De mode-industrie wordt geconfronteerd met dreigende EU-regels: Wat staat er op het spel?

De Europese mode-industrie staat voor een golf aan nieuwe regelgeving en bereidt zich voor om haar belangen te verdedigen. De komende maanden worden cruciaal, nu Brussel begint met het vormgeven van een reeks groene richtlijnen.

In juli werd Ursula von der Leyen herkozen als voorzitter van de Europese Commissie. In haar tweede termijn wil ze een reeks regels invoeren voor duurzamere producten die op de Europese markt worden verkocht. Daarmee begint ook de fase waarin brancheorganisaties, zoals de European Fashion Alliance, voorstellen kunnen doen voor de praktische toepassing van de regels.

“Er is nog veel werk aan de winkel”

“Ik reken op uw steun om de wetgeving samen met bedrijven, consumenten en het milieu vorm te geven”, zei Jessika Roswall, de nieuwe Eurocommissaris voor Milieu, Waterbestendigheid en een Concurrerende Circulaire Economie, woensdag in Brussel.

“Als nieuwe commissaris wil ik u laten weten dat mijn deur altijd openstaat”, zei ze tegen bijna honderd vertegenwoordigers van 15 Europese modeverenigingen, die deze week bijeen kwamen in het Europees Parlement in Brussel. Ze prees de inspanningen van de modeverenigingen om de negatieve impact van mode op het milieu te bestrijden door middel van duurzamere inkoop of een milieuvriendelijker productontwerp, maar wees ook op de uitdagingen.

De Europese kleding- en textielsector genereert weliswaar een jaaromzet van 170 miljard euro, maar produceert ook meer dan 12 miljoen ton textielafval, aldus Roswall in haar toespraak. “Slechts 22 procent wordt gescheiden ingezameld en 8 procent wordt hergebruikt. Deze cijfers laten zien dat we nog veel werk aan de winkel hebben.”

Gebrek aan bewustzijn

Het probleem van de toenemende hoeveelheid textielafval is slechts één van de vele die de EU met nieuwe regels wil aanpakken. In het kader van de Green Deal streeft de Unie ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, en tegen 2030 moeten de CO2-uitstoot met 55 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990.

De EU heeft een pakket maatregelen ontwikkeld om haar klimaatdoelstellingen te bereiken, waarvan vele de textielsector zullen raken. Onder deze heeft de Verordening voor Ecodesign-eisen voor Duurzame Producten (ESPR), die richtlijnen vastlegt voor een duurzamer ontwerp van fysieke goederen, de potentie om de kern van de mode-industrie te veranderen: de gehele waardeketen, van hoe een kledingstuk wordt ontworpen, geproduceerd, geëtiketteerd en afgevoerd.

Duurzaamheidsaspecten zoals levensduur, repareerbaarheid of herbruikbaarheid moeten bij de productontwikkeling worden meegenomen, zoals blijkt uit de EU-website. Ook een hoger percentage gerecycled materiaal, het beperken van afval of het verbeteren van productreparatie worden genoemd.

Ondanks de aanstaande veranderingen is een groot deel van de modebedrijven zich niet bewust van de toekomstige wetswijzigingen. Slechts 52 procent van de ondervraagde organisaties is bekend met de ESPR, zoals blijkt uit een rapport dat de European Fashion Alliance woensdag presenteerde.

Nog minder respondenten, 44 procent, zijn bekend met het digitale productpaspoort (DPP). Deze digitale identiteitskaart maakt deel uit van de ESPR en zal informatie bevatten die de transparantie en duurzaamheid van de producten moet verbeteren.

Zorgen

De ecodesign-voorschriften (ESPR) zijn op 18 juli in werking getreden, maar specifieke regels voor producten uit verschillende sectoren, zoals mode, moeten nog door de EU worden uitgewerkt. Sommige voorstellen zorgen echter nu al voor onrust onder modebedrijven.

Het Italiaanse luxemerk Max Mara heeft een mantel onderworpen aan een duurzaamheidstest volgens de in de voorschriften uiteengezette richtlijnen, zei Constanza Maramotti, de kleindochter van de oprichter, tijdens een rondetafelgesprek van de European Fashion Alliance op woensdag. Het resultaat was voor haar een negatieve verrassing. De huidige criteria voor technische duurzaamheid zouden het handelsmerk van het bedrijf slechts een levensduur van drie maanden toekennen.

