De post-corona plannen van het Italiaanse luxemerk Furla

Milaan - Hoe kun je de pandemie te boven komen en een winnende strategie uitwerken om de eerste tekenen van herstel te grijpen op markten die, dankzij vaccins, de ergste fase van het coronavirus te boven zijn gekomen? Hoe herontdek je retail op een manier die de resultaten van de online verkoop benut? Dit zijn enkele van de vragen die FashionUnited stelde aan Mauro Sabatini, CEO van een van de historische merken van Italië (opgericht in 1927) en bekend in het buitenland: Furla. Sabatini, die eind januari is benoemd als CEO, werkt al 18 jaar bij het bedrijf als strategische industriële partner en heeft veel ervaring met de toeleveringsketen en een grondige kennis van internationale markten. Omnichannelstrategie, winkelbeleving, en een verdere push in het schoenensegment zijn slechts enkele van de mijlpalen van de nabije toekomst voor de Furla Group, een bedrijf dat 2019 afsloot met een geconsolideerde omzet van 502 miljoen euro.

Hoe was het jaar 2020 voor Furla? Wat zijn de prognoses voor 2021, en in welke landen is er al sprake van herstel?

"Het jaar 2021 was ontwrichtend: alle merken hadden te lijden onder de Covid-19 pandemie en de daaropvolgende maatregelen. In de afgelopen vier, vijf jaar waren wij vooral op retail gericht, wat in deze situatie heeft geleid tot een tweecijferige omzetdaling, net als bij veel andere spelers in de mode-industrie. Onze sector is sterk getroffen door de pandemie, die het verschil tussen winnaars en verliezers heeft vergroot. 2021 zal een overgangsjaar worden, waarbij de trend voor de komende kwartalen nauw verbonden zal zijn met de snelheid van het vaccineren. Op dit moment zijn er markten, zoals China, waar we herstel signaleren, maar eigenlijk kan ik alleen maar zeggen dat we ons richten op 2022 om weer volledig te kunnen draaien. Nu zal iedereen zijn eigen bedrijfsmodel moeten bouwen. Wij zijn een Italiaans bedrijf dat veel heeft geïnnoveerd, en daardoor zijn wij zeer flexibel en wendbaar."

E-commerce maakt ook in het modesegment een exponentiële groei door: hoe presteert dit kanaal voor u?

"Digitaal, dat in 2020 +36 procent scoorde ten opzichte van 2019, met een zeer sterk laatste kwartaal met +54 procent, is een van de pijlers van onze strategie. EMEA vertegenwoordigt 49 procent van de wereldwijde e-commerce en had de sterkste stijging: +60 procent in 2019, met een verdubbeling van de omzet in het laatste kwartaal (+99 procent ten opzichte van het jaar ervoor). Daar staat tegenover dat de retail moet evolueren, maar niet zal verdwijnen. We moeten engagement creëren en zorgen voor de klantervaring, ons positioneren in belangrijke gebieden en dit doen met de juiste winkelgrootte en rekening houdend met de logistiek. Momenteel is de omvang van onze winkels precies goed."

Wat zijn de meest winstgevende markten?

"Procentueel gezien is EMEA goed voor 40,5 procent, Japan voor 24,9 procent en Asia Pacific voor 27,6 procent van de totaalomzet. De Verenigde Staten zijn vooralsnog een marginale markt, met 7 procent van de omzet."

Er wordt veel gesproken over ecologische en sociale duurzaamheid. Wat is de aanpak van Furla op dit gebied?

"Voor Furla is duurzaamheid een kernwaarde. Zo zijn we in 2017 een traject gestart over de toeleveringsketen. Voor ons is het een centraal thema dat deel uitmaakt van de allround maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Op dit gebied hebben we een investering gedaan in Italië voor Italië: het is de nieuwe hub van Furla voor ontwerp, onderzoek, productie en opleiding. Furla Progetto Italia ligt in het hart van de Chianti, in Tavarnelle Val di Pesa, in de provincie Florence, en is een eerbetoon aan de Italiaanse wortels van het bedrijf en aan het belangrijke erfgoed en de uitmuntendheid van Italië op het gebied van productie."

"De productiehub zal ons in staat stellen de processen van creativiteit en productonderzoek te versterken en het hoogste niveau van innovatie en kwaliteit te garanderen."

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.IT, vertaald en bewerkt vanuit het Engels naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.