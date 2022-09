De nieuwe productdatabase van FashionUnited bespaart partners tijd en geld

De toenemende digitalisering in de mode- en accessoiresbranche dwingt merken en retailers het proces van beheer van productgegevens te optimaliseren om beter te kunnen concurreren in de omnichannelwereld. De huidige complexiteit in de gegevensvereisten van verschillende platforms en retailers op het gebied van formats onthullen een gebrek aan samenwerking en efficiëntie. FashionUnited heeft een tool voor de productdatabase ontwikkeld om de standaarden in de mode-industrie te verbeteren, waardoor tijdige en nauwkeurige uitwisseling van complete gestandaardiseerde gegevens mogelijk wordt. Dit bespaart geld en arbeidskrachten.

Deze nieuwe productdatabase werkt op een eenvoudige manier: partnermerken van FashionUnited leveren productinformatie die in het systeem wordt verzameld. Het systeem sorteert vervolgens automatisch de ruwe productgegevens en maakt er één uniform format van. Vervolgens stuurt het deze gestandaardiseerde gegevens terug naar de merkeigenaar, die ze vervolgens kan delen met zijn retailpartners. Dat is het!

Image Credit: FashionUnited

Specifieke informatie zoals type, stof, kleur, maat, de productcode en andere cruciale informatie wordt toegevoegd aan de database, zodat de retailers de geoptimaliseerde gegevens gemakkelijk kunnen ophalen en voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken. Dit voorkomt dat retailers veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen en verifiëren van informatie uit verschillende bronnen. FashionUnited's tool zorgt voor nauwkeurige en volledige statistieken in synchroniserende formats. Verder maakt het front-end gedeelte van de productdatabase het makkelijker voor consumenten om de producten te vergelijken met behulp van logische filtering.

Met de introductie van onze database heeft FashionUnited uiteindelijk een platform gecreëerd om productgegevens efficiënt op te slaan en te delen. Elk seizoen worden meer dan 200.000 artikelen toegevoegd, waardoor de ontwikkeling van AI voortdurend wordt geoptimaliseerd en de nauwkeurigheid van het systeem wordt verbeterd. Als één van de grootste onafhankelijke en internationale B2B-netwerken in de mode-industrie verbindt FashionUnited maandelijks meer dan 1 miljoen modeprofessionals en helpt het de industrie efficiënter en transparanter te maken. Vanaf nu is de tool gratis te gebruiken door FashionUnited members en retailers wereldwijd.

Voor meer informatie neem contact op met FashionUnited catalog@fashionunited.com