De samenwerking tussen Zalando en Vestiaire Collective luidt officieel het tijdperk van ‘nouveau neuf' in

Afgelopen donderdag kondigden de platforms Vestiaire Collective en Zalando een samenwerking aan die de grenzen van de tweedehandsmarkt verlegt. Door de krachten te bundelen met een sterke e-commercespeler, die tweedehands items kan verkopen in veertien Europese markten aan miljoenen bezoekers, luidt Vestiaire Collective een nieuw tijdperk in voor tweedehandsmode: dat van 'nouveau neuf' (‘zo goed als nieuw’) en de virtuele megamalls.

Wat is ‘nouveau neuf’?

De term ‘nouveau neuf’, geïntroduceerd door Maurane Nait Mazi, Franse expert in de tweedehandsmodesector, is de perfecte omschrijving voor de verschuiving van de tweedehandsmarkt naar een commercieel speelveld dat sterk lijkt op dat van nieuwe artikelen.

Deze ‘nouveau neuf’-markt wordt zichtbaar door samenwerkingen tussen online tweedehandsspecialisten en grote e-commerceplatforms. Of het nu gaat om de samenwerking tussen Vestiaire Collective en Zalando of de eerdere alliantie van Luxclusif met Farfetch, het resultaat is hetzelfde. Het leidt tot een commerciële service en een presentatie van tweedehands kleding die vrijwel identiek is aan die van nieuwe items. Dankzij deze B2B-overeenkomsten kunnen consumenten nu naadloos overschakelen van de productpagina van een nieuwe tas naar die van een tweedehands exemplaar, zonder het verschil te merken.

Deze verschuiving van de consument tussen eerste- en tweedehands is echter niet nieuw en wachtte niet op een gelikte presentatie en service. Onlangs gaf het platform Vinted aan dat in 2025, 88 procent van zijn leden de advertenties van particulieren op Vinted bekijkt (vaak met amateurfoto's en beknopte beschrijvingen) voordat ze de aankoop van een nieuw artikel overwegen. Deze gewoonte is een sterk signaal: nieuw lijkt simpelweg ‘Plan B’ te worden, terwijl tweedehands de hoofdrol overneemt.

Het uniforme ecosysteem van Zalando of Farfetch is een antwoord op dit nieuwe consumentengedrag. Het doel is de visuele en logistieke grens te laten vervagen, zodat de klant moeiteloos nieuw en tweedehands kan vergelijken en kopen, zonder het platform te verlaten.

Deze dynamiek wordt bevestigd door spelers uit de sector, zoals Aurélie Baranes, medeoprichtster van Jaiio, een bedrijf dat zijn tweedehandsaanbod al integreert op platforms als Place des Tendances en La Redoute. In een reactie per e-mail stelt de directrice dat de aankondiging van Zalando ‘geen revolutie, maar een zeer sterk signaal’ is. Het bewijst dat tweedehands de nichemarkt is ontgroeid en een natuurlijk onderdeel van het totale aankoopproces is geworden. “Klanten denken niet langer in termen van nieuw versus tweedehands,” preciseert ze. “Ze zijn vooral op zoek naar het juiste item, voor de juiste prijs, met het juiste niveau van vertrouwen en service.” Volgens haar is deze toenadering uitstekend nieuws voor de sector: hoe zichtbaarder en toegankelijker tweedehands wordt, hoe meer het een vanzelfsprekende keuze wordt voor een breed publiek.

De virtuele megamalls

In 2026 is de tweedehandsmarkt, hoewel in Frankrijk bijvoorbeeld gedomineerd door Vinted, nog steeds gefragmenteerd. Over een paar jaar kan het landschap echter herstructureren rond superplatforms zoals Zalando of Amazon.

Over de samenwerking met Vestiaire Collective schrijft Zalando op zijn website: “Dit partnerschap opent voor het eerst de categorie ‘Tweedehands’ voor het partnerprogramma van Zalando. Dit past in de transitie van Zalando van retailer naar een zogenoemde retail enabler (een facilitator voor de detailhandel).” Het bedrijf vervolgt: “Door een compleet e-commerce-ecosysteem voor mode en lifestyle in heel Europa aan te bieden, creëert Zalando nieuwe mogelijkheden voor zowel partners als klanten, nu ook op het gebied van tweedehands.”

Zalando is, net als sommige concurrenten, vandaag de dag een technologische en logistieke infrastructuur waarop andere bedrijven leunen om hun eigen producten te verkopen. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die van Amazon, dat van een eenvoudige online boekwinkel uitgroeide tot de wereldwijde infrastructuur die we nu kennen. Dit is wat het Duitse bedrijf een ‘retail enabler’ noemt en wat het tot een soort virtuele megamall maakt.

En het is juist deze industriële kracht die de grootste uitdaging van de tweedehandsmarkt oplost: de puzzel van de ‘unieke SKU’ (Stock Keeping Unit). In tegenstelling tot nieuw, waar één identificatiecode duizenden identieke artikelen aanduidt, vereist tweedehands het beheer van miljoenen unieke stuks (qua maat, slijtage, kleur). Alleen de ultragerobotiseerde logistieke ketens en algoritmes van deze internetgiganten kunnen een dergelijke complexiteit op grote schaal aan. Deze online winkelcentra lijken dan ook de onvermijdelijke springplank voor de tweedehandsmarkt om de grens van 393 miljard dollar in 2030 te overschrijden, volgens de prognoses van ThredUp.