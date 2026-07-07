De impact van huidige importheffingen op productielanden

Een reeks oplopende importheffingen, met name een universele heffing van tien tot vijftien procent door de Verenigde Staten, leidt tot een enorme verschuiving in de wereldwijde kledinginkoop. Daarnaast is de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger (USTR) een grootschalig Sectie 301-onderzoek gestart naar de naleving van regels tegen dwangarbeid. Dit dreigt met een extra heffing van tien tot 12,5 procent voor landen die hun toeleveringsketens niet streng controleren.

De gevolgen voor de kledingproductie en werkgelegenheid in traditionele productielanden variëren. Volgens het Amerikaanse Office of Textiles and Apparel (OTEXA) daalde de import uit India op jaarbasis met 28,7 procent en uit Bangladesh met 16,4 procent. De import uit Vietnam steeg daarentegen met vijf procent. FashionUnited heeft de situatie in Bangladesh, India en Vietnam nader bekeken.

Bangladesh: Tweesnijdend handelsakkoord en banenverlies

De textielsector in Bangladesh verkeert in zwaar weer door veranderende importheffingen, stijgende binnenlandse kosten en arbeidsonrust. Aan de productiekant hebben Washington en Dhaka de US–Bangladesh Agreement on Reciprocal Trade ondertekend om de handel te stabiliseren na de tariefschokken van 2025. Deze overeenkomst verlaagt het wederzijdse tarief van Bangladesh naar 19 procent. Een pad naar nul procent heffingen is alleen mogelijk als fabrieken katoen of kunstvezels van Amerikaanse oorsprong gebruiken.

Deze ‘beheerde handelsovereenkomst’ zorgt voor een enorme kostendruk. De verplichting om over te stappen van goedkoper, gediversifieerd katoen naar duurdere Amerikaanse grondstoffen, drukt de nettowinstmarges. Bovendien dreigt de aanstaande uitspraak van de USTR over dwangarbeid met een extra heffing van tien tot 12,5 procent. Dit zet langetermijnorders van merken op de tocht.

Op het gebied van werkgelegenheid heeft de margedruk de fabrieken hard geraakt. Westerse inkopers eisen agressief kortingen en stellen de planning van nieuwe orders uit. Volgens het Business and Human Rights Centre (BHRC) zijn in de eerste helft van 2026 meer dan 20.000 kledingarbeiders hun baan verloren door reorganisaties of ontslagen. Kleine en middelgrote fabrieken staan op de rand van faillissement door dalende exportprijzen en stijgende kosten voor energie en naleving.

India: Dalende orders en groeiende spanningen in fabrieken

Alsof de recente hittegolf nog niet genoeg was, heeft de Indiase kledingsector zwaar te lijden onder de gewijzigde importheffingen. Dit leidt tot ernstige lokale spanningen in de industrie.

In tegenstelling tot Mexico geniet India geen grootschalige handelsvrijstellingen. De export van kleding en textiel naar de Verenigde Staten is met 29 procent gedaald. Amerikaanse merken hebben hun orders snel verplaatst naar goedkopere productiecentra toen de tarieven schommelden. Indiase leveranciers vinden het uiterst moeilijk om die klanten terug te winnen. “Alle klanten bellen me al. Ze willen dat we de productie verplaatsen van India naar andere landen,” bevestigde Pallab Banerjee, directeur bij kledingleverancier Pearl Global, tegenover persbureau Reuters.

Tot overmaat van ramp is India opgenomen in de lijst van de USTR van landen die een mogelijke boete van tien tot 12,5 procent riskeren wegens dwangarbeid. Dit werpt een schaduw over toekomstige orders.

Wat de werkgelegenheid betreft, heeft de exportdaling van 29 procent geleid tot grote financiële problemen in de belangrijkste kledingcentra van India, zoals Noida en Tirupur, aldus de Federation of Indian Export Organisations (FIEO). Fabrieksdirecties hebben loonsverhogingen bevroren en salarissen uitgesteld, verwijzend naar de enorme financiële druk door de Amerikaanse heffingen. Dit heeft geleid tot wijdverbreide arbeidsprotesten en stakingen van duizenden kledingarbeiders die protesteren tegen onbetaalde lonen en de hoge binnenlandse inflatie, zoals gemeld door het BHRC.

Vietnam: Hersteld concurrentievermogen maar risico's in de toeleveringsketen blijven

Vietnam toont zich een veerkrachtige speler, hoewel het land kwetsbaar blijft voor schendingen van oorsprongsregels door onjuiste etikettering en vervalste certificaten. Aan de productiekant was Vietnam de grootste begunstigde van een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het eerdere, zware IEEPA-tarief van 46 procent daalde naar een vast tarief van tien procent onder de Sectie 122-toeslag, bovenop de standaardrechten voor meest begunstigde naties (MFN). Dit herstelde het concurrentievermogen van Vietnam. De totale export van textiel en kleding steeg in de eerste zes maanden van 2026 met 1,7 procent naar 22,2 miljard Amerikaanse dollar, aldus de Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS).

Een groot verborgen risico blijft echter bestaan: Vietnam is sterk afhankelijk van grondstoffen uit China. Volgens de Amerikaanse handelsregels kan een kledingstuk, als een Chinese grondstof wordt gesignaleerd, te maken krijgen met doorvoerboetes met strafheffingen tot 40 procent. Om dit tegen te gaan, heeft Vietnam de import van Amerikaans katoen snel opgeschaald (nu met een marktaandeel van 47 procent) om naleving te garanderen.

Hoewel de algehele werkgelegenheid is gestabiliseerd dankzij een stijging van 1,3 procent in directe zendingen naar de Verenigde Staten (ter waarde van 6,81 miljard Amerikaanse dollar volgens VITAS), verschuift de arbeidsmarkt. Eenvoudige Cut-Make-Trim (CMT) fabrieken krimpen in, terwijl gespecialiseerde faciliteiten gericht op hoogwaardige, duurzame en geautomatiseerde digitale productie een banengroei zien.

“De Vietnamese textiel- en kledingindustrie heeft niet veel ruimte meer voor schaalvergroting. De weg vooruit vereist een verschuiving naar het verbeteren van productiviteit en toegevoegde waarde. We moeten proactief grondstoffen veiligstellen, markten diversifiëren en digitale en groene transformatie bevorderen”, aldus VITAS-voorzitter Vu Duc Giang in een recente aankondiging.

Vooruitzichten

Recente verschuivingen in het Amerikaanse handelsbeleid hebben de Aziatische kledingproductie ontwricht. Dit leidt tot ernstig banenverlies en exportdalingen in Bangladesh en India door toenemende margedruk. Tegelijkertijd stelt het Vietnam in staat om zendingen te verhogen en over te stappen op geautomatiseerde, hoogwaardige productie.

In de toekomst zullen kledingmerken hun inkoop steeds meer opsplitsen. Hoogwaardige, conforme orders worden geconcentreerd in technologisch geavanceerde centra zoals Vietnam. Tegelijkertijd zullen ze de prijzen in Zuid-Aziatische markten sterk onder druk zetten of zich eruit terugtrekken, tenzij die regio's snel kunnen automatiseren en de door tarieven veroorzaakte margedruk kunnen opvangen.