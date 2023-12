De geheimen van duurzaamheid ontrafeld: 100 mode-professionals delen hun ervaring

We kunnen er niet meer omheen, duurzaamheid in de mode-industrie is niet meer ‘leuk om te hebben’ maar een ‘must have’. Recente wetgevingsupdates, zoals de goedkeuring van de Green Claims Directive afgelopen maart, naast de introductie van de standaarden voor de Corporate Sustainability Reporting Directive, verstrengen de regels en staan in lijn met de wereldwijde klimaatrampen waar we de afgelopen maanden mee te maken hebben gehad. Deze gebeurtenissen, zoals de recente overstromingen in Bangladesh of Italië, hebben gevolgen voor belangrijke landen in de toeleveringsketen van textiel. Duurzaamheid is de enige haalbare weg geworden om de continuïteit van de mode-industrie te waarborgen. Maar hoewel het duidelijk is dat veerkracht hand in hand gaat met duurzamere praktijken, bevinden veel merken zich nog steeds op een kruispunt, onzeker over waar te beginnen om deze transformatie aan te pakken.

Over Om licht te werpen op de essentiële stappen die elk modebedrijf moet nemen om zich te verdiepen in duurzaamheid, heeft BCome , het Platform voor Global Sustainability Management in de mode-industrie, meer dan 100 professionals uit de industrie benaderd. Het digitale platform deelt exclusieve inzichten met FashionUnited en geeft belangrijke adviezen die worden geïmplementeerd door toonaangevende bedrijven in de textielmarkt om duurzaamheid te bevorderen. Wereldwijde professionals zijn de afgelopen drie maanden ondervraagd via e-mailuitwisselingen en persoonlijke interviews. Dit is een selectie van waardevolle lessen over hoe duurzaamheidspraktijken te starten en de sleutels tot een meer verantwoordelijke mode-industrie te ontdekken.

Kennis is kracht, begin met het aanpakken van uw toeleveringsketen

Traceerbaarheid is de basis van de systemische verandering die de textielsector nodig heeft. Historisch gezien behoren toeleveringsketens in de mode-industrie tot de meest uitbestede en complexe toeleveringsketens ter wereld. Een kledingstuk kan gemakkelijk meer dan 30 verschillende processen ondergaan, van de ene fabriek naar de andere gaan en er zijn meerdere belanghebbenden bij betrokken. Het gebrek aan zichtbaarheid in deze keten zorgt ervoor dat bedrijven geen inzicht hebben in de werkelijke sociale en milieu-impact van hun producten en bedrijfspraktijken.

Cristina Rico, Supply Chain Traceability Manager bij Ecoalf, benadrukt dat "het cruciaal is om de hele toeleveringsketen volledig te begrijpen en ervoor te zorgen dat al deze leveranciers op één lijn zitten en zich inzetten voor de waarden van het bedrijf. De nadruk moet worden gelegd op het beoordelen en verminderen van de impact op het milieu in de verschillende stadia. Daarnaast moet worden gezorgd voor traceerbaarheid en volledige transparantie in alle processen van de toeleveringsketen. "Het aanmoedigen en benadrukken van relaties met leveranciers in de buurt, het creëren van vertrouwensbanden en samenwerking, het beïnvloeden van lokale ontwikkeling en het letten op kleine details die verbeterd kunnen worden, is essentieel", zegt Helena Llaneza, productiemanager bij Romualda.

Maar gezien de decentralisatie van de keten en het gebrek aan transparantie, hoe krijgen we deze informatie van de leveranciers? Pauline Goerig, ESG-medewerker bij Scandale eco-lingerie, stelt het volgende voor: "Wees zo direct mogelijk tegen de leveranciers. Duidelijke en vriendelijke zinnen zijn het meest effectief. Aarzel niet om te vragen of te bellen. Wees geduldig. Vraag het 2, 3, of 5 keer, vraag hulp aan iemand anders als het moeilijk lijkt. Herformuleer, vraag om verduidelijking... Onthoud: je bent niet de enige die erom vraagt! Geef nooit op!".

Stop met ontwerpen en begin met ecodesign

Ecodesign wordt een onvermijdelijke noodzaak in de hedendaagse mode-industrie. De Europese Commissie schat dat ongeveer 80 procent van de milieu-impact van een kledingstuk wordt bepaald tijdens de ontwerpfase. Van het optimaliseren van het grondstoffenbeheer tot de materiaalselectie en duurzaamheid van kleding, modeontwerpers hebben de mogelijkheid om deze aspecten te verbeteren door ecodesignprincipes toe te passen.

