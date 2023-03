De mannen achter damesmodemerk Janice: “The sky's the limit, maar wij willen ook daar voorbij”

De passie voor mode zit er bij de twee mannen achter Nederlands damesmodemerk Janice al van jongs af aan in. De één groeide op in het atelier van zijn ouders, de ander kleedde zijn moeder die vervolgens liep te pronken met zijn creaties. We hebben het over Janice en Andy Bosmans.

Over Janice Jan (alias Janice) richtte zijn damesmodelabel zo’n vijftien jaar geleden op en rekent, na zijn deelname aan Project Catwalk in 2007 [een televisieprogramma waarin een groep mensen de strijd aangaan om ‘de nieuwe ontwerper’ van Nederland te worden, red.], diverse bekende Nederlanders als klant. In 2018 deed Andy zijn intrede binnen het bedrijf en nam dertig jaar aan retail-ervaring met zich mee. Sindsdien stelden de mannen de koers van het modelabel bij en werd Janice volwassen. Het modelabel bevindt zich in het middenhoge segment.

Het zestig vierkante meter grote hoofdkantoor in het Brabantse Rosmalen werd te klein. Er zat niets anders op dan verhuizen. En dus kochten de twee mannen achter het modemerk een nieuw pand dat vijftien keer zo groot is. Twee huisadressen verder stapt men binnen in een hal vol spiegels. Deuren vallen niet op, want er is nergens een deurpost te bekennen. Rechts van de hal opent een deur naar de showroom. Een grote, lichte ruimte met een minimalistisch en industrieel karakter volgt. Voor de grote lange ramen hangen witte licht doorschijnende gordijnen die de kleuren van de kleding aan de gouden rails doen opbloeien. Er hangen zo’n 250 samples aan van de nieuwe collectie. Het midden van de showroom is voorzien van een ronde, gouden rails waar diverse, kenmerkende kledingstukken te zien zijn. Onder het genot van een kop thee en een verse gembershot vertelt Andy over de bloei van het modemerk en de professionaliseringsslag. Met het oog op een vakantie in Azië heeft Janice zijn handen vol aan ‘vanalles en nog wat’.

De showroom. Beeld via JANICE

De webshop ging in het begin van de coronaperiode door het dak, begint Andy. “In die tijd besloten we close samen te werken met onze retailers.” Iedere keer wanneer Janice geen voorraad meer had, belde het tweetal retailers op met de vraag hun voorraden terug te sturen in ruil voor het volledige aankoopbedrag. “Dat zorgde voor een leuke, nauwe band met onze retailers.” Bovendien was er naast werken in die periode weinig te doen. Dus besloten de heren Bosmans zich, met het team, in een ‘positieve bubbel’ te begeven en keihard te bouwen aan het bedrijf. “Doordat er zoveel uur in het bedrijf en de website zat, ontplofte het op een gegeven moment”, benadrukt Andy. “We draaien nu 28 keer zoveel omzet ten opzichte van vier jaar geleden.” Het komt dus regelmatig voor dat het team tot in de late avonduren pakketjes aan het inpakken is. Dat, en de realisatie dat het damesmodemerk groter werd dan de mannen bij elkaar, zorgde ervoor dat de tijd rijp was voor een professionaliseringsslag.

Damesmodemerk Janice gaat professionaliseren na enorme groei in coronajaren

Nonchalant gooit Andy het ene been over het andere en vertelt nog niet van een succes te spreken. “Honderdduizend factoren moeten meewerken. Het bedrijf moet draaien. Ons team ging van twee, naar ruim zeven man. We zijn nu niet alleen een collectie aan het ontwerpen en verkopen, we zijn ook manager. Daarnaast is de collectie tweeënhalf keer zo groot geworden.” Kortom, de business moet draaien. En los daarvan weet de mede-eigenaar dat Janice nog veel verder kan groeien. “We zijn goed bezig, maar dat groeiplafond zie ik nog lang niet. Als wij in korte tijd zo kunnen groeien en er nog steeds mensen zijn die niet van het merk gehoord hebben, dan geldt: the sky's the limit.” Uiteindelijk wil het duo met maximaal tien tot twaalf man in het huidige pand werken en uitbesteden wat uit te besteden valt.

