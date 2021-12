De Higg Index: Een van de belangrijkste meetinstrumenten voor duurzaamheid in de modewereld

Nu de vraag van consumenten en investeerders naar milieuvriendelijkere mode toeneemt, zien merken zich voor de lastige taak gesteld hun eco-credentials te meten, wat duur, ingewikkeld en tijdrovend kan zijn.

Een organisatie die dit probleem probeert aan te pakken is de Sustainable Apparel Coalition (SAC), een alliantie van ngo's en bedrijven, waaronder de modegiganten Asos, Inditex en H&M. In 2011 lanceerde SAC de Higg Index, een reeks instrumenten om duurzaamheid te meten, waarvan sommigen hopen dat ze de norm worden in de kledingindustrie.

Wat is de Higg-index precies? De Higg Index bestaat uit een kernset van vijf instrumenten die de sociale en milieuprestaties van de waardeketen en de milieueffecten van producten op onderwerpen als watergebruik, koolstofuitstoot en arbeidsomstandigheden beoordelen. Er zijn twee productgerichte instrumenten: De Higg Materials Sustainability Index (Higg MSI) stelt ontwerpers en productontwikkelaars in staat om de cradle-to-gate impact van miljoenen mogelijke productievarianten te beoordelen en te begrijpen, terwijl de Higg Product Module (PM) de cradle-to-gate impact van een product meet, van het kiezen van grondstoffen tot aan het einde van het gebruik. Er zijn ook twee op faciliteiten gebaseerde tools: De Higg Facility Environmental Module (FEM) beoordeelt een faciliteit op verschillende aspecten, zoals energie en broeikasgasemissies, watergebruik en afvalwater, afvalbeheer en chemicaliën. Ondertussen richt de Higg Facility Social and Labor Module (FSLM) zich op onderwerpen als werktijden, lonen en vergoedingen, gezondheid en veiligheid, en het mondiger maken van gemeenschappen. En ten slotte, om de portefeuille van tools te vervolledigen, de Higg Brand and Retail Module (BRM), die de managementsystemen, producten, toeleveringsketens, verpakking, winkels, kantoren, transport en distributiecentra van een bedrijf beoordeelt.

Om meer te weten te komen over de Higg Index, wat deze de industrie te bieden heeft en hoe deze zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen, sprak FashionUnited met Jeremy Lardeau, vice-president van de Higg Index bij SAC.

Hoe heeft de Higg Index zich ontwikkeld sinds de oprichting?

“De Higg Index is de afgelopen tien jaar gegroeid van één instrument, de Higg Materials Sustainability Index die in 2012 werd gelanceerd tot de onlangs gelanceerde Higg Product Module, die de Higg Index completeert en een consistent en uitgebreid beeld geeft van de impact in de hele waardeketen.”

“De Higg Index-tools zijn uitgegroeid tot een uitgebreid, robuust aanbod dat klaar is voor schaalvergroting en de basis vormt voor inzicht in de prestaties en de verbetering daarvan in de loop der tijd - zowel voor individuele bedrijven als voor de sector als geheel. Ze hebben geholpen om audit moeheid te verminderen en tijd en middelen te richten op het verbeteren van managementpraktijken in plaats van het voorbereiden van audits.”

Wat was uw meest recente prestatie?

“De SAC heeft in mei van dit jaar de eerste fase van ons transparantieprogramma Higg Index gelanceerd, een instrument voor het publiekelijk delen van gegevens over de milieueffecten van een product, te beginnen met de materiaalinhoud. De lancering was een enorme mijlpaal voor onze organisatie en de sector en is een eerste stap op weg naar een consistente aanpak voor transparantie in de hele sector, waardoor consumenten beter inzicht krijgen in de impact van de producten die ze kopen, bedrijven hun producten op de markt kunnen differentiëren en innovatie voor duurzamere producten in de toekomst kan worden gestimuleerd.”

“Amazon, H&M en Norrona behoorden tot de eerste merken die deelnamen. Onlangs hebben we Tommy Hilfiger in het programma verwelkomd en we kijken er naar uit om binnenkort meer partners aan te kondigen.”

