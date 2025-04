Omzetgroei Primark gestimuleerd door uitbreiding in de VS en Europa

De omzet van Primark werd beïnvloed door het terughoudende consumentensentiment in het Verenigd Koninkrijk gedurende de 24 weken tot 1 maart. In andere regio's rapporteerde het moederbedrijf van de budget retailer, Associated British Foods (ABF), echter grotendeels een ‘goede onderliggende groei’.

Centraal- en Oost-Europa verwelkomden de hoogste omzetgroei met 21 procent, doordat het bedrijf nieuwe winkels in de regio bleef openen. Dit was ook het geval voor de Verenigde Staten, waar een omzetgroei van 17 procent werd gerapporteerd. De omzet in Spanje en Portugal steeg 8 procent, maar werd tenietgedaan door overstromingen in de regio Valencia, die leidden tot verstoringen in de retail. In Frankrijk en Italië steeg de omzet 4 procent.

In Noord-Europa droeg een sterke groei in Duitsland en Nederland bij aan een stijging van 2,4 procent, wat een herstructureringsstrategie binnen het retailnetwerk van Primark weerspiegelt. Het bedrijf gaf aan dat dit de omzetdichtheid en winstgevendheid had verbeterd.

Uitrol van winkels in de Verenigde Staten en Europa stimuleert de groei

Dit contrasteerde met een omzetdaling van 4 procent voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar 'voorzichtig consumentensentiment en een gebrek aan seizoensaankopen in de herfstmaanden als gevolg van zacht weer' de overhand hadden. Primark verklaarde verder dat gedurende de eerste helft van het jaar het marktaandeel in de twee regio's daalde van 6,9 procent naar 6,7 procent als gevolg van zwakke winkelactiviteit binnen 'elementen' van het klantenbestand.

Over het algemeen groeide de omzet van Primark gedurende de eerste helft van het jaar 1 procent in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar, waarbij de uitrol van nieuwe winkels 4 procent bijdroeg aan de totale omzetgroei. Deze hadden op hun beurt invloed op de like-for-like omzet, die met 2,5 procent daalde.

De aangepaste operationele winst voor de retailer groeide 8 procent, terwijl de operationele marge steeg naar 12,1 procent, 'wat de kracht van het operationele model van Primark aantoont'. Het bedrijf zei dat de groei van de brutomarge 'voornamelijk te danken was aan gunstige wisselkoersen, efficiëntie van leveranciers en het effectieve beheer van afprijzingen'. Verder compenseerden kostenbeheersing en gefaseerde eenmalige posten ook de looninflatie en verhoogde investeringen in bepaalde initiatieven.

Impact van Amerikaanse tarieven verwacht voor de tweede helft van het jaar, maar de vooruitzichten blijven ongewijzigd

Vooruitkijkend zei de algemeen directeur van ABF, George Weston, dat hoewel het bedrijf te maken had met 'een operationele omgeving met aanzienlijke onzekerheden', de groep 'goed gepositioneerd blijft en onze sterke balans continue investeringen mogelijk maakt om duurzame groei op lange termijn te realiseren'. De vooruitzichten van ABF voor het boekjaar zijn dan ook ongewijzigd gebleven – met uitzondering van de afdeling 'suiker' – terwijl nog steeds rekening wordt gehouden met 'de absorptie van een Amerikaanse importheffingenimpact in de tweede helft van 2025, op basis van wat we vandaag weten'.

Primark streeft momenteel naar een lage, enkelcijferige omzetgroei voor het hele jaar, gedreven door het plan om winkels uit te rollen in Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf verklaarde dat dit op schema ligt om 4 procent bij te dragen aan de totale omzetgroei van Primark. Zwakkere verkopen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar de handel naar verwachting uitdagend zal blijven in de tweede helft van het jaar, zullen de omzetgroei compenseren.

De retailer blijft ook een aangepaste operationele winstmarge in 2025 voorspellen die grotendeels in lijn is met het niveau van vorig jaar, wat een verbetering van de brutomarge en het kostenbeheer weerspiegelt. De aangepaste operationele marge zal naar verwachting lager zijn dan in de eerste helft van het jaar als gevolg van de fasering van eenmalige posten die de resultaten van de eerste helft van het jaar ten goede zijn gekomen.