De eerste nulmeting, groei in duurzamer materiaalgebruik en een leefbaar loon: Zeeman presenteert MVO-verslag van 2023

Het jaar 2023 gaat voor Zeeman als zuinig in de boeken. Nee, het bedrijf voerde geen (kosten)besparingen door, maar was zuinig op de mens en de planeet. Zo investeerde de Nederlandse textielsuper in het lopende leefbaar loon programma en zette het nieuwe stappen in het reduceren van de milieu-impact dankzij de eerste nulmeting. Zeeman deelt daarnaast dilemma’s. Want, duurzaam ondernemen gaat niet zonder slag of stoot. FashionUnited woonde de presentatie van het MVO-verslag bij en deelt een aantal inzichten.

Textielbedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben zitten, zetten zich niet alleen in op het reduceren van broeikasgassen maar kijken verder dan dat. Zeeman, die naar eigen zeggen ‘zuinig vanuit het hart’ onderneemt, is al een tijdje bezig met het behalen van zoveel mogelijk duurzame doelen. Om een stap verder te komen in het verduurzamingsproces deed Zeeman in 2023 zijn eerste nulmeting met het doel inzicht te krijgen in hoe het bedrijf zijn milieu-impact effectief kan verminderen. In dat jaar keek Zeeman naar onderdelen van de keten tot aan het eindproduct in de winkels. Daarbij wordt rekening gehouden met vijf pijlers van milieu-impact: klimaat, fossiele grondstoffen, lucht-, water-, en bodem, biodiversiteitsverlies en waterschaarste. De Nederlandse textielsuper geeft aan nog weinig inzicht te hebben in het gebruik van chemicaliën. In 2024 breidt Zeeman de nulmeting en de inzichten uit naar de consumentenfase en de ‘end of life’.

Zeeman zet ambities scherper op papier na eerste nulmeting

Uit de eerste nulmeting blijkt dat Zeeman’s assortiment de grootste impact heeft op het milieu. Daarbij wordt duidelijk dat het bedrijf grijze energie, zoals gas en kolen, moet omzetten naar groene energie, zowel in de operationele activiteiten als in de winkels. Consumenten spelen hier ook een rol. “We moeten ervoor zorgen dat zij zuiniger gaan wassen. Dat is een van de meest vervuilende acties van de consument”, deelt Erik-Jan Mares, Chief Executive Officer van Zeeman. Ook recycling en hergebruik worden hier gezien als oplossingen.

Zeeman’s ambities moesten concreter. Dus, onderneemt het bedrijf in 2023 gelijk actie. Zo zet de onderneming aflopende energiecontracten om in groene stroomcontracten en probeert het de CO2-uitstoot van het zeetransport gedeeltelijk te compenseren via Goodshipping, een partner die zich inzet voor CO2-reductie. Wat dat eerste betreft, ondervindt de textielsuper moeilijkheden in China. De elektriciteit is in dat land goedkoop, waardoor leveranciers niet over willen stappen naar groene stroom. “Om CO2-reductie op ons assortiment te realiseren is de stap van leveranciers en hun toeleveranciers naar schonere energievormen cruciaal.” Daarnaast wordt de verkoop van tweedehandskleding uitgebreid en is de ambitie deze service in alle winkels aan te bieden.

Nu de verbeterpunten inzichtelijk zijn geworden, vertaalt Zeeman zijn ambities in 2024 naar doelen en wordt er één vraag gesteld: Wat heb je écht nodig? Daarbij krijgt het bedrijf hulp van diverse organisaties, zoals bAwear en Impact Institute die de hele toeleveringsketen inzichtelijk zal maken en de kosten op papier zet waarmee rekening moet worden gehouden als Zeeman zijn duurzaamheidsdoelen wil behalen.

De tekst loopt verder onder de afbeelding.

Resale-collectie bij Zeeman. Credits: Zeeman

Zeeman streeft doel duurzamer materiaalgebruik voorbij

Een ander hoogtepunt is het gebruik van duurzamer materiaalgebruik. Zeeman streeft voor het tweede jaar op rij zijn eigen doelstelling voorbij. Zo mikte de textielsuper in 2023 op 70 procent duurzamer materiaalgebruik (in het verslag omschreven als ‘duurzamer katoen en gerecyclede materialen’) in de totale collectie, maar eindigt het percentage op 71 procent. Hierdoor wordt het doel van 2024 verhoogd en streeft Zeeman ernaar 75 procent duurzamer materiaalgebruik in de totale collectie te hebben. Tegen 2027 moet dat 90 procent zijn.