Maria Moreno, Ecodesign Apparel Leader bij Decathlon, legt uit: "Ecodesign moet worden toegepast in alle fasen van de levenscyclus van het product: van het eerste concept tot wat ik graag het 'einde van de levenscyclus' noem. We moeten verder denken dan circulariteit en ons richten op regeneratief ontwerpen. De manier waarop we vandaag ontwerpen zou de transformatie voor morgen moeten zijn".

De definitie van productcirculatie speelt ook een fundamentele rol in de ontwerpfase. Aditya Sharma, Specialist Duurzame Textielsystemen bij Spiber, merkt op: "Het is nuttig om scenario's voor het einde van het gebruik van producten te overwegen voordat je je zorgen maakt over de gevolgen stroomopwaarts. Als een artikel gemakkelijk kan worden afgebroken en opnieuw kan worden gemaakt, is dat ideaal, maar als het niet hoeft te worden afgebroken, nog beter! Modellen zoals wederverkoop en hergebruik kunnen inkomsten blijven genereren tegen veel lagere operationele en productiekosten als producten worden gemaakt met de bedoeling niet verouderd te raken en hun functionaliteit te behouden met maximale waarde".

Anne Guihery, textielingenieur bij Weturn, voegt hieraan toe: "Houd al in de ontwerpfase rekening met het einde van de levensduur van producten: beperk het gebruik van elastaan en synthetische materialen en kies voor monomaterialen en enkelvoudige natuurlijke materialen. We raden aan om het aandeel getraceerde gerecyclede materialen in collecties te vergroten. Het gebruik van bestaande hulpbronnen helpt namelijk om de impact te beperken en vernietiging en overproductie tegen te gaan. Ten slotte verhoogt het ontwerpen van kwalitatieve producten met een sobere styling de duurzaamheid".

Mallika Chaudhuri, oprichter en creatief directeur bij INDOI, benadrukt: "Kies alleen tijdloze en duurzame ontwerpen die gemaakt zijn met regeneratieve natuurlijke hulpbronnen en circulaire processen om zowel de planeet als de mensen te ondersteunen en te voeden".

Ecodesign wordt zo een essentiële stap op weg naar duurzaamheid, zoals Luis Ribó, medeoprichter en Brand Manager bij Circoolar, benadrukt: "De eerste stap naar duurzaamheid is opnieuw nadenken, afleren en heroverwegen hoe we dingen moeten doen, met reflectie, aandacht, bewustzijn en actie".

Maak een goede selectie van grondstoffen

Als we kijken naar de basisprincipes voor het ontwerpen van functionele, aantrekkelijke en duurzame modeproducten, zal ecodesign altijd de relevantie benadrukken van een goede selectie van materialen om een product te maken met de minste impact op het milieu. De methodologie voor het kiezen van de meest duurzame grondstoffen voor je kleding bestaat daarom uit het evalueren van de ecologische voetafdruk van de beschikbare opties gedurende hun levenscyclus.

Dit wordt benadrukt door Fernando Nuñez, Production Manager bij HOFF, die de noodzaak benadrukt om de werkelijke milieu-impact van de gebruikte materialen te beoordelen, met name rekening houdend met de voetafdruk van het transport dat wordt gebruikt om deze materialen te verkrijgen.

Volgens Geertje van Bavel, Head of Impact bij Fabienne Chapot, vereist het implementeren van meer verantwoorde grondstoffen heldere doelstellingen en nauwe samenwerking tussen teams. "Afhankelijk van de huidige situatie van je organisatie, is het belangrijk om eerst duidelijk te maken wat wordt gedefinieerd als meer verantwoorde materialen. Vervolgens zou ik adviseren om te focussen op het stellen van duidelijke en realistische doelen met betrekking tot het percentage duurzamere materialen per collectie, uiteraard in nauwe samenwerking met de betrokken teams", geeft ze aan.

