De Grote Kunstshow met werk van Bas Kosters verschoven naar 2021

Deze zomer zou De Grote Kunstshow draaien om het werk van modeontwerper en kunstenaar Bas Kosters. De show is nu voorlopig uitgesteld vanwege de coronacrisis, zo wordt gemeld in een persbericht.

“Bas Kosters verdient een eigen editie van De Grote Kunstshow omdat hij Nederlands meest uitgesproken modeontwerper is. We zoeken nu naar nieuwe data,” aldus initiatiefnemer Johan Idema in het bericht.

Tijdens de show worden kunstwerken in een anderhalf uur durende voorstelling gepresenteerd. De Grote Kunstshow zou dus dit jaar in het teken staan van het oeuvre van Kosters. Na de voorstelling krijgen bezoekers traditiegetrouw de kans om de werken van dichtbij te bekijken.