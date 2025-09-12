De redding van Petit Bateau: Wat kan het Franse merk verwachten?

Op het moment van publicatie is de overname van Petit Bateau door Regent van de Rocher-groep nog niet afgerond. Veel is nog onduidelijk. De betrokken partijen houden zich op de vlakte. ‘Gezien de recente aankondigingen zullen de details en voorwaarden worden besproken met de personeelsvertegenwoordigers in het kader van de lopende wettelijke procedures’, meldde Petit Bateau in een e-mail aan FashionUnited, zonder verdere details te geven.

De communicatieafdeling van de Rocher-groep wil niets meer kwijt en verzekert dat het Franse conglomeraat ‘een potentiële koper heeft geselecteerd op basis van zijn vermogen om de beste ontwikkelingsvoorwaarden voor het merk te garanderen, met respect voor de identiteit en de wortels ervan’.

Petit Bateau heeft momenteel 2.400 werknemers: 1.400 in Frankrijk (waarvan 600 in de distributie) en 1.000 in het buitenland. Het bedrijf heeft drie vestigingen: een fabriek en een logistiek platform in Troyes en een productielocatie in Marrakesh (Marokko), geopend door Petit Bateau in 1989. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de fabriek in Troyes zal sluiten of dat de productie volledig buiten Frankrijk zal worden verplaatst.

Vandaag de dag wordt de productie van Petit Bateau-kleding echter niet volledig in Frankrijk of Marokko uitgevoerd. Ongeveer vijftien procent van het totaal (voornamelijk kleding van geweven stof) wordt geproduceerd door Europese partners (Polen, Portugal), Aziatische partners (China, Vietnam, India, Myanmar, Thailand) of in de Indische Oceaan (Madagaskar, Mauritius). Maar toen de pers de overname van Petit Bateau door Regent aankondigde, dachten veel modeprofessionals en consumenten aan de Franse productie, uit angst deze te zien verdwijnen.

Vooral de vakbonden maken zich zorgen en vragen om garanties. In een persbericht spreekt de federatie CGT THCB (textiel, kleding, leer en wasserij) van een ‘puur financieel spel’ en eist ‘harde sociale garanties van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Regent’.

De vakbond haalt de casus van Dim aan, maar noemt banenverlies dat dateert van jaren vóór de overname van het merk door Regent: ‘sinds de overname door investeringsmaatschappijen in 2007 zijn bijna duizend banen in Frankrijk verloren gegaan door opeenvolgende verplaatsingen van de productie’. Maar er is geen globaal sociaal plan openbaar aangekondigd na de overname door de Amerikaanse holding in 2022. In 2023 kondigde de Dim Brands International-groep aan dat meer dan negentig procent van de productie terugkeert naar de historische locatie in Frankrijk.

Hoe zit het met Made in France?

Petit Bateau is in 1893 opgericht in het departement Aube. ‘Het is een Frans instituut, diepgeworteld in Troyes, met een gerenommeerde knowhow, en het neemt een belangrijke plaats in in het leven van gezinnen over de hele wereld’, aldus Michael Reinstein, voorzitter van Regent, in een persbericht.

De Amerikaanse zakenman stelde ook gerust door zijn wens te uiten om ‘deze erfenis te eren door te beschermen wat Petit Bateau onvervangbaar maakt: de ambachtelijke tradities, de Franse geest en het vertrouwen dat gezinnen in elk kledingstuk stellen’.

Hoewel Société Nouvelle la Maille Souple, de productielocatie in Troyes, zich in een moeilijke financiële situatie bevindt, zou de activiteit onder leiding van Regent moeten worden voortgezet. Het behoud van de interne productie is essentieel voor de kwaliteit en het erfgoed die centraal staan in de waarde van Petit Bateau. Een dimensie die de voorzitter van Regent kennelijk heeft begrepen.

De Rocher-groep zegt vertrouwen te hebben in het vermogen van de nieuwe eigenaar om de identiteit en de ‘wortels’ van het merk te behouden, die zij als de grootste kracht beschouwt. En om ‘de best mogelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van Petit Bateau op lange termijn te garanderen’, heeft de groep voor Regent gekozen. Een ontwikkeling die de Franse groep zelf niet wilde dragen, omdat ze zich liever wil richten op haar kernactiviteit, cosmetica.