Bij Pagès Valentí denkt hun Business Development & Sustainability Manager na over de individuele en zakelijke verantwoordelijkheid om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de afvalproductie te verminderen. "Ik denk dat ieder van ons, als individu of als bedrijf, moet nadenken over onze verantwoordelijkheid om het misbruik dat we hebben gemaakt van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en de afvalproductie terug te dringen, zowel in de consumptie als in de productie", zegt Josep Pagès.

Bij Castañer, dei een decennialange ambachtelijke traditie heeft, benadrukken ze het gebruik van gecertificeerde materialen in hun productie. "Bij Castañer blijven we pleiten voor een ambachtelijk productiemodel dat de afgelopen 90 jaar nauwelijks is veranderd. De overgrote meerderheid van onze ontwerpen maakt gebruik van ecologisch gecertificeerde materialen en een handgemaakt productiesysteem dat de uitstoot per product aanzienlijk vermindert", zegt Nil Corominas, CSR bij het merk.

Ecoalf Credits: Ecoalf via BCome

Focus op wat je kunt meten

Het is onmogelijk om te verbeteren wat onbekend is. Om de voetafdruk van een van de meest vervuilende industrieën ter wereld aan te pakken, is het daarom essentieel om de huidige en potentiële impact van textielproducten gedurende hun hele levenscyclus uitgebreid te kwantificeren.

"Het is essentieel om onze milieu-impact te meten met behulp van tools zoals die van BCome en tegelijkertijd consumenten te informeren, zodat ze betere aankoopbeslissingen kunnen nemen op basis van echte gegevens en zich kunnen distantiëren van de greenwashing waarmee de sector wordt overspoeld", legt Ana Jiménez, Country Manager bij GoTrendier, uit.

De nadruk op educatie en bewustmaking van consumenten door middel van impactgegevens wordt ook onderstreept door Marta Losada, Buying & Sustainability Specialist bij Scotta, die stelt dat impactbeoordeling waardevolle informatie biedt voor het zoeken naar verbeteringen in productieprocessen en het overbrengen van accurate gegevens aan klanten.

Zoals Patricia Bori, Product & Sustainable Specialist bij SAYE, aangeeft, helpt meten bij het identificeren van verbeterpunten, zowel intern als extern: "Zo krijg je inzicht in gebieden die verbetering behoeven om je negatieve voetafdruk te verkleinen, of dat nu is door op zoek te gaan naar betere materialen of door het water- en elektriciteitsverbruik in fabrieken te optimaliseren".

Loreto Ros, Sustainability Manager bij Ecoalf, benadrukt de cruciale noodzaak om vooruitgang vast te leggen door middel van metingen: "Als er geen gegevens zijn, bestaat het niet". Dit perspectief komt overeen met de visie van Bültel, vertegenwoordigd door Jürgen Sabelhaus, hoofd CSR Management van de groep, die benadrukt dat er zonder meting geen echte mogelijkheid tot verbetering is.

Duurzaamheid, zoals Mireia Valls, projectmanager bij Ocean Born, aangeeft, moet vanaf het begin van het creatie- en productieproces van kleding in overweging worden genomen. Het beoordelen van de impact gedurende de levenscyclus vergemakkelijkt geïnformeerde besluitvorming, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de voetafdruk tijdens productie en gebruik, maar ook met de impact na afloop van de levensduur.

Wees eerlijk tegen je consumenten

De mode-industrie ondergaat een transitie naar duurzaamheid, maar om deze transformatie effectief te laten zijn, zijn transparantie en eerlijke communicatie cruciaal. Het monitoren van de toeleveringsketen, het ontwikkelen van duurzame producten en het beoordelen van hun impact zijn essentiële stappen in deze richting. Zoals Jorge Mataix, General Manager van Belda Llorrens, echter aangaf, blijft duurzaamheid vaak hangen in de productie en bereikt het niet duidelijk de eindconsument, wat het belang benadrukt van het leggen van een duidelijke en directe brug tussen verantwoorde productie en de perceptie van de klant.

Voor Claudia Ermini, Sustainability & Innovation Manager bij Rifò, ligt de sleutel in: "Hen informeren over elke stap die wordt genomen om het product duurzamer te maken met duidelijke, directe en transparante communicatie", waardoor de verbinding tussen duurzaamheid en consumentenbewustzijn wordt versterkt.

In lijn hiermee benadrukt Nick Owen, Sustainability Communications bij Twothirds, het belang van interne reflectie: "Stuur aan op belangrijke veranderingen binnen je bedrijf om ervoor te zorgen dat je toekomstige claims gebaseerd zijn op feiten", wat de noodzaak benadrukt om duurzaamheidsclaims te onderbouwen met echte gegevens.

