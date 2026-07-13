De Straat van Hormuz: tussen het ‘open’ van Washington en het ‘gesloten’ van Teheran

“De Straat van Hormuz is een vitale maritieme corridor voor de wereldhandel”, aldus het United States Central Command (CENTCOM) in een verklaring. Het commando benadrukt dat “Iran de straat niet controleert” en dat Amerikaanse troepen paraat staan om “de vrijheid van navigatie voor de commerciële scheepvaart te garanderen”.

Dit is de laatste officiële update van de Amerikaanse overheid over een van de belangrijkste logistieke corridors ter wereld. Het is een cruciale infrastructuur voor de internationale handel, en ook de mode-industrie ondervindt de gevolgen. Sinds het begin van het militaire offensief in de regio is het scheepvaartverkeer door de zeestraat drastisch verminderd. Het dreigingsniveau blijft ernstig. Deze situatie dwingt rederijen, logistieke dienstverleners en bedrijven om hun routes en toeleveringsketens te heroverwegen.

De cijfers tonen de omvang van deze verstoring. Volgens de meest recente schattingen van Windward Maritime Intelligence voeren op 11 juli slechts eenentwintig commerciële schepen door de zeestraat. Dit is een schril contrast met de bijna 140 dagelijkse doorvaarten voor het conflict. Andere bronnen noemen andere cijfers, maar bevestigen allemaal een sterke daling van het verkeer. Het verschil is grotendeels te wijten aan de moeilijkheid om de werkelijke activiteit in het gebied te monitoren. Een groeiend aantal schepen vaart als ‘dark vessels’, met het automatische identificatiesysteem (AIS) uitgeschakeld om het risico op een aanval te verkleinen. Daarbij komt de constante storing van de GNSS-satellietnavigatiesystemen, wat het volgen van het scheepvaartverkeer nog moeilijker maakt.

Iran houdt er een compleet andere lezing op na

Volgens de door Teheran gecontroleerde Autoriteit van de Straat van de Perzische Golf verhinderen recente, als illegaal bestempelde, acties van Amerikaanse troepen de doorvaart. De Iraanse autoriteit meldt dat transitaanvragen worden beoordeeld zodra de situatie normaliseert. De aanvragen worden dan op volgorde van prioriteit behandeld. Dit volgt op de aankondiging van de Revolutionaire Garde om de doorgang tot nader order te sluiten en de aanval op twee commerciële schepen die, volgens Iran, de opgelegde navigatieregels schonden.

Daarom beschouwen de United Kingdom Maritime Trade Operations en het United States Naval Forces Central Command (NAVCENT) de zeestraat nog steeds als internationale wateren. De UKMTO wordt gezien als een van de belangrijkste wereldwijde bronnen voor veiligheidsinformatie voor de commerciële scheepvaart. Beide organisaties handhaven het veiligheidsdreigingsniveau op ‘ernstig’, de op een na hoogste categorie.

Desondanks benadrukte het United States Central Command zondag dat de zeestraat openblijft voor alle schepen die legaal willen passeren. Het herhaalde dat Iran de waterweg niet controleert, ondanks de recente aanvallen op commerciële schepen. President Donald Trump bevestigde deze boodschap later in een interview met NBC.

De oorsprong van het geschil ligt in de interpretatie van het Memorandum van Overeenstemming van Islamabad. Dit werd vorige maand ondertekend als onderdeel van het staakt-het-vuren. De overeenkomst bepaalt dat Iran gedurende ten minste zestig dagen tolvrije doorvaart moet toestaan voor commerciële schepen, terwijl de vredesonderhandelingen vorderen. Ook moet Iran gesprekken met Oman starten om het toekomstige beheermodel van de Straat van Hormuz te bepalen.

De huidige escalatie begon op 11 juli, toen de Iraanse Revolutionaire Garde een containerschip onder Cypriotische vlag aanviel en in brand stak. Na dit incident verklaarde Teheran de waterweg opnieuw gesloten. De Verenigde Staten reageerden met een luchtaanval op ongeveer 140 Iraanse militaire doelen.

De spanning blijft oplopen. Maandagochtend lanceerde de Revolutionaire Garde een vergeldingsactie tegen Amerikaanse militaire bases in Jordanië, Bahrein en Koeweit. Jordanië claimt vier raketten te hebben onderschept, terwijl Koeweit meldde meerdere vijandelijke luchtdoelen te neutraliseren. Bahrein activeerde de noodsirenes en riep de bevolking op om binnen te blijven.