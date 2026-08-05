De evoluerende kledingsector van Bangladesh: meer dan alleen goedkope productie

Een nieuw sourcingrapport stelt dat de manier waarop merken inkopen in Bangladesh geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van het land. ‘The Sourcing Times: Bangladesh’, geschreven door Forbes-duurzaamheidsmedewerker Brooke Roberts-Islam in opdracht van fourniturenfabrikant Harnest Label Industries, stelt dat inkopers de op een na grootste kledingexporteur ter wereld nog steeds uitsluitend op stukprijs beoordelen.

De centrale vraag voor inkoopteams is daarom veranderd. Het is niet langer een simpele “Is Bangladesh goedkoop genoeg?”. Het is nu een meer gediversifieerde aanpak die rekening houdt met welke leveranciers kunnen helpen de totale landingskosten te verlagen, de naleving van regelgeving te verbeteren, de doorlooptijden te verkorten, de controle over componenten te versterken en circulaire innovatie op grote schaal te commercialiseren.

Hoewel inkopen in Bangladesh niet zonder risico is, gezien de macro-economische volatiliteit, financieringsbeperkingen, energieafhankelijkheid, de kwetsbaarheid van het MKB en toekomstige wijzigingen in handelsvoorkeuren, stelt het rapport dat deze risico’s “steeds beter beheersbaar zijn door een betere selectie van leveranciers en strategischere inkooppraktijken”. “Het grootste risico is niet het inkopen in Bangladesh, maar het inkopen met een verouderde, uitsluitend op FOB-gerichte blik,” benadrukt het rapport.

Wat is er veranderd

De toonaangevende kledingfabrikanten van Bangladesh evolueren van eenvoudige ‘cut-and-sew’-activiteiten naar volledig verticaal geïntegreerde productiecentra. Dit verbetert de zichtbaarheid van de toeleveringsketen, verkort de doorlooptijden en verhoogt de algehele kwaliteitscontrole. Tegelijkertijd hebben hervormingen na Rana Plaza, de ratificatie van IAO-verdragen en uitgebreide sociale audits de topfaciliteiten van het land getransformeerd tot volwassen, extern geverifieerde leiders op het gebied van naleving.

Ook de upstream sourcing van componenten breidt zich uit. Hierdoor kunnen inkopers rechtstreeks leveranciers voor fournituren, garens en labels aanwijzen, wat kostenbesparingen oplevert en de traceerbaarheid voor circulaire productlijnen verbetert. Tegelijkertijd zetten regionale recyclinginitiatieven postindustrieel katoenafval om in traceerbare grondstoffen. Dit helpt merken om minder afhankelijk te zijn van nieuwe materialen en te voldoen aan de komende regelgeving van de Europese Unie. Geavanceerde operationele technologieën, zoals AI-ondersteund naaien, slimme inspectietools, verftechnieken met een laag waterverbruik en upgrades voor hernieuwbare energie, weerspiegelen de snelle modernisering van de sector.

Dit betekent dat inkoopteams Bangladesh niet langer alleen als een goedkope bestemming moeten zien. Ze moeten het land evalueren als een geavanceerd, strategisch ecosysteem, met oog voor de totale landingskosten en capaciteiten.

Het rapport vermeldt verder dat Bangladesh de mijlpaal heeft bereikt als eerste Aziatische land dat alle tien fundamentele IAO-verdragen heeft aangenomen. Het land heeft ook het hoogste gemiddelde aantal sociale audits onder de landen waar het Social & Labour Convergence Programme (SLCP) actief is, en scoort daarmee hoger dan respectievelijk China, Vietnam, Turkije en India.

Wat staat er te gebeuren

Met het oog op de statusverandering van het land van ‘Minst Ontwikkeld Land’ (LDC) naar ‘Ontwikkelingsland’ op 24 november 2026, biedt het rapport belangrijke inzichten en aanbevelingen voor sourcing, evenals vragen om aan potentiële leveranciers te stellen. De Amerikaanse kledingtarieven zijn al hoog en blijven structureel ongewijzigd na de LDC-graduatie.

