De Denim Marktplaats voor jeans professionals

Het vinden van de perfecte jeans zal altijd een must zijn voor consumenten, omdat het een alledaags en veelzijdig kledingstuk is dat nooit uit de mode zal gaan. Op de FashionUnited Marketplace is er een variëteit aan kledingstukken om uit te kiezen, waaronder de SS22 denim trends.

De B2B Marketplace biedt een besloten ruimte aan voor mode-inkopers om te bladeren in een unieke groothandel gids, waarin zij er zeker van kunnen zijn dat alleen merken zijn opgenomen die daadwerkelijk aan winkels in groothandel verkopen. Als online marktplaats begrijpt FashionUnited de competitieve aard van het inkopen van mode en zorgt ervoor dat er belang wordt gehecht aan het spotten van trends en het voortdurend op zoek zijn naar nieuwe merken en ontwerpers.

Tijdens de april-editie van Kingpins digitale show “KP24 Amsterdam” presenteerde Amy Leverton, auteur van Denim Dudes, een aantal denim trends voor SS22. Deze trends omvatten 'devolutie' waarbij de nadruk ligt op kleding die tot stand komt door middel van upcycling, traditionele technieken en zelfgemaakte stoffen zodat er zo min mogelijk afval is in het productieproces, 'investeren' in kwaliteitsjeans gemaakt met behulp van duurzame en circulaire technologie, 'lowkey' denim waarbij minimalisme centraal staat en 'work in progress' waarbij de nadruk ligt op de creativiteit en inspiratie achter de creatie van het kledingstuk.

Er zijn honderden internationale merken en collecties, waardoor mode-inkopers de perfecte mix van labels voor hun winkels kunnen vinden. Consumenten zijn steeds meer op zoek naar unieke merken zodat ze een assortiment kunnen vinden voor hun garderobe.

Door middel van de directory, kunnen inkopers efficiënt zoeken tussen exclusieve merken en producten om populaire items aan te schaffen voor hun winkels. Geaccrediteerde kopers krijgen gratis exclusieve toegang tot de meest gewilde producten op de marktplaats.

Klik hier om de denim SS22 trends te bekijken op de FashionUnited Marketplace.