Maar verder groeien, kunnen Janice en Andy niet alleen. Dus schakelen zij hulp in van een marketingbureau en geven ze werk uit handen aan een creatief directeur. Wie dat is, wordt later dit jaar bekend. Eén ding verzekert Andy wel: de creatief directeur geeft een professioneel steuntje in de rug. “De creatief directeur versterkt het fundament wat wij aan het bouwen zijn”, vertelt Andy. De focus bij het bouwen van dit fundament ligt daarbij op de logistiek van het bedrijf. Daar hoort onder meer een nieuw pickingsysteem bij, maar wordt ook het bedrijfspand onder handen genomen door een logistiek expert, komt er een ICT’er bij en zullen verdere digitaliseringen helpen de groei te stimuleren. “Alles, maar echt alles”, benadrukt de mede-eigenaar, “moet op rolletjes lopen, voordat we bijvoorbeeld de stap naar het buitenland maken. We willen bovendien niet te snel gaan.” Als het duo dan toch de stap naar het buitenland maakt, staan België en Duitsland bovenaan de lijst. Ook werpen de twee een blik op Engeland en de Scandinavische landen.

Janice heeft zo’n dertig verkooppunten in Nederland. Op de vraag of de heren Bosmans meer verkooppunten willen, is het antwoord duidelijk: maximaal veertig in totaal (in Nederland), want het damesmodemerk moet exclusief blijven. Consumenten moeten minimaal een kwartier rijden om een Janice-item te kunnen kopen, zegt Andy. “We willen in de breedte groeien. We willen dat retailers het volledige plaatje aanbieden, van tassen tot aan schoenen en kleding.”

Als verrassing opent Janice deze week een pop-up store in Den Bosch aan de Kolperstraat. Deze is op maandag gesloten. Dinsdag tot en met vrijdag is de winkel geopend van 10:00u tot 18:00u, op zaterdag van 10:00u tot 17:00u en op zondag van 13:00u tot 17:00u.

Campagnebeeld van JANICE, beeld via JANICE

Janice-duo ziet groeiplafond nog lang niet: “De mogelijkheden zijn eindeloos”

Als het op de collectie aankomt, ontwerpt Janice alle items en zorgt hij voor de juice. Andy is er om het ‘in toom te houden’ en zorgt voor een goede basis. Janice lanceert twee maal per jaar een niet-seizoensgebonden-collectie. “Onze collecties zijn all-season. We hameren er bij onze retailers op te spreken van ‘nieuwe collectie’ in plaats van ‘zomer- of wintercollectie’.” Janice hanteert bijvoorbeeld 23-1 en 23-2 als namen voor collecties die dit jaar lanceren. Het damesmodemerk levert uit in de maanden januari-februari en juli-augustus. Tijdens de eerste maanden van het jaar wordt de collectie met donkere kleuren geleverd, legt Andy uit. In juli-augustus verschijnen items met lichte kleuren in de winkel. “Er wordt goed op gereageerd. We blijven geloven in ‘new arrivals’ maar we hanteren ook een NOS-programma- ook wel Never Out of Stock.”

Het gaat hier om ‘basis-items’, vertelt Andy terwijl hij opstaat en langs de showmodellen loopt. “Het is voor zowel de consument als de retailer van belang om NOS-items in de collectie te hebben. De retailer behoudt marge en de consument weet dat ze niet moeten wachten op een eventuele korting of uitverkoop. We maken mooie stoffen die lang mee gaan. Waarom zouden we dan een witte katoenen blouse of een spijkerbroek die één tint lichter is een seizoen eerder afprijzen? De NOS-items zijn items waarvan wij denken dat iedere vrouw die in haar kast moet hebben.”

Kwaliteit is één van de unique selling points als je het aan de heren Bosmans vraagt. “Wij maken alleen items die heerlijk aanvoelen, van superieure kwaliteit zijn en die lang meegaan”, aldus de mede-eigenaar terwijl hij een gebreide, paarse trui vastpakt. Daarnaast is de pasvorm belangrijk: de maatvoering is niet ‘Italiaans-petit’, maar is juist voor de Nederlandse en West-Europese vrouw. Andere unique selling points zijn eerlijk, humor en positief. “Wat misschien geen unique selling point is, maar Janice wel kenmerkt”, voegt Andy nog toe, “is dat wij alles behalve arrogant zijn. We zitten hier in een hoodie, we zijn de eerste die de mouwen opstropen en blijven het laatste in het pand. Janice is een modemerk dat uit het hart komt en waar keihard aan wordt gewerkt. We zijn klaar om te groeien, we doen het stap voor stap en dan geldt: the sky's the limit, maar dan willen we nóg verder.”