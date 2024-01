De meest boeiende tech-innovaties van NRF Big Show 2024

Samsung presenteert next generation LED screens bij NRF 2024 Credits: samsung.com

Technologie transformeert de detailhandel in een razend tempo. En deze innovaties zullen net zo snel gemeengoed worden. Dit bleek vorig jaar al tijdens de expositie van de NRF (The National Retail Federation, een handelsorganisatie voor de detailhandel, red.). Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we winkelen, personeel aannemen, winkels bezoeken, en door e-commerce websites surfen. Uit het evenement dit jaar blijkt dat de meest boeiende dynamische oplossingen dichtbij komen. Hoewel sommige van de systemen al een tijdje bestaan, zijn de modellen die deze week zijn gepresenteerd voorzien van de nieuwste AI-attributen om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Hoe zit het met jouw digitalisering in de winkel? Samsung, wiens technologie onder andere wordt gebruikt voor het merk Good American van Khloe Kardashian, heeft innovatieve LED-schermen ontwikkeld. De verlichte schermen kunnen op zichzelf staan of aan de muur worden gehangen. De inhoud verandert afhankelijk van wie ervoor stopt. Via de radiofrequenties van de smartphones of oordopjes van de klant detecteert het scherm binnen milliseconden wie de klant is, of de klant alleen is, waar ze in de winkel blijft hangen en voor hoe lang. Zo wordt passende content ingezet om impressies om te zetten in verkoop. De inhoud wordt aangepast op basis van locatie: een klant die uit het platteland komt verschilt nu eenmaal van een klant uit de stad. De schermen kunnen ook worden geprogrammeerd om sociale mediaconversaties rond het merk te creëren of relevante onderwerpen voor de klant te weergeven. Kortom: deze technologie betrekt de klant bij het merk.

Virtuele spiegel

"Onderdompeling in het merkuniversum is de volgende fase van klantervaring en de mogelijkheden zijn eindeloos," vertelt Frederique Liaigre, voorzitter van Verizon Frankrijk en managing director voor EMEA South & Benelux aan FashionUnited. Na de lancering van de realistische hologrammen op ware grootte die de nieuwste Burberry-collectie droegen, debuteerde Verizon dit jaar zijn Virtual Mirror op de beurs. De digitale spiegel, die gebruik maakt van 'augmented virtual reality' (toegevoegde realiteit, red.), biedt klanten de mogelijkheid om elk item te "passen", zelfs items die niet in de winkel liggen. De virtuele spiegel biedt opties die net zo creatief en uniek zijn als de luxe huizen die Verizon tot zijn klanten mag rekenen. Voor de expo kreeg Verizon toestemming van Tommy Hilfiger om de middelen te gebruiken.

Alternatief voor gezichtsherkenning

De fouten in gezichtsherkenningstechnologie hebben de aandacht gekregen van bedrijven zoals Samsung, Kepler Analytics en Avery Dennison. Deze bedrijven hebben een alternatief ontwikkeld die een naadloze winkelervaring biedt: Radiofrequentie-identificatie (RFID). Dit wordt gebruikt in zelfscankassa's bij Uniqlo en Just Walk Out bij Amazon. Deze bestaan al bijna tien jaar, maar betreden nu echt het modelandschap. Alex Kim, verantwoordelijk voor Digital Apparel Solutions and Innovation bij Avery Dennison, vertelt aan FashionUnited: "De mode-industrie is verreweg de grootste gebruiker." 40 procent van de klanten van het Australische bedrijf Kepler Analytics komt uit de mode-industrie. Een greep uit de lijst: Speedo, Coach, Calvin Klein en Tiffany. Deze bedrijven hebben een RFID-volgsysteem. Dit systeem verzamelt geen persoonlijke gegevens, past in een klein doosje en kan binnen enkele minuten in winkels worden gemonteerd. De technologie is krachtig genoeg om voetgangers te volgen en kan retailers ook helpen om te bepalen of etalages opvallend genoeg zijn voor klanten. Leuk feitje: de technologie, uitgevonden door David Mah in 2017, was oorspronkelijk bedoeld om mijnwerkers op te sporen die vastzaten in mijnen.

Flexibiliteit voor verkoopmedewerkers

Geen angst meer voor een chagrijnige baas wanneer je verlof aanvraagt. Zebra Technologies stelt verkoopmedewerkers in staat om virtueel in te klokken, van dienst te veranderen en verlof aan te vragen. Dit alles zonder het pad te hoeven kruisen met een leidinggevende. De technologie stelt medewerkers in staat om hun taken autonoom en vol vertrouwen uit te voeren. Het bedrijf werkt samen met het in 2021 opgerichte platform Reflex, dat winkelteams verbindt met flexibele, ervaren winkelmedewerkers. De afgelopen 12 maanden hebben zij 30.000 medewerkers aangenomen. Reflex werkt samen met modemerken Faherty, 7 For All Mankind en True Religion.

Chatbots hebben de chat verlaten

De dagen van FAQ-machines (die chatbots waren) zijn voorbij. Tymely heeft AI-vertegenwoordigers ontwikkeld die niet te onderscheiden zijn van menselijke contactpersonen. Zelfs niet bij de meest complexe vragen. Dit omdat ze de maniertjes en gedragingen van menselijke medewerkers nabootsen via e-mail, live chat of tekst. Deze AI-vertegenwoordigers, die het resultaat zijn van het dagenlang volgen van menselijke winkelmedewerkers om spraak- en reactiepatronen te begrijpen, zullen de arbeidskosten aanzienlijk verlagen. Parla Retail, aan de andere kant, faciliteert menselijke connecties voor online shoppers door de klant in staat te stellen een videogesprek aan te gaan met een verkoopmedewerker die zich in een andere winkel, in een callcenter of zelfs thuis kan bevinden.

Nieuwe generatie modelabels

De UPC-barcode, die reeks zwarte lijnen die retailproducten identificeert, wordt dit jaar 50 jaar en, zegt Carrie Wilkie, senior vice president Standards and Technology bij GS1, "Geen enkele andere retailtechnologie is zo lang onveranderd gebleven en dat zou ook niet moeten!". De GS1 technologie, die al in gebruik is bij Puma, combineert de QR- en UPC-codes om de klant één informatiepunt te bieden met gegevens over de toeleveringsketen, verzorgingsinstructies en de steeds veranderende storytelling van het merk, terwijl mobiel afrekenen wordt vergemakkelijkt. Wilkie zegt tegen FashionUnited: "Het draait allemaal om het machtigen van de consument."