Veel modebedrijven hopen op gemeenschappelijke industrienormen om duurzaamheid vorm te geven, omdat het duur en ingewikkeld is om aan verschillende maatregelen tegelijk te voldoen. Hoeveel bedrijven maken momenteel gebruik van de Higg Index?

“Het aantal gebruikers van de Higg Index is gestegen tot 21.483 organisaties in 119 landen. Ons ledenbestand bestrijkt ongeveer 40 procent van de kleding-, schoenen- en woningtextielindustrie. In totaal heeft het Higg-platform meer dan 45.000 gebruikers, waaronder honderden merken en tienduizenden fabrikanten.”

Het duurzaamheidsgehalte van een kledingstuk wordt beperkt door de mate waarin de milieu- en sociale impact kan worden gekwantificeerd. Is er iets dat de Higg Index nog niet kan meten?

“Geen enkel meetsysteem is perfect, en daarom werken we voortdurend aan verbetering en uitbreiding van onze instrumenten naarmate ons begrip en onze wetenschappelijke kennis zich verder ontwikkelen. Daarom is een van de sterke punten van de Higg Index dat we deelnemers uit de hele waardeketen samenbrengen om de toekomst van elk instrument verder te ontwikkelen en vorm te geven, beste praktijken vast te leggen en deze in onze instrumenten te weerspiegelen.”

“Voor de Higg Product Tools is er een extra factor: informatie moet meetbaar zijn via een LCA (life cycle assessment)-kader om te kunnen worden opgenomen. Het vrijkomen van microvezels (inclusief microplastics) kan momenteel bijvoorbeeld niet worden gekwantificeerd via LCA en is daarom niet opgenomen in de Higg Materials Sustainability Index en Product Module.”

Welke wijzigingen zullen er in de toekomst worden aangebracht in de Higg-index? Zijn er andere waarden die hij zal kunnen meten?

“Een van de sterkste punten van de tools is dat ze zijn ontwikkeld door deskundigen uit de sector, zodat ze zijn gemaakt om nuttig en toegankelijk te zijn voor degenen die ze daadwerkelijk gebruiken. Deze instrumenten zullen blijven evolueren naarmate de wetenschap verbetert en ons inzicht in de uitdagingen van de sector toeneemt, zodat wij onze leden en de sector nu en in de toekomst kunnen ondersteunen.”

“Zo werken we bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het Higg Transparantieprogramma in de komende twee jaar, om milieugegevens over faciliteiten op te nemen in de Higg Facility Environmental Module, en gegevens over merk- en detailhandelsactiviteiten in de Higg Brand and Retail Module. Tegen eind 2023 zal het programma zijn uitgebreid met sociale gegevens van de faciliteiten via de Higg Facilities Social and Labour Module.”

“Daarmee wordt dit het eerste holistische systeem dat duurzaamheidsprestaties over de hele levenscyclus van een product communiceert. Het doel van de SAC is om in 2025 100 procent van de leden van onze merken, detailhandelaren en fabrikanten een publiekelijk zichtbare rating van duurzame prestaties te geven die geloofwaardig is en vertrouwen geniet.”

De Higg Index is gebaseerd op zelfmeting door merken. Wat weerhoudt hen ervan hun duurzaamheidscredentials te vervalsen?

“De Higg Facility Environmental Module, die door bedrijven wordt ingevuld, en de Higg Brand and Retail Module, die door merken en detailhandelaren wordt ingevuld, bestaan uit twee onderdelen: het eerste onderdeel is de zelfbeoordeling die de eigenaar van de beoordeling (het bedrijf of het merk/de detailhandelaar) invult. Na voltooiing kan de eigenaar van de beoordeling, als hij deze resultaten op geloofwaardige wijze aan zijn stakeholders wil meedelen, zijn zelfbeoordeling door een derde partij laten verifiëren.”

“Het SAC werkt voortdurend aan de ontwikkeling van uitgebreide, geloofwaardige en schaalbare verificatieprogramma's voor elk van de Higg-indexinstrumenten om de nauwkeurigheid van de gerapporteerde gegevens te verbeteren.”

