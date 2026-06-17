De opkomst van Britse ‘farm-to-fashion’: drie bedrijven die de terugkeer naar lokale productie leiden

In een modelandschap dat wordt gekenmerkt door steeds complexere toeleveringsketens en wereldwijde spanningen, is de Britse ‘farm-to-fashion’-beweging een stabiliserende factor geworden. Dergelijke structuren zijn niet nieuw op het gebied van lokalisatie. Toch wordt het format nieuw leven ingeblazen en gemoderniseerd, parallel aan een sectorbrede roep om een terugkeer naar ‘Britishness’.

Veel van deze systemen zijn geworteld in het erfgoed en de inheemse aard van bepaalde textielsoorten in het Verenigd Koninkrijk. Materialen als leer, wol en vlas zijn al lang met het land verbonden. Door de opkomst van industrialisatie en globalisering verloren ze echter hun status aan goedkopere, beter schaalbare importproducten.

In het licht van geopolitieke verschuivingen, agrarische uitdagingen en een groeiende wens voor transparantie, lijken modemerken zich nu naar binnen te keren. Ze zijn op zoek naar een levensvatbare textielvoorziening en een duurzaam productieproces. Daarnaast zijn er nieuwere merken opgestaan als voortrekkers van deze beweging. Zij beheren volledige ecosystemen die volledig in het binnenland zijn gevestigd, vaak op een steenworp afstand van de eindproductie.

Veel van deze bedrijven zijn opgericht door één individu of een klein team dat traceerbaarheid vanaf het begin in hun bedrijfsmodel heeft verankerd. Ze dienen daarom als voorbeeld van een beweging die verder gaat dan geïndustrialiseerde systemen en wereldwijde toeleveringsketens, en terugkeert naar een lokale benadering van creatie.

Wat hieruit is voortgekomen, is een beweging gericht op de wederopbouw van regionale vezel- en ambachtsnetwerken. Deze beweging neemt de consument mee van de bodem tot het kledingstuk, behoudt ambachtelijk erfgoed, stimuleert de plattelandseconomie en verkleint de ecologische voetafdruk die doorgaans met kledingproductie gepaard gaat. Hier zijn enkele bedrijven die vooroplopen.

Herd: “De ‘grow to wear’-beweging biedt een oprechte verbinding in een steeds snellere wereld…”

Herd SS26-campagne. Credits: Herd.

Zelfbenoemd serieonderneemster Ruth Alice Rands had een visie voor een merk dat niet alleen hoogwaardig breigoed produceerde, maar ook prioriteit gaf aan lokale productiemethoden. Ze voelde zich specifiek aangetrokken tot de complexiteit van Britse wol en de lange geschiedenis ervan, en begon een zoektocht naar draagbare, lokale garens. Uiteindelijk koos ze voor de wol van het inheemse Bluefaced Leicester-schaap, omdat het blends verzacht.

Door haar breivaardigheid te combineren met een passie voor herkomst, richtte Rands in 2020 Herd op. De wol van het bedrijf is afkomstig van meer dan 40 schapenboeren in Noord-Engeland en wordt vervolgens overgebracht naar fabrieken in Yorkshire, op minder dan 80 kilometer afstand. “Het is een langer en duurder proces, maar deze compromisloze aandacht voor detail is voelbaar in ons breigoed en tweed,” vertelde Rands aan FashionUnited. “Dit betekent niet alleen dat we consequent het beste Britse garen kunnen aanbieden, maar we betalen de boeren ook rechtstreeks, waardoor we hen elk jaar een eerlijk tarief garanderen.”

Herd SS26-campagne. Credits: Herd.

Aanvankelijk begon Rands met een groothandel in garen, waarmee ze merken als Sunspel en Toast bevoorraadde. Deze divisie werd in 2022 stopgezet toen het eigen breigoed van Herd aan populariteit won. Sindsdien is het bedrijf uitgebreid met leer, katoen en linnen. Voor de nieuwste SS26-collectie zijn lokale details toegevoegd, zoals kant en knopen van de laatst overgebleven Britse leveranciers. De filosofie van Rands strekt zich uit tot alle aspecten van het bedrijf, inclusief het verven van garen met plantenkleurstoffen, een proces dat is opgeschaald in samenwerking met een fabriek in Yorkshire.

Volgens Rands viert de ‘farm-to-fashion’-beweging, vergelijkbaar met de ‘farm-to-table’-beweging, de herkomst en natuurlijke filosofieën die werken met de overvloed van de natuur en persoonlijk en wereldwijd welzijn ondersteunen. “Onze klanten vinden het geweldig om de details te kennen, van de kenmerken van het ras tot de methodologie van ons plantaardig verfproces. Dit maakt de eindproducten zo speciaal en tijdloos,” aldus Rands. “De ‘grow to wear’-beweging biedt een oprechte verbinding in een steeds snellere wereld en geeft inzicht in de pre-digitale werelden van landbouw, productie en ambacht, een steeds noodzakelijker wordende balsem voor onze tijd.”

Herd SS26-campagne. Credits: Herd.

Billy Tannery: “Klanten zijn de lege duurzaamheidsclaims beu, wij richten ons op het tonen van het hele proces…”

De Grill Tote van Billy Tannery. Credits: Billy Tannery / Alex Pole.