Wat betreft de vooruitgang in inkoop, heeft de kledingsector van Bangladesh onlangs enkele memoranda van overeenstemming (MoU's) gesloten. Deze richten zich op producttraceerbaarheid, energie- en waterbestendigheid en de uitbreiding naar synthetische vezels. De handelsorganisatie BGMEA bevordert samen met het Nederlandse traceerbaarheidsplatform Aware de gereedheid voor het digitale productpaspoort (DPP) en de traceerbaarheid. Tegelijkertijd ondersteunen de Resilient Water Accelerator (RWA), de Greener Garments Initiative (GGI) en het klimaattechnologiebedrijf SOLshare de invoering van op OpEx-modellen gebaseerde waterrecyclingtechnologieën.

Er is een raamwerk voor een zakelijke stroomafnameovereenkomst goedgekeurd tussen de H&M Group, Pran Group en IFC. Dit maakt de weg vrij voor meer hernieuwbare elektriciteit in Bangladesh. Het Good Fashion Fund en Omera Solar ondersteunen textielfabrikanten bij de invoering van zonnepanelen op daken en batterij-energieopslagsystemen (BESS).

De BGMEA en beursorganisator Savor International Limited plannen een jaarlijkse textielbeurs in Bangladesh. Dit gebeurt in samenwerking met de Chinese textielsector, met een focus op synthetische textiel, duurzaamheid en groene innovatie.

Sourcingverhalen

Het rapport noemt ook huidige merken die hebben geïnvesteerd in Bangladesh als sourcingbestemming. Een daarvan is The Cotton Group, die 88 procent van haar productievolume betrekt van zeven productielocaties in het land.

Nobody’s Child, het snelst groeiende damesmodemerk van het Verenigd Koninkrijk, beschouwt Bangladesh als een sourcingland, maar nog niet als een strategisch land. “We zijn in 2021 in Bangladesh begonnen, toen we het merk uitbreidden van alleen jurken naar knitwear en andere producten,” zegt Philippa Grogan, de duurzaamheidsmanager van het merk, in het rapport. Ze noemt kwaliteit, materialen en de beschikbaarheid van audits als redenen om voor Bangladesh te kiezen. “Na Rana Plaza is er zoveel gebeurd en ik vind dat er een indrukwekkende hoeveelheid verificatie en audits door derden is. Vanuit een duurzaamheidsperspectief zijn er geen negatieve signalen geweest, daarom werken we nog steeds met deze leveranciers,” voegt Grogan toe.

Online platform Zalando betrekt ongeveer een kwart van zijn volume uit Bangladesh, geconsolideerd op 18 productielocaties. Volgens het rapport deelt de onlineretailer zijn budgetprognose voorafgaand aan het seizoen met strategische leveranciers om een betere productieplanning te ondersteunen. De doorlopende relaties met leveranciers zijn gebaseerd op de jaarlijkse evaluatie van de prestaties op het gebied van mensenrechten.

Conclusie

Het rapport ‘The Sourcing Times: Bangladesh’ onderbouwt zijn argumenten met voorbeelden van inkopers, financiers en recyclers die al in het land actief zijn. Het voegt in elke sectie nuttige vragen toe om aan potentiële leveranciers te stellen. Het is een waardevolle bron voor merken of retailers die overwegen het land als sourcingbestemming te betreden of van plan zijn hun bestaande leveranciersnetwerk uit te breiden.

Zij moeten echter in gedachten houden dat er, gezien de aard van het project, sprake is van een commerciële vooringenomenheid. Bovendien worden topfabrieken bevoordeeld, terwijl de uitdagingen van kleinere entiteiten worden genegeerd. Het rapport negeert ook kritieke risico's zoals politieke instabiliteit en klimaatproblemen. Het verwaarloost bredere inkoopstrategieën ten gunste van een enge focus op componenten en fournituren.

Het volledige rapport kan worden gedownload van de Harnest-website.