Duurzamer materiaalgebruik brengt echter ook moeilijkheden met zich mee. Zo wordt gerecycled polyester vaak gemaakt van RPET dat afkomstig is van frisdrankflessen. Het is beter om polyester uit kleding te recyclen voor nieuwe kleding, oftewel de cirkel rond maken. Gerecycled polyester uit kleding is echter nog beperkt beschikbaar, waardoor Zeeman is genoodzaakt de niet-circulaire keuze te maken.

Zeeman telt vijf leefbaar loon programma’s extra sinds 1 januari

Zeeman wil ook zuinig zijn op de mens. Zo startte het bedrijf in 2019 met een leefbaar loon programma Zeeman verstaat onder leefbaar loon een loon dat voldoende is voor de kosten van een huis, transport, voeding en zorg. De leveranciers van de textielsuper voldoen aan het wettelijk minimumloon, zo staat in het verslag. Maar is vaak moeilijk om aan het leefbaar loon te voldoen. Zeeman berekende, samen met ngo’s, het gat tussen het laagst betaalde loon en het leefbare loon. Op basis daarvan stelde Zeeman actieplannen op. (Bron: Het MVO-verslag over 2023 van Zeeman.)

met werkkledingproducent Schijvens in een Pakistaanse fabriek. Dat project loopt nu nog steeds. In 2022 kwamen daar vijf programma’s bij, waarvan één in India, Pakistan en Turkije, en twee in Bangladesh. Het doel was om ieder jaar vijf nieuwe programma’s op te starten. Dat doel is niet behaald. De textielsuper gebruikte 2023 om in gesprek te gaan met nieuwe leveranciers en nieuwe programma’s voor te bereiden. En met succes: Sinds 1 januari 2024 biedt Zeeman een leefbaar loon aan bij vijf nieuwe leveranciers in China, Bangladesh en India (één), en Pakistan (twee).

Het bieden van een leefbaar loon brengt verschillende dilemma’s met zich mee. Zo geeft Zeeman aan dat ieder programma een andere, specifieke aanpak nodig heeft. Daarom is het lastig de programma’s op te schalen. Bovendien worden de programma’s aangeboden met als doel een langetermijnoplossing te zijn. “Je kunt je na een jaar niet zomaar terugtrekken, dan begint het probleem weer opnieuw”, benadrukt Mares. “Dat willen wij niet. Het vergt dus veel inzet.”

Het leefbaar loon is daarnaast nog niet doorberekend in de kostprijs. In Turkije is de berekening van het leefbaar loon drie keer aangepast in 2023, omdat het wettelijk minimumloon meerdere malen werd verhoogd door inflatie. Het leefbaar loon moet juist een stabiel onderdeel zijn van de prijs om grote verschuivingen te voorkomen, zo wordt uitgelegd.

Zeeman stelt voor 2024 het doel voor 25 procent van de inkoopwaarde van kleding en textiel uit Zuidoost-Azië en Turkije leefbaar loon mogelijk te maken voor Zeeman’s aandeel in de productie. In 2025 moet dat 34 procent van de inkoopwaarde zijn en in 2026 42 procent. Over drie jaar moet 50 procent van de inkoopwaarde van kleding en textiel in dezelfde regio’s uit leefbaar loon bestaan.

Het jaar 2023 was een zuinig jaar voor Zeeman

Zoals Zeeman zelf zegt, stroomt zuinig zijn door de aderen van het bedrijf. Om aan nieuwe, ambitieuzere doelstellingen te voldoen deed het bedrijf in 2023 zijn eerste nulmeting, wat voor duidelijkere doelstellingen voor 2024 zorgde. Daarnaast weet de textielsuper zijn doel voor duurzamer materiaal gebruik in de totale collectie in 2023 voorbij te streven en verhoogt het zijn doelstelling voor dit jaar. De vraag is wel, zal het beperkte aanbod van gerecycled polyester uit kleding Zeeman gaan tegenwerken of komt het bedrijf met een alternatief? Ook op het gebied van leefbaar loon programma’s boekte Zeeman vooruitgang na 2023 als ‘leerjaar’ te gebruiken. Hoe groot of klein de inspanningen ook zijn, Zeeman lijkt steeds zuiniger te worden op de mens én de planeet.