“Dat is precies het tegenovergestelde van onze ervaring”, zei Maramotti, lid van de duurzaamheidscommissie van Max Mara. Ze voegde eraan toe dat Max Mara-mantels vaak generaties lang door vrouwen worden doorgegeven. Volgens haar houden puur technische criteria geen rekening met wat zij de “emotionele waarde” van kleding noemde.

Complexiteit

Een product zoals een bh, met meer dan 50 componenten, moet verschillende aspecten in balans brengen om duurzamer te worden, aldus Lieve Vermeire, Sustainability Manager bij de Belgische lingeriefabrikant Van de Velde, afgelopen woensdag. Het bedrijf wil meer gerecyclede materialen in hun bh's verwerken, maar dit mag geen invloed hebben op de kwaliteit of pasvorm van de producten. Het aantal componenten is gelijk aan het aantal leveranciers die ook duurzamer zouden moeten werken.

De hoeveelheid componenten en leveranciers die betrokken kunnen zijn bij één enkel product illustreert de uitdagingen waar modebedrijven nog steeds voor staan. Het EFA-rapport toont aan dat 88 procent van de respondenten financiële of personele middelen heeft geïnvesteerd in activiteiten die verband houden met duurzaamheid, maar 59 procent beschikt nog steeds niet over de tools of ondersteuning voor "hoogwaardige praktijken" om over te stappen op een duurzamere bedrijfsvoering.

De respondenten concentreerden zich op productkwaliteit en duurzaamheid (66 procent) of innovatieve en verantwoorde materialen (64 procent). Activiteiten die technische oplossingen of een beter begrip van de toeleveringsketen vereisen, zijn echter nog steeds beperkt. Minder dan 30 procent van de activiteiten heeft betrekking op onderhoud en reparatie, certificering of labels, of recycleerbaarheid, aldus de respondenten. Zo'n 79 procent geeft aan geen innovatieve oplossingen te gebruiken om de traceerbaarheid van producten te garanderen.

Financiële last

De nieuwe regels van de Europese Unie komen ook op een moment dat de sector kampt met zwakke consumentenbestedingen te midden van economische onzekerheid. Een groot deel van de gefragmenteerde mode-industrie bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen, waarvan sommige mogelijk niet over de financiële middelen en mankracht beschikken om aan de nieuwe wettelijke vereisten te voldoen.

"Dit is een enorme financiële last voor de kleinere bedrijven. Er is datavermoeidheid, niemand kent alle gegevens die we moeten rapporteren", aldus Goulay. "Ik ben bang dat we het 'waarom' verliezen door de last van het 'hoe'."

En hoe sommige regels zullen worden toegepast op de kledingindustrie is nog niet helemaal duidelijk. Het valt nog te bezien, bijvoorbeeld, hoeveel informatie er moet worden opgenomen in het digitale productpaspoort en of er gevoelige gegevens zijn die bijvoorbeeld alleen door de toezichthouder mogen worden ingezien. De European Fashion Alliance hoopt ook op een holistische benadering van duurzaamheid, die niet alleen rekening houdt met technische duurzaamheid.

Huiswerk

"Deze termijn gaat over implementatie", aldus Christian Ehlert, lid van het Parlement en partijgenoot van von der Leyens christendemocratische partij. Tijdens de rondetafelconferentie op woensdag noemde Ehlert ook verschillende fondsen die de mode-industrie zouden kunnen helpen bij de transitie, en vroeg de mode-industrie om suggesties. "Wat ontbreekt, is een precieze catalogus van voorstellen die we kunnen omzetten naar de logica van onze wereld."

"De ESPR-instrumenten moeten nu met leven worden gevuld, rekening houdend met de modespecifieke kenmerken. We hebben huiswerk gekregen voor de komende drie tot vier maanden, aangezien de EU wil definiëren welke programma's de implementatie van de ESPR tegen eind 2025 kunnen ondersteunen," aldus Scott Lipinski, voorzitter van de EFA en CEO van de Fashion Council Germany.

De European Fashion Alliance is van plan om in het eerste kwartaal een actiedocument te presenteren dat is toegesneden op de mode-industrie, voegde hij eraan toe. Dit vereist het vinden van een gemene deler tussen de Europese moderaden, aangezien de overgang van abstracte eisen naar concrete richtlijnen tot meer discussies kan leiden.

"Dat wordt een grote uitdaging voor de komende maanden", aldus Lipinski. "Maar terugkijkend op de discussies tot nu toe, hebben we altijd oplossingen gevonden."

FashionUnited is door de European Fashion Alliance uitgenodigd voor de rondetafelconferentie over modebeleid.