“Momenteel zijn er verificatieprogramma's beschikbaar voor de Higg-faciliteitsmilieumodule, de Higg-faciliteitsmodule op sociaal en arbeidsgebied en de Higg-merken- en detailhandelsmodule. Elk verificatieprogrammakader bestaat uit verificatieprotocollen, criteria en procedures voor de toepassing van verificateurs en een kwaliteitsborgingsproces om de consistentie tussen de verificaties in het programma te waarborgen.”

Het lijkt een vrij lang en ingewikkeld proces. Kunt u een inschatting maken van hoeveel tijd het gemiddeld kost voor bedrijven om de Higg Index te gebruiken om hun duurzaamheid te meten?

“De hoeveelheid tijd die het kost varieert sterk tussen fabrieken, merken, retailers, op basis van een aantal factoren zoals de bereidheid van de gebruikers en de mate van voorbereiding. Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de tools is echter dat ze eenvoudig en kort kunnen beginnen, voor nieuwe gebruikers die op zoek zijn naar een eerste beoordeling, waarvan het invullen een paar uur kan duren, en kunnen opschalen naar langere en complexere vragenlijsten voor meer gevorderde gebruikers, waarvan het invullen enkele dagen of weken kan duren.”

Kunt u een voorbeeld geven?

“Onze Facility tools en Brand and Retail module hebben beide zelfbeoordelde en geverifieerde versies die kunnen worden ingevuld. De eerste stap voor gebruikers is het invullen van een self-assessment van hun prestaties en een verificatie. Zodra ze klaar zijn, kunnen ze hun Higg-resultaten delen met zoveel supply chain partners als ze willen. Dit proces helpt relaties te versterken en verantwoordelijkheid op te bouwen binnen de wereldwijde waardeketen, en ondersteunt ook de vermindering van auditmoeheid voor faciliteiten. Zo kunnen bedrijven op verschillende manieren begrijpen waar ze staan op het gebied van duurzaamheid.”

“Hoewel de verificatie van de gegevens die worden ingediend in de Higg Facility Environmental Module, de Higg Facility Social and Labor Module en de Higg Brand and Retail Module niet verplicht is, wordt dit wel gestimuleerd door de vereisten voor het SAC-lidmaatschap die dit jaar van start zijn gegaan, en moet alle informatie die publiekelijk wordt gedeeld, zoals voor beweringen aan consumenten, worden geverifieerd.”

Het lijkt erop dat het meer gericht is op grotere merken die zich de tijd en moeite kunnen veroorloven om deze complexe metingen uit te voeren? Zo ja, is er een manier om het toegankelijker te maken voor kleinere merken?

“De Higg Index tools zijn ontwikkeld met het oog op toepasbaarheid en schaalbaarheid in de hele sector en zijn toegankelijk voor organisaties variërend van kleine tot grote merken. Je kunt niet veranderen wat je niet meet en als zodanig moedigt de SAC bedrijven, groot of klein, aan om gebruik te maken van de Higg Index-instrumenten om hen te helpen in hun weg naar een duurzamer bedrijf.”

“De SAC werkt samen met haar leden om hen te ondersteunen op hun weg naar duurzaamheid. Door middel van haar lidmaatschapseisen biedt zij een routekaart voor leden om door te stromen op vier niveaus: fundamenteel, vooruitstrevend, strategisch, en leider. Om het volgende niveau te bereiken, moeten leden zich houden aan best practices op het gebied van adoptie, verificatie, transparantie en impact met behulp van de Higg Index.”

U heeft onlangs de Higg Index Duurzaamheidsprofielen geïntroduceerd. Wat zijn dat en welk voordeel hebben ze voor de sector?

“Het Higg Index duurzaamheidsprofiel is een scorekaart voor het bekendmaken van informatie over de milieu-impact van een product. Merken zullen profielen kunnen aanmaken voor specifieke producten, die de volgende informatie bevatten:

Een algemene tekstbeschrijving van het milieu-impactniveau van het product, en een begeleidende grafiek die de prestaties vergelijkt met een conventionele basislijn.

Aanvullende prestatiedetails binnen specifieke impactcategorieën, waaronder opwarming van de aarde, fossiele brandstoffen, watergebruik en watervervuiling.

