De status van de Franse mode-industrie: Omzet stijgt met 4,3 procent in oktober 2024

De omzet van kleding en textiel van distributeurs in Frankrijk stijgt in oktober 2024 met 4,1 procent ten opzichte van oktober 2023, zo blijkt uit gegevens van IFM Panel.

Na een sterke stijging in september, zet de Franse kleding- en textielsector zijn groeicurve door. In oktober 2024 noteren de distributeurs een omzetplus van 4,1 procent in waarde op jaarbasis. Het is echter belangrijk op te merken dat de omzet in de referentiemaand oktober 2023 zeer laag was, doordat de verkoop werd beïnvloed door een negatief kalendereffect en zeer mild weer.

Vergeleken met de situatie vóór Covid ligt de omzet in oktober 2024 5,3 procent lager dan in dezelfde periode van 2019.

De resultaten van oktober laten een gemengd beeld zien, met een groei van 10,3 procent voor warenhuizen (inclusief discounters) en een daling van 6,6 procent voor hypermarkten en supermarkten.

In totaal, voor alle distributiekanalen, was de online verkoop iets minder dynamisch (plus 2,2 procent) dan die in fysieke winkels (plus 5,2 procent).

Maandelijkse ontwikkeling van de textiel- en kledingverkoop van oktober 2023 tot oktober 2024 in Frankrijk. Omzetverandering* (in percentaes) ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar. Credits: Courtesy of IFM Panel

Wat zijn de belangrijkste conclusies van de eerste tien maanden van het jaar?

Over de eerste tien maanden van 2024 is de omzet van kleding en textiel gelijk aan die van de eerste tien maanden van 2023. Deze blijft achter bij 2019, met een geschatte daling van 7,1 procent in waarde. Met uitzondering van de grote winkelketens hebben alle distributiekanalen een lagere omzet geregistreerd dan in de eerste tien maanden van 2019.

Terwijl de volumeverkoop in 2023 met 4 procent daalde, is de daling dit jaar beperkt tot één procent, in een context van een vertraging van de prijsstijging van kleding en textiel (ongeveer plus één procent ten opzichte van 2023). In tegenstelling tot de voorspellingen van IFM Panel in januari, die een daling van één procent van de kleding- en textielconsumptie voor 2024 voorspelden, is de markttrend iets gunstiger.