Verder onderstreept de Sustainability Supply Chain Coördinator van Boozt het volgende: "Transparantie naar het publiek en je klanten is essentieel. Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van de best practices met betrekking tot milieuclaims en zoek manieren om over duurzaamheid te communiceren die duidelijkheid en begrip verschaffen en tegelijkertijd een uitstekende winkelervaring bieden". Isatou Bah benadrukt dat deze transparante communicatie niet alleen essentieel is, maar ook de interactie tussen de consument en je product verbetert.

Wees ook duurzaam in je groei

De overmatige consumptie die heerst in de mode-industrie als gevolg van het tempo van fast fashion beschrijft een situatie waarin het gebruik van natuurlijke hulpbronnen de capaciteit van het systeem heeft overschreden. Volgens gegevens van het Global Footprint Network (GFN) heeft de mensheid 1,75 planeten nodig om ons huidige consumptietempo vol te houden.

Om echte duurzaamheid te bereiken is het niet genoeg om milieuvriendelijkere materialen te gebruiken of intern beleid te implementeren. Zoals Juliana Penagos, Sustainability Director bij Munich Sports, benadrukt: "Het maakt niet uit hoeveel duurzame materialen we in onze volgende collectie opnemen, hoeveel certificeringen we in onze toeleveringsketen hebben of hoeveel interne beleidsregels we volgen... Zolang we ons bedrijf baseren op de onrealistische en onhoudbare uitgangspunten van onbeperkte economische groei met oneindige hulpbronnen, zullen we niet in staat zijn om blijvende, zinvolle en systemische veranderingen te creëren".

De grootste inspanningen op het gebied van duurzaamheid zijn nutteloos als veranderingen in productiepraktijken niet gepaard gaan met een vermindering van het volume van de geproduceerde artikelen. In die zin is het loskoppelen van de winstgevendheid van de mode-industrie van het aantal verkochte nieuwe producten een dringende noodzaak voor de overgang van de sector naar een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam systeem.

Duurzaamheid is geen statisch concept; het is een voortdurend ontwikkelend engagement dat sterk leiderschap en een duidelijke strategie van de top van het bedrijf vereist. Zoals Maria Moro, Key Account Manager bij Zahonero, benadrukt: "Wil de duurzaamheidsstrategie van een bedrijf echt zijn, dan moet deze voortkomen uit het leiderschap met meetbare, haalbare projecten en voldoende middelen. Duurzaamheid binnen een bedrijf is sociaal, economisch en ecologisch, en elk gebied vereist getrainde leiders om te slagen".

Alberto Gil, medeoprichter van Hockerty, herinnert ons aan de essentiële rol van commerciële innovatie in deze overgang naar duurzaamheid: "Het is onze plicht tegenover de planeet om oplossingen te bieden die duurzamer zijn dan de huidige, maar ook commercieel aantrekkelijk zijn. Alleen dan zullen we een samenleving bereiken waarin duurzaamheid niet wordt gezien als een alternatief, maar als een reële en voorkeursoptie".

Cecilia Guarás, R&D & Sustainability Manager bij Bobo Choses, nodigt ons uit om onze basis opnieuw te definiëren: "Het ontwerpen van duurzamere scenario's kan subtiel zijn, met ogenschijnlijk kleine veranderingen. Wat belangrijk is, is dat ze eerlijk zijn en gepaard gaan met een visie die aanzet tot de transformatie van methodologieën, manieren van conceptualiseren, produceren en consumeren".

De mode-industrie staat voor een cruciaal moment; duurzaamheid is niet langer een keuze maar een onvermijdelijke noodzaak. De waardevolle lessen die door deze professionals zijn gedeeld via BCome weerspiegelen de urgentie om actie te ondernemen. Van een beter begrip van de praktijken in de toeleveringsketen tot eerlijkheid in de communicatie met de consument, het is duidelijk dat duurzaamheid een diepgaande transformatie in denkwijze en bedrijfspraktijken vereist. Het is tijd om de krachten te bundelen met experts, ons in te zetten voor echte verandering en gezamenlijk te bouwen aan een meer verantwoordelijke en duurzame toekomst in de mode-industrie.