De kracht van nieuwe businessmodellen in de mode

Clarisse Reille, algemeen directeur bij Défi la mode de France (een online platform dat Franse initiatieven een podium geeft die 100 procent ‘Made in France’ nastreven), noemt het de meest uitgebreide studie ooit in de mode-industrie. Zij heeft onlangs een webinar gewijd aan het bijzondere document ‘De nieuwe businessmodellen in de mode’. Na zes maanden analyseren, hebben de organisaties rondom het project de huidige veranderingen in de mode-industrie op papier gezet. Het resultaat is geen vage lap tekst, maar een concrete tool die zich richt op alle spelers in de industrie.

Hoewel de onderneming al voor de Corona crisis begonnen was, maakt het deel uit van het Comité Mode et luxe, in opdracht van de ministers van Economie en Financiën van Frankrijk, door te werken aan de thema’s die aan het licht zijn gekomen gedurende de pandemie, waaronder reshoring.

’De nieuwe businessmodellen in de mode’ (Les nouveaux modèles économiques de la mode) is een analyse van meer dan 300 ondernemingen en ontcijfert tientallen verschillende businessmodellen. Vijf grote, multidisciplinaire thema’s spelen de hoofdrol de analyse: cultuur en transformatie, de verplaatsing van value chains, de aanpak van klantwaardering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en technologische innovaties. FashionUnited licht per thema de belangrijkste punten uit.

Het hoofdthema: maatschappelijk verantwoord ondernemen

De studie wijst een cruciaal punt aan voor ondernemingen in de mode: wat is hun bestaansrecht. Dit onderwerp is verwant aan de grote interesse van de sector voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Alle deelnemers van de enquête* beschouwen mvo als een strategie. 82 procent daarvan zegt al te zijn begonnen met grote veranderingen uit te voeren omtrent dit thema.

“De bestuurders zien maatschappelijk verantwoord ondernemen als een bron van inspiratie voor innovatie en creativiteit” zo vertelt Xavier Romatet, algemeen directeur van IFM (Institut français de la mode), tijdens het webinar. Het is niet een kwestie van jezelf verplichten tot mvo, maar van bepalen waar jouw merk voor staat, “er is veel concurrentie”, voegt hij toe. Hij onderstreept ook dat er een heuse beweging is die zich bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen: “de aandacht is verschoven van goede bedoelingen hebben naar het daadwerkelijk integreren in het bedrijf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt inmiddels de basis van alle nieuwe businessmodellen”.

Anderzijds, zegt Xavier Romatet dat de keuzes betreffende mvo gemaakt kunnen worden op elk moment van de value chain: tijdens productie, transport en logistiek, afzet, gebruik (verlengde levensduur, een reparatiesysteem), of aan het einde van de levensduur van een product. De keuzes hierin zijn afhankelijk van wat de toekomstplannen van de onderneming.

De integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen brengt kosten met zich mee maar men moet niet vergeten dat de consument bereid is meer te betalen voor producten die afkomstig zijn van bedrijven die dergelijke initiatieven ondersteunen.

De modellen van de toekomst zijn hybride

De studie onthult dat er meerdere geslaagde modellen zijn. De meest succesvolle daarvan zijn de gecombineerde modellen waardoor ze minder gevoelig zijn voor de omloopsnelheid van de markt. De ankerpunten van deze combinaties zijn vooral gericht op de lokale en internationale aanpak, de digitale en fysieke, de snelheid van de uitvoering en flexibiliteit.

Wat de studie beschouwt als ‘geslaagde modellen’ zijn modellen die tijd en ruimte inkorten. Zoals bijvoorbeeld de afstand naar sourcing locaties. Hier is het de snelheid van uitvoering die opvalt. Deze ondernemingen beschikken over “een groeiende stroomopwaarts en -afwaartse controle die hen flexibiliteit geeft”, onderstreept de studie.

Tenslotte dragen de winnende modellen zorg voor de kwaliteit van de uitvoering. Op dit punt kunnen de ondernemingen laten zien hoe uniek ze zijn, hoe zij zich onderscheiden en hun klanten behouden voor duurzame ontwikkeling.

De ‘waakzame ondernemingen’

In het eerste thema van de publicatie, ‘cultuur en transformatie’, hebben de auteurs een nieuw soort onderneming gevonden die zij omgedoopt hebben tot ‘waakzame onderneming’. Dit zijn bedrijven met een sterk vermogen om hun gebruik en praktijken te transformeren. Deze nieuwe onderneming is meestal verticaal georganiseerd, verschuift authenticiteit naar de kern van het bedrijf en controleert hun value chain.

De ‘waakzame ondernemingen’ zijn in staat kunnen opereren in wat de studie een VUCA wereld noemt (vluchtig, onzeker, complex, ambigu), omdat ze zich focussen op de kwaliteit van het product, de autonomie van de teams; weten te anticiperen op zwakke signalen; flexibel zijn en hun fouten kunnen erkennen en oplossen.

De studie legt uit dat om een ‘waakzame onderneming’ te worden, je “een koers moet vaststellen, een strategische visie gebaseerd op je geschiedenis, je roots, je activa: dat betekent het veranderen van de bedrijfscultuur door te werken aan systemen (tools, processen), gedrag en werkwijzen.”

* IFM-Kea & Partners-enquête uitgevoerd met 42 brandmanagers, winkelketens, investeerders, institutionele spelers en industrie-experts.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.FR, en is vervolgens vertaald naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.