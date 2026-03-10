De do's en don'ts van het internationaliseren van een modemerk: Van markttoetreding tot positionering op de lange termijn
Buenos Aires — Internationalisering is een van de grootste uitdagingen voor modemerken die groei zoeken buiten hun lokale markten. Dit proces gaat echter vaak gepaard met terugkerende fouten op het gebied van operationele gereedheid, financiële structuur en het begrip van de doelmarkt.
Dit artikel is onderdeel van 'The Do's and Don'ts', een nieuwe redactionele serie van FashionUnited. Deze serie bundelt de ervaring van professionals uit de branche. Het doel is een praktische kijk op de meest voorkomende successen en fouten binnen belangrijke processen van de internationale mode-industrie.
Manuela Gómez, directrice Internationalisering bij Inexmoda, legt uit dat de aanpak de laatste jaren is geëvolueerd naar een meer omvattende visie op het proces. Inexmoda is een private Colombiaanse organisatie gericht op de ontwikkeling en internationale projectie van het modesysteem. “Internationalisering kreeg een aantal jaar geleden een zelfstandige richting, met een visie die meer gericht was op het brengen van merken naar internationale markten.”
Vanuit haar ervaring met de ondersteuning van opkomende merken bij expansieprocessen, identificeert Gómez dat veel uitdagingen niet zozeer te maken hebben met het product zelf, maar met de mate van voorbereiding die nodig is om aan de eisen van de internationale markt te voldoen.
De do's
De don'ts
Internationale exposure garandeert geen continuïteit als een merk zijn aanwezigheid op de lange termijn niet kan volhouden. “Onze aanpak is het bevorderen en ondersteunen van een soort ‘soft landing’ – een geleidelijke en begeleide toetreding tot een nieuwe markt – maar het merk moet zichzelf in stand houden. ”
Een van de meest voorkomende fouten heeft te maken met voorraadbeheer op internationale markten. “Te veel voorraad meenemen is fataal, omdat het retourneren van voorraad extreem kostbaar is.” Dit soort beslissingen kan de marges en de positionering van het merk in de markt direct beïnvloeden.
De thuismarkt speelt een sleutelrol als leeromgeving voorafgaand aan de expansie. “Colombia – of het land van herkomst – is een laboratorium. Een consumptielaboratorium. Een trendlaboratorium.” Volgens Gómez stelt het begrijpen van het lokale consumentengedrag merken in staat om fouten te corrigeren voordat ze complexere markten betreden.
Waar moet rekening mee worden gehouden?
Internationalisering heeft invloed op elk onderdeel van een bedrijf, van kostenstructuren tot merkperceptie en het vermogen om duurzame groei te realiseren. Wanneer het proces zonder voldoende voorbereiding wordt gestart, houden fouten vaak verband met logistiek, prijsstelling of productiecapaciteit.
“De sleutel is een duidelijk begrip van wat er op externe markten gebeurt, maar bovenal een zeer helder inzicht in je eigen responscapaciteit.”
Praktijkvoorbeelden
De aanwezigheid van het Colombiamoda-platform in Miami tijdens de Swim Week 2025 kreeg vorm via Casa Colombiamoda, een ruimte ontworpen om merken in contact te brengen met strategische inkopers. Tijdens die editie namen ongeveer twintig Colombiaanse merken deel die onderdeel waren van de transformatie- en internationaliseringsprogramma's van Inexmoda, waaronder Anthias, Antoine Atelier, Bamboleira, Bless hs, Cambil, Celestino, Clea, Gracies, Infinita es infinita, Matilda, Mayorga, Mia Mulatta, Plisse, Relicario, Simona, Tinta Latina en Toscano.
Bij deze processen blijken een goede voorbereiding en gestructureerde ondersteuning doorslaggevend om kansen om te zetten in concrete bedrijfsresultaten.
Belangrijkste conclusie
Voor Gómez moet internationalisering worden gezien als een geleidelijk proces waarin voorbereiding en continuïteit even belangrijk zijn als exposure. Haar belangrijkste aanbeveling voor merken die internationale expansie nastreven, is een strategische langetermijnvisie: “Zie jezelf als een wereldwijd merk.”
Manuela Gómez heeft een diploma in International Business van de EAFIT Universiteit in Medellín, met een specialisatie in Finance. Met meer dan tien jaar ervaring bij Inexmoda is haar werk gericht op het versterken van het Colombiaanse modesysteem vanuit een internationaal perspectief. Hiermee draagt ze bij aan de positionering van het instituut als een sleutelspeler in de transformatie en wereldwijde projectie van de industrie. Momenteel leidt ze de afdeling Internationalisering bij Inexmoda, waar ze strategieën ontwikkelt om merken te versterken en de wereldwijde concurrentiekracht van de sector te vergroten. Dit doet ze door de toegang tot nieuwe markten te faciliteren en het bereik van het Colombiaanse modesysteem uit te breiden tot buiten de productiecapaciteiten.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
