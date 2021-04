De gevolgen van de pandemie voor productielanden

Een jaar corona, een jaar van omzetverlies en onzekerheden voor de mode-industrie en detailhandel. Welke gevolgen heeft dit voor de productielanden waar kleding wordt gemaakt? FashionUnited zocht het uit.

Kort na de uitbraak van het coronavirus in maart vorig jaar werd duidelijk dat de pandemie langdurige gevolgen zou hebben voor de wereldeconomie. Modebedrijven die omzet misliepen, annuleerden orders en de productie werd stilgelegd. Kledingarbeiders in productielanden bleven achter met lege handen nadat modebedrijven de betalingen aan hun leveranciers stopzetten. In een oproep om hulp door landen met lagere inkomens die afhankelijk zijn van handel, werden veel modebedrijven op de vingers getikt omdat ze niet betaalden. Hiermee kwam een donkere kant van de wereldwijde toeleveringsketen van de modewereld aan het licht.

Het "nieuwe normaal"?

Nu, een jaar later, is het stil geworden rondom bedrijven die met leveranciers werken. Hoewel de industrielanden nog steeds hun bezorgdheid uiten over lonen en arbeidsomstandigheden, heeft dit niet meer de explosieve kracht die het een jaar geleden had. In plaats daarvan is de aandacht verschoven naar binnenlandse problemen nu veel landen nog in lockdown zijn, de werkloosheid toeneemt en lokale economieën vastlopen. "Ik was positief verrast over hoe snel mensen aan het begin van de pandemie nadachten over wat de situatie zou betekenen voor de productielanden," zei Alexander Kohnstamm, CEO van de Fair Wear Foundation, die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen van de mode. "Nu is de lockdown het nieuwe normaal, en daarmee verdwijnt ook de aandacht voor de problemen van anderen."

De balans opmaken: de situatie is nog steeds ernstig

De situatie in landen waar veel wordt geproduceerd is zorgwekkend geworden. In maart 2020 waren er al talrijke berichten, zoals in Thailand, waar een linnenfabriek zonder aankondiging werd gesloten waardoor 1.388 werknemers op straat kwamen te staan. Zij kregen geen bericht over ontslag of een ontslagvergoeding, wat illegaal is volgens de Thaise arbeidswetgeving. Ook in Turkije komen steeds meer klachten van brancheorganisaties dat grote modemerken van de ene dag op de andere bestellingen annuleren en langdurige samenwerkingsverbanden verbreken. Het non-profit Business & Human Rights Resource Centre heeft 16 vooraanstaande modemerken ervan beschuldigd, die, ondanks dat ze in 2020 winst boekten, bijna 10.000 arbeiders in acht fabrieken in Turkije geen volledige lonen hebben betaald.

Mostafiz Uddin, een van de meest betrokken voorvechters van de kledingindustrie in Bangladesh en zelf denimproducent, heeft een beroep gedaan op de Duitse bondskanselier Angela Merkel de winkels in Duitsland weer te openen omdat "het levensonderhoud van miljoenen kledingarbeiders in ontwikkelingslanden als Bangladesh ervan afhangt", schrijft Uddin.