Petit Bateau in het rood

Petit Bateau kampt al jaren met dezelfde problemen als andere grote Franse merken in het middensegment: toenemende concurrentie van goedkope online platforms en een dalende consumptie. Hoewel de omzet van het bedrijf in 2024 stabiel bleef (78.500.603 euro tegen 178.281.481 euro in 2023), is het tekort gestegen: van 5,21 miljoen euro in 2023 naar 9,41 miljoen euro in 2024.

Hoewel Alexandre Rubin, algemeen directeur van Petit Bateau, in een persbericht ‘het hernieuwde dynamisme’ van het merk benadrukte (stijging van de B2C-verkoop met plus 2,7 procent in het eerste halfjaar van 2025), lijkt de overname door Regent meer op een reddingsoperatie om de toekomst van Petit Bateau veilig te stellen. Om het merk weer winstgevend te maken, zou de structuur en organisatie van het bedrijf herzien kunnen worden. De overname van bedrijven in moeilijkheden door investeringsmaatschappijen zoals Regent gaat vaak gepaard met herstructureringsplannen om de kosten te verlagen. Het is geen verrassing dat deze herziening onder andere gevolgen zou kunnen hebben voor de werknemers.

De personeelskosten vormen een van de grootste uitgavenposten voor Petit Bateau, na de externe kosten. Volgens het jaarverslag van het bedrijf, geraadpleegd door FashionUnited, is het aantal werknemers in 2024 al gedaald ten opzichte van 2023 (in het boekjaar 2024 was het gemiddelde aantal werknemers 919 tegen 946 het jaar ervoor).

Winkel Petit Bateau in Rome. Credits: Petit Bateau

De winkels van Petit Bateau

Volgens de cijfers van het merk heeft Petit Bateau 350 verkooppunten in Frankrijk en wereldwijd. Het produceert 28 miljoen stuks per jaar en realiseert 55 procent van zijn omzet in Frankrijk, 25 procent in andere Europese landen en 10 procent in Japan.

Afgelopen jaar heeft de Franse pers meerdere keren bericht over de sluiting van Petit Bateau-winkels. De managers werden gedwongen de deuren te sluiten wegens gebrek aan winstgevendheid. In het kader van een herlancering door Regent zal waarschijnlijk ook de optimalisatie van het distributienetwerk op het programma staan. Het is mogelijk dat de holding ervoor kiest het winkelnetwerk te rationaliseren door zich te richten op de meest rendabele locaties.

De diversiteit van het netwerk is ook een kenmerk van Petit Bateau. Naast de eigen winkels wordt het merk gedistribueerd via supermarkten, warenhuizen, multimerkenwinkels, franchises, fabriekswinkels en webwinkels. Dit complete en gevarieerde netwerk zou ook kunnen worden aangepast ten gunste van een direct-to-consumer-strategie om het merkimago te versterken en de klantrelatie beter te controleren.

Een andere mogelijkheid in het kader van de moderniseringsplannen is investeren in tweedehands kleding. Dit initiatief, waarmee het merk enkele jaren geleden is gestart, heeft als voordeel dat het de klantenkring verjongt en een groeiende stroom op de Petit Bateau-website genereert.

Wie is Michael Reinstein?

Michael Reinstein, voorzitter van Regent, begon zijn carrière in de politiek als stagiair bij de regering van Ronald Reagan, president van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989.

Tegenwoordig heeft Michael Reinstein een gemengd publiek imago: enerzijds een actieve financier, erkend door de economische pers voor het herlanceren of herpositioneren van merken; anderzijds kritische stemmen (leveranciers, voormalige werknemers, lokale media) die zijn methoden als agressief bestempelen of negatieve gevolgen aankaarten voor sommige overgenomen bedrijven.

In 2023 meldde Geekwire dat verschillende verkopers die hadden samengewerkt met de e-commerce-onderneming Zulily, waarvan Regent eigenaar is, nog steeds wachtten op de betaling van facturen van in totaal duizenden dollars. Een van de verkopers gaf aan ‘een schikkingsvoorstel van Regent te hebben ontvangen na te hebben gedreigd met juridische stappen’.

Wat betreft de overname van het tijdschrift Sunset door Regent vertelde Michael Reinstein aan de Los Angeles Times dat redacteuren ‘vrijwillig het bedrijf hadden verlaten’, omdat ze niet pasten bij de nieuwe, kostenbewuste aanpak.

De toekomst van Petit Bateau onder Regent moet nog worden geschreven, maar de nadruk op erfgoed, knowhow en het behoud van de Franse productie suggereert een voorzichtigere herlanceringsstrategie die rekening houdt met sociale en industriële kwesties.