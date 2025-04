De omzet van SMCP stijgt in het eerste kwartaal, behalve in Azië

De omzet van de prêt-à-porter groep SMCP, het moederbedrijf van de merken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac, is in het eerste kwartaal met 3,4 procent gestegen tot 297 miljoen euro. Er was vooruitgang in alle geografische gebieden, behalve in Azië.

Isabelle Guichot, algemeen directeur van de groep, benadrukt 'een complexe en volatiele macro-economische context'. Ze voegt in een dinsdag gepubliceerd persbericht toe de 'komende maanden met een voorzichtige, maar vertrouwen tegemoet te zien'. “We zetten onze inspanningen voort op het gebied van kostenbeheersing, operationele flexibiliteit en duurzame ontwikkeling om onze dynamiek van winstgevende groei voort te zetten”, aldus Guichot.

In detail laat de regio Azië-Pacific een omzetdaling van 8 procent zien, terwijl Frankrijk met 4 procent groeit. De omzet in de zone Europa-Midden-Oosten-Afrika (exclusief Frankrijk) stijgt met 9,6 procent en die in de regio Amerika met 4,4 procent.

Sandro trekt de omzet (plus 5,1 procent), gevolgd door Claudie Pierlot en Fursac (plus 2,5 procent). Maje sluit de rij met een kleine stijging van 1,6 procent.

SMCP heeft in het eerste kwartaal 22 winkels gesloten, met name “voor Claudie Pierlot in Europa, evenals in Canada met de sluiting van de Hudson's Bay-corners, die naar verwachting zullen worden vervangen door een nieuw lokaal partnerschap”. Het netwerk van de groep telt nu 1.640 verkooppunten. Er hebben verschillende belangrijke openingen via partners plaatsgevonden in nieuwe markten, in India en op de Balkan, zo wordt benadrukt.

In Azië houdt de omzetdaling verband met de “optimalisatie” van het netwerk in China met netto 65 sluitingen in 2024, aldus SMCP. “Echter, als teken dat het in 2024 ingevoerde actieplan zijn vruchten begint af te werpen, stabiliseren de verkopen in China zich op de vergelijkbare perimeter van de winkels, zoals verwacht”, voegt SMCP eraan toe.