De erfgenamen van Armani: Details van de opvolging

De details van de erfopvolging worden pas bekend bij de opening ervan, maar de statuten van het bedrijf geven de richting aan voor het Armani-imperium. Terwijl de verwachting groeit voor de opening van de rouwkamer van de Koning van de Mode, morgen in Milaan, wordt er gerekend op de erfenis, niet alleen de stilistische, maar ook op het vermogen van de ontwerper en ondernemer die discretie, soberheid en elegantie gebruikte om de Italiaanse en Europese grenzen te overschrijden.

Het vermogen zou zich tussen de 11 en 13 miljard euro bevinden. De groep heeft vandaag 8.700 werknemers en de omzet in 2024 bedroeg 2,3 miljard euro.

De statuten van het bedrijf bevatten de regels die het bedrijf en zijn stijl in de toekomst zullen beschermen.

De erfgenamen zijn de nichten Silvana (69 jaar) en Roberta (vierenvijftig jaar), dochters van de jaren geleden overleden broer Sergio, de zus Rosanna (86 jaar) en haar zoon, de 55-jarige Andrea Camerana. De familieleden van Armani, meldt de Corriere della Sera, zitten in de raad van bestuur, waarvan ook manager, gedelegeerd bestuurder, vriend en rechterhand Pantaleo Dell'Orco deel uitmaakt, evenals Federico Marchetti, oprichter van Yoox.

Bij de opening van het testament zal bekend worden wie de aandelen van Giorgio Armani SpA, oftewel de 99,9% van de oprichter, zal ontvangen. De Armani Stichting (houder van de resterende 0,1%) zal een centrale rol spelen, maar volgens de krant van Via Solferino zijn er zes categorieën aandelen voorzien in de statuten na Giorgio.

De A-aandeelhouders zullen 30 procent van het kapitaal hebben, de F-aandeelhouders 10 procent en alle anderen 15 procent per persoon. Maar elk A-aandeel geeft recht op 1,33 stemmen en elk F-aandeel op drie stemmen. Dus A+F zullen, ondanks 40 procent van het kapitaal, meer dan 53 procent van de stemmen hebben in de vergaderingen. Bovendien hebben de A-aandeelhouders het recht om drie bestuursleden te benoemen, waaronder de voorzitter, en de F-aandeelhouders twee bestuursleden, waaronder de gedelegeerd bestuurder, in een raad van bestuur van acht leden.

In oktober 2023 onthulde de Corriere della Sera de statuten van de toekomstige Giorgio Armani spa, die de groep na de dood van de oprichter in het teken van continuïteit zou leiden. Goedgekeurd in een buitengewone vergadering in 2016 en aangevuld in september 2023 met de introductie van aandelen zonder stemrecht, zullen de statuten formeel worden aangenomen "met ingang van de datum van opening van de erfopvolging van de heer Giorgio Armani".

In de statuten zijn ook andere basisprincipes vastgelegd, zoals "passend investeringsniveau", "evenwichtig financieel beheer"

Artikel vier van de statuten ("Doel. Basisprincipes") vermeldt: "passend investeringsniveau", "evenwichtig financieel beheer", "herinvestering van de winst"; "diversificatie en segmentatie van de verschillende bedrijfsmerken, met behoud van samenhang in de stilistische, imago-, product- en communicatieactiviteiten"; "aandacht voor innovatie, uitmuntendheid, kwaliteit en verfijning van het product"; "voorzichtige overnamebenadering" en alleen om "expertise te ontwikkelen die intern niet bestaat (...)"; "prioriteit aan de voortdurende wereldwijde ontwikkeling van de naam Armani".