Billy Tannery werd in 2016 opgericht door Jack Millington. Na een periode in Londen keerde hij terug naar de Midlands op zoek naar een meer praktische levensstijl. Hij zocht een oplossing voor afval uit de voedingsindustrie en wilde tegelijkertijd de achteruitgang van Brits leer aanpakken. Het resultaat was de oprichting van een kleinschalige leerlooierij. Aanvankelijk richtte deze zich op de productie van handgemaakte geitenleren producten, maar later breidde het assortiment uit met hertenleer en op maat gemaakte producten voor de horeca.

De boerderij biedt een antwoord op de vraag wat er gebeurt met dieren die de voedselketen mogelijk niet halen. Mannelijke geiten op een melkveebedrijf werden bijvoorbeeld vaak direct na de geboorte gedood voordat vleesbedrijven ingrepen. Tegelijkertijd werden jaarlijks talloze herten afgeschoten om schade aan inheemse ecosystemen te voorkomen, terwijl hun huiden verloren gingen. Millington maakte gebruik van de eeuwenoude Britse leerkennis om een alternatief voor deze verspilling te bieden. Hij wilde misvattingen over leer aanvechten door een raamwerk op te zetten dat productiemethoden dichter bij huis brengt.

Het team van Billy Tannery. Credits: Billy Tannery.

Volgens het bedrijf wordt al het leer verkregen als bijproduct van de voedingsindustrie en in het Verenigd Koninkrijk gelooid met behulp van schorsextracten. Dit resulteert in producten die natuurlijke variaties omarmen en vrij zijn van plastic coatings en pigmenten. De producten, voornamelijk tassen, rugzakken en accessoires, worden gemaakt in twee ambachtelijke werkplaatsen in Somerset en Leicestershire en kenmerken zich door strakke lijnen en tijdloze ontwerpen.

Millington zei: “Bij Billy Tannery draait het verbinden van de schakels in onze hele toeleveringsketen – van de bron tot onze micro-looierij op de boerderij, de werkplaatsen en rechtstreeks naar de klant – om vertrouwen en transparantie. Klanten zijn de lege duurzaamheidsclaims beu, dus richten we ons op het zo eerlijk mogelijk tonen van het hele proces. Onze kleinschalige methoden gaan minder over schaarste en meer over volledig toezicht. Onze klanten willen zich verbonden voelen met het Britse platteland en wij willen dat ons leer dat medium is. Met littekens en al.”

Glencroft: “Het is essentieel dat onze klanten begrijpen dat ze betalen voor een beter gemaakt product omdat het volledig traceerbaar is…”

Edward Sexton (rechts) met lokale boer John Dawson die een volledige Dalesbred-vacht vasthoudt. Credits: Glencroft / Clapdale Wool.

Familiebedrijf Glencroft is sinds 1987 gespecialiseerd in klassieke countrywear en gebruikt al die tijd honderd procent Britse wol voor al zijn gebreide producten. Naarmate het bedrijf groeide, begon het team – bestaande uit oprichters, echtpaar Richard en Justina Sexton en hun zoon Edward Sexton – zich af te vragen hoe ze wol van schapen uit Clapham, hun hoek van Yorkshire, konden verwerken. Hiermee wilden ze boeren ondersteunen die hun afzetmarkt wilden verbreden.

In 2021 begon Glencroft met de uitbreiding van zijn eigen wol, te beginnen met de minimale commerciële hoeveelheid van 500 kilogram. Na een samenwerking met het Yorkshire Dales National Park kwam het project van de grond, wat resulteerde in wat nu bekend staat als Clapdale Wool. Het initiatief betrekt vachten van zeven lokale boeren. Met velen van hen groeide Edward op en zij bezitten nu lokale rassen zoals Dalesbred en Texel, die traditioneel niet met breiwol worden geassocieerd.

“De wereldwijde toeleveringsketen is efficiënt, maar heeft ervoor gezorgd dat consumenten het contact met de herkomst van hun producten zijn verloren,” aldus Edward Sexton. “Als klein familiebedrijf kunnen we qua prijs niet concurreren met grote merken die in het buitenland produceren. Maar terwijl deze merken lippendienst bewijzen aan duurzaamheid, creëert dit een kans voor kleinere merken zoals wij om onze lokale connecties te gebruiken. In ons geval is dat onze nabijheid tot Yorkshire, één van de oudste wolverwerkingsgebieden ter wereld.”

Clapdale gebruikt wol met weinig geldelijke waarde om hoogwaardige, traceerbare producten te creëren, die allemaal binnen een lokaal toeleveringsnetwerk worden gemaakt. In 2022 verwerkte het bedrijf drie ton wol tot garen van gemengde rassen voor limited edition breigoed en tweedproducten. De boeren ontvingen een premie van minstens één pond per kilo om hun scheerkosten te dekken, en een extra aandeel van tien procent in de winst. Hoewel Clapdale de uitdaging erkende om deze hoeveelheid wol te verwerken en te verkopen, kijkt het bedrijf ernaar uit om in de zomer van 2026 meer in te kopen.

Sexton voegde toe: “Voor een klein bedrijf dat hoogwaardig breigoed maakt, is het essentieel dat onze klanten begrijpen dat ze betalen voor een product dat langer meegaat en beter is gemaakt omdat het volledig traceerbaar is. Er is absoluut geen kloof tussen ons merk, de vezels en de mensen die van begin tot eind betrokken zijn. Ik kan je zelfs meenemen naar de velden naast ons kantoor en je laten zien van welke schapen onze truien zijn gemaakt.”

Edward Sexton met een volledige Dalesbred-vacht. Credits: Glencroft.