De 'Planet Water'-ambitie van Arena: de lifestylemarkt veroveren via performance

Het Italiaanse zwemkledingmerk Arena realiseert een omzet van 193 miljoen euro in 2025 en een solide groei van 8 procent. Het merk neemt geen genoegen meer met alleen de heerschappij in wedstrijdbaden. Onder leiding van CEO Peter Graschi maakt het erfgoedmerk een strategische draai naar 'welzijn' en een uitbreiding van de zwemkledingcollectie.

Arena, opgericht in 1973 in Landersheim, de Elzas, heeft een natuurlijke band met Frankrijk, dat het als zijn thuismarkt beschouwt. “We hebben een speciale band met Frankrijk; hier is Arena geboren. Daarom zien we dit land als onze thuismarkt,” vertrouwt Graschi toe. Deze historische nabijheid vertaalt zich nu in financiële stabiliteit, waarop de groep wil voortbouwen om haar vooruitgang te versnellen.

Van 'Water Instinct' naar 'Planet Water': een paradigmaverschuiving

Het meest tastbare teken van deze transformatie is de verandering van het merkmanifest. Na twintig jaar onder de vlag van 'Water Instinct', omarmt Arena nu 'Planet Water'. Dit is niet zomaar een semantische aanpassing, maar een wens om het publiek te verbreden. Waar de vorige slogan gericht was op puristen van het zwembad en pure prestaties, wil 'Planet Water' iedereen omvatten die met water in aanraking komt. “We willen iedereen aanspreken die actief wil zijn in en rond het water,” legt de CEO uit. Deze meer inclusieve visie stelt het merk in staat om buiten de zwembaan te treden en te investeren in de meer laagdrempelige sectoren van open water en aquafitness.

Frankrijk: een duurzame groeimotor

De groep steekt haar ambities voor de komende jaren niet onder stoelen of banken, gedreven door het momentum in de regio. Frankrijk is momenteel goed voor 16 procent van de wereldwijde omzet en blijft naar verwachting het speerpunt van de strategie tot 2027. Arena plant daar een jaarlijkse groei van 7 procent. Dit is gebaseerd op een subtiele balans: het behoud van de suprematie in het 'race'-segment en een sterk offensief in strandkleding. Deze technische legitimiteit blijft de beste verdediging. Tijdens de recente wereldkampioenschappen in Singapore (2025) droegen 20 van de 21 medaillewinnaars in het open water wedstrijdpakken van Arena.

Arena, lente/zomer 2026 collectie Credits: Arena

Innovatie als toetredingsdrempel

Geconfronteerd met de inherente druk van investeerders voor winstgevendheid, is Graschi categorisch: over innovatie valt niet te onderhandelen. “Onze reden van bestaan is innovatie. Als we stoppen met innoveren, worden we vervangbaar,” stelt hij. In deze technologische race zet Arena echter in op collectieve intelligentie: “R&D rust niet alleen op onze schouders. We delen deze inspanningen met langetermijnpartners en exclusieve specialisten. Het is een permanente samenwerking.”

Deze strategie richt zich op vijf pijlers: compressie, duurzaamheid, drijfvermogen, hydrodynamica en nu ook comfort. Deze vooruitgang is bovenal een besparing van tijd en energie voor atleten. Een topzwemster deed er ooit 30 minuten over om haar pak aan te trekken, terwijl nieuwe modellen deze tijd terugbrengen tot 5 minuten. “Hierdoor is de atleet minder uitgeput tijdens de voorbereiding en kan hij of zij zich volledig op de wedstrijd concentreren,” merkt de CEO op.

Duurzaamheid: de 'textiel-naar-textiel'-uitdaging

Naast prestaties moet Arena voldoen aan de ecologische eisen van de industrie. De groep investeert fors om haar producten met een hoog volume om te vormen tot duurzame modellen. Dit wordt gerealiseerd door het Powerskin St Next-pak, gemaakt van Econyl, een 100 procent geregenereerd nylongaren. Ook wordt Lycra EcoMade-vezel (70 procent biobased uit maïs) gebruikt voor de trainingszwemkleding in de Arena Vita Life-collectie. “De consumptie is het hoogst tijdens de training. Hier investeren we met voorrang om deze duurzame oplossingen te stimuleren,” legt Graschi uit.

Buiten het zwembad: de 'Waterfront'-onderneming

Hoewel het merk zich nu buiten de zwembanen waagt, verwerpt Graschi het overmatig gebruikte label 'lifestyle'. Hij spreekt liever van een ‘uitbreiding van zwemkleding’: hybride producten die de gebruiker kunnen begeleiden van het strand naar het zwembad. Het merk wil de esthetiek van beweging benutten om zijn producten aantrekkelijk te maken in de stad, vergelijkbaar met de parka's die atleten dragen tussen de kleedkamer en het startblok.

Deze strategie wordt geïmplementeerd tijdens de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs komende augustus. Na het succes van de Olympische Spelen rekent de CEO op een langdurig 'halo-effect': “Parijs is een inspirerende stad voor iedereen die meer wil zwemmen. Dit evenement is een essentiële etalage voor geloofwaardigheid en merkimago.”

Veldstrategie: het cluboffensief

Ondanks de evolutie van zijn positionering blijft Arena trouw aan zijn model. Groothandel (45 procent van de verkoop) blijft de meerderheid, aangevuld met detailhandel (35 procent) en e-commerce (20 procent). In Frankrijk versterkt de groep haar lokale netwerk door zich te richten op het basisniveau. “We richten ons steeds meer op directe samenwerking met clubs. Ons doel is om meer partnerschappen aan te gaan om de ontwikkeling van de sport op basisniveau te ondersteunen en lokaal te groeien,” specificeert Graschi. Deze aanwezigheid onder licentiehouders en coaches is de basis waarop Arena haar toekomstige legitimiteit bouwt, ver buiten reclamecampagnes om.

Epiloog: zwemmen, een sport voor het leven

Uiteindelijk raakt het 'Planet Water'-manifest aan een missie voor de volksgezondheid. Graschi haalt graag het voorbeeld van zijn vader aan: “Hij is 85 jaar oud; als voormalig gepassioneerd fietser begon hij op zijn 75e met zwemmen. Vandaag de dag zwemt hij elke dag zijn baantjes. Het is fantastisch voor zijn levenskwaliteit.” Voor Arena is het uiteindelijke doel dit: een actieve levensstijl inspireren, van het lokale zwembad tot de open zee.