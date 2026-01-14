De Naaierij brengt boek uit over kledingreparatie

Op 26 januari publiceert het Haagse maak- en reparatieatelier De Naaierij een boek over kledingreparatie, zo meldt de organisatie in een persbericht. Het grote Naaierij kledingreparatie boek is geschreven voor zowel beginners als ervaren makers en de publicatie is mede mogelijk gemaakt door donateurs via VoordeKunst en de Gemeente Den Haag.

Het gaat naar eigen zeggen om een praktisch handboek dat laat zien hoe je op een creatieve manier je kleding kan herstellen en verzorgen, met instructies om bijvoorbeeld gaten te dichten en slijtplekken te versterken. Er staat ook informatie in over materialen, gereedschap en onderhoud.

De gids moet mensen naast praktische adviezen ook helpen om anders naar hun kleding te kijken; meer als een product waar je een relatie mee hebt en zorg voor draagt en minder een wegwerpproduct. De Naaierij spreekt zelf van reparatie als een manier om je creatief uit te drukken.