Een duurzaamheidsprofiel kan worden opgenomen op de e-commerce pagina van een merk of retailer om klanten te helpen beter geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen. Alle duurzaamheidsprofielen worden ook gehost op een openbaar gedeelte van het Higg-platform, op profiles.higg.com.

Wat meten de duurzaamheidsprofielen niet, en wat zijn uw plannen om dit aan te pakken?

Als volgende stap zal het Higg Index Transparantieprogramma worden uitgebreid met zowel milieu- als sociale arbeidsgegevens via de Higg Facility Environmental Module, en de Higg Facility Social & Labor Module, gevolgd door detailhandelgegevens via de Higg Brand and Retail Module. De laatste stap is het toevoegen van cradle-to-grave producteffecten door gebruik te maken van de Higg Product Module. Dit zal het eerste holistische systeem zijn dat duurzaamheidsprestaties over de hele levenscyclus van een product communiceert.”

“Het doel van de SAC is om in 2025 100 procent van onze merken, detailhandelaren en fabrikanten een publiekelijk zichtbare rating van duurzame prestaties te geven die geloofwaardig is en vertrouwen geniet.”

De Higg-index heeft in het verleden kritiek gekregen omdat de methodologie achter de duurzaamheidsmeting geheimzinnig zou zijn. De Internationale Sericultuurcommissie (ISC) klaagde bijvoorbeeld dat zijde verkeerd werd voorgesteld in de Higg Materials Sustainability Index. Een soortgelijke klacht werd ingediend over leer. Wat is de reactie van SAC hierop?

“De Higg Materials Sustainability Index is een van de instrumenten van de Higg Index-suite voor de gestandaardiseerde meting van de duurzaamheid van de waardeketen. Het is een van de meest ontwikkelde instrumenten in de reeks en werd gecreëerd om de sector op schaal te helpen veranderen en om te evolueren naarmate nieuwe gegevens beschikbaar werden. Het enige goedgekeurde gebruik van de Higg Materials Sustainability Index is om te vergelijken binnen materiaalcategorieën. Bijvoorbeeld biologisch katoen versus conventioneel katoen en gerecycled polyester versus nieuw polyester. De index is niet bedoeld om vergelijkingen te maken tussen materiaalcategorieën.”

“De methodologie en gegevens van de Higg Product Tool zijn gebaseerd op standaard levenscyclusbeoordelingspraktijken en zijn grondig herzien door onafhankelijke LCA-deskundigen en maken gebruik van de modernste databases en hulpmiddelen (GaBi). Deze informatie wordt op transparante wijze volledig verstrekt op de "How to Higg website" en wij vermelden duidelijk de bron van alle achtergrond LCA-datasets die worden gebruikt om de resultaten binnen de Higg Product Tools te berekenen.

Heeft u met de zijdeproducenten gesproken over hun bezorgdheid?

“De SAC nodigt voortdurend uit tot collectieve actie en samenwerking, ook met verenigingen uit de hele industrie, bijvoorbeeld de leer- en katoenindustrie, omdat wij van mening zijn dat het de brancheverenigingen zijn die de meeste kennis en toegang tot primaire informatie over hun respectieve materiaalsoorten hebben. Wij hebben contact en werken samen met de alpacasector om de LCA-gegevens van alpacavezels bij te werken en te verbeteren. De zijdesector heeft echter consequent geweigerd om met ons samen te werken, ondanks onze inspanningen om samen te werken.”

“De SAC heeft een open proces waarbij belanghebbenden uit de sector worden uitgenodigd om nieuwe gegevens te delen in een poging om voortdurend de informatie te verbeteren waarop ontwerpers en ontwikkelaars hun materiaalkeuzes baseren. Als er verifieerbare gegevens zijn waaruit blijkt dat de gegevens van de Higg Materials Sustainability Index onjuist of verouderd zijn, dan verwelkomen en stimuleren we dit absoluut, zodat de Higg Materials Sustainability Index kan worden bijgewerkt. De SAC is niet de bron van LCA-gegevens. Wij consolideren gewoon de beste beschikbare LCA-gegevens op één plaats en vertrouwen op de industriesectoren en hun LCA-deskundigen voor de gegevens.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.