerd dat de katoenteelt in India fundamenteel risicovoller is geworden doordat de moesson langer duurt of op andere tijdstippen begint dan voorheen.

Katoenoogst in Griekenland. Credits: Nafpaktos Textile Industry S.A.

Als de CO2-uitstoot hoog blijft, zal de helft van de katoenteeltgebieden wereldwijd tegen 2040 te maken krijgen met ernstige gevolgen van klimaatverandering, aldus een rapport van het Cotton 2040-initiatief, gefinancierd door de Laudes Foundation. De stichting is opgericht door leden van de familie Brenninkmeijer, de eigenaren van de kledinggroep C&A.

Hoge temperaturen zouden het groeiseizoen in veertig procent van de teeltgebieden kunnen verkorten, aldus het onderzoek. Ongeveer vijftig procent van de katoen zal worden blootgesteld aan een verhoogd risico op droogte, maar extreme regenval vormt ook een risico voor 's werelds meest productieve katoenteeltgebieden.

De vraag blijft dan ook hoe de katoenteelt kan worden veiliggesteld in het licht van klimaatverandering. “Het gaat erom duurzame materialen te vinden die onafhankelijker zijn van klimaatverandering. Dit is nu een race tegen snelheid en innovatie”, zegt Planer. Ook de Bremen Cotton Exchange is zich bewust van de uitdagingen; daarnaast concurreert landbouwgrond steeds meer met de teelt van voedsel.

De oplossing is nog hoger renderende variëteiten en efficiëntere teeltmethoden. Hortmeyer: “Het is enorm belangrijk dat er nu veel internationaal wordt geïnvesteerd in onderzoek.” Voor Marion Röttges van Remei is katoen absoluut nog steeds eigentijds: “Als natuurlijke vezels geen eigentijdse grondstof zijn, dan is de industrie de weg kwijt.”