De kansen en uitdagingen van het doorvoeren van een circulair bedrijfsmodel

Nu modemerken onder toenemende druk staan van consumenten, wetgevers en investeerders om hun duurzaamheidsreputatie te verbeteren, stappen ze steeds vaker over op nieuwe circulaire bedrijfsmodellen. Deze overgang brengt tegelijkertijd spannende mogelijkheden met zich mee, maar ook nieuwe uitdagingen op het gebied van due diligence, omdat bedrijven in hun toeleveringsketen extra relaties opbouwen met recyclers, sorteerders, inzamelaars en andere zakenpartners.

Het was een van de onderwerpen die werden besproken op het OESO Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector, dat plaatsvond in Parijs van 16 tot 17 februari. Mauro Scalia, directeur duurzaam ondernemen bij Euratex, een organisatie die Europese kleding- en textielfabrikanten vertegenwoordigt, zegt dat er momenteel aan ongeveer 16 stukken wetgeving wordt gewerkt om de textielsector te verbeteren.

Slechts ongeveer één procent van de 7,5 miljoen ton textielafval per jaar in Europa wordt gerecycled, aldus Scalia. Het doel is om tegen 2030 2,5 miljoen ton te recyclen. "Dat is een duidelijk doel dat we hebben," zegt hij, maar het vereist "een nieuwe infrastructuur en waardeketen" waarvoor volgens berekeningen ongeveer 150 tot 250 extra faciliteiten nodig zijn voor inzameling, sortering en andere processen. Dat betekent dat de industrie op "onbekend terrein" komt, aldus Scalia, nu de waardeketen groter wordt en modebedrijven gaan samenwerken met zakenpartners waarmee ze normaal gesproken niet zouden samenwerken, bijvoorbeeld uit de sorteer- en chemische industrie.

Dringende behoefte aan opleiding en bijscholing

De overgang van lineaire naar circulaire modellen brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, aldus Maria Luisa Martinez Diez, directeur public affairs van Global Fashion Agenda. Daarom, zegt ze, "is er behoefte aan opleiding en bijscholing" om ervoor te zorgen dat de nodige zorgvuldigheid wordt betracht en om het risico van werkloosheid en uitsluiting te minimaliseren.

Dit omvat training op het gebied van technische competenties om nieuwe apparatuur te bedienen en te onderhouden, maar ook digitale geletterdheid - werknemers opleiden om moderne, gegevensgestuurde systemen te gebruiken die steeds vaker worden gebruikt in de circulaire mode-industrie, bijvoorbeeld bij het recyclen van vezels.

Global Fashion Agenda lanceerde het Circular Fashion Partnership in Bangladesh in 2020 om precies dat te doen door de ontwikkeling van textielrecycling in het land te ondersteunen, merkt Diez op. Het partnerschap werkt nu samen met 80 fabrikanten, bijna 20 recyclers en 20 wereldmerken. Het project loopt tot 2025 en is inmiddels uitgebreid naar Vietnam en Cambodja.

Tobias Fischer, ontwikkelingsmanager duurzaamheid bij de Zweedse modegigant H&M, merkt ook op dat de sector voor extra uitdagingen staat door de toenemende wetgeving en het verschuivende consumentengedrag in de richting van circulaire modellen. "We zien veel zakelijke kansen, maar waar er kansen zijn, zijn er ook risico's," zegt hij, nu bedrijven zich niet langer bezighouden met due diligence van niveau één en twee, maar daarbuiten.

"Het is vooral een kwestie van omscholing", beaamt hij, nu bedrijven gaan samenwerken met nieuwe partners in minder formele sectoren, en wees op het belang van de aanpak van mensenrechten in die sectoren waar dat momenteel minder geregeld is. "We hebben samen met onze stichting gewerkt aan een paar projecten in India waar we dit onderzoeken en hoe we de sorteerders in de meer formele industrie kunnen krijgen", zei hij, eraan toevoegend dat het een belangrijk proces is dat "enige tijd in beslag zal nemen".

Tijdens het forum werd de kwestie van de sorteerders vaak genoemd, omdat het een gebied is dat gevaarlijk kan zijn, niet alleen vanwege de fysieke aard van het werk, maar ook omdat de sector vaak geïnfiltreerd kan worden door criminele bendes, zowel in Europa als daarbuiten. Mauro van Euratex merkte op dat de kwestie van afvalverwerking deel gaat uitmaken van de beleidsvorming op nationaal niveau in de EU, en noemde het belang van EPR-regelingen, een milieubeleidsaanpak waarbij de verantwoordelijkheid van een producent voor een product wordt uitgebreid tot de post-consumentfase van de levenscyclus van een product.

Nieuwe kansen en verschuivende hefboomwerking

Hoewel er ongetwijfeld uitdagingen zijn bij het binnenhalen van nieuwe, vaak minder geformaliseerde zakenpartners bij het betreden van de circulaire markt, zijn er ongetwijfeld ook spannende nieuwe mogelijkheden. "Er is potentieel om dingen beter te doen in een circulaire economie vanuit een sociaal standpunt," aldus Diez van Global Fashion Agenda, zoals het vergroten van de traceerbaarheid en het zorgen voor een betere waardeverdeling met circulaire bedrijfsmodellen.

En omdat lineaire waardeketens zich ontwikkelen tot complexere ketens waarvoor extra technische kennis nodig is, zien we ook een verschuiving in de hefboomwerking tussen grote modemerken en leveranciers, aldus Scalia van Euratex. De industrie ziet bijvoorbeeld een groeiend aantal kleinere bedrijven die innovatieve nieuwe materialen kunnen creëren of vezels kunnen recyclen, iets wat grotere modemerken is opgevallen en waarin ze zelfs zijn gaan investeren. Eén zo'n voorbeeld was in juli 2022 toen de Spaanse modegigant en Zara-eigenaar Inditex investeerde in Circ, een technologiebedrijf dat gepatenteerde textielrecyclingprocessen aandrijft.

"We zien modemerken op een andere manier samenwerken met vezelmakers", vertelt Scalia verder. "Het stimuleert een nieuw soort samenwerking, want het is niet zo dat ik een grondstof koop die ik overal ter wereld kan vinden. Ik moet samenwerken met mijn leveranciers; ik moet bespreken wat technisch haalbaar is en hoe ik hen kan helpen." Hij vervolgt: "We hebben dit veel gezien: professionele merken die leveranciers helpen bij het uitbreiden van hun capaciteit, en er zelfs financiering voor krijgen."

Scalia vatte circulaire economieën samen als een ruimte waar "winstgevendheid en duurzaamheid samenkomen" die "vijf of zes jaar geleden nergens op de agenda stond", maar waarvoor steeds meer regelgeving nodig zal zijn. "We zien dit in Europa, een groot laboratorium voor veel experimenten, maar we zien ook veel andere regio's in de wereld, van Japan tot Bangladesh, tot India, tot Zuid-Afrika en andere regio's die hetzelfde doen," concludeert hij. "Dus ik denk dat dit een zeer opwindende kans is."

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.