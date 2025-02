De textielindustrie in Mexico en de VS roept op tot dialoog in het licht van opgelegde tarieven

Mexico - Op zaterdag 1 februari tekende de Amerikaanse president Donald Trump een presidentieel besluit waarmee 25 procent aan importtarieven wordt opgelegd op goederen uit Mexico en Canada, en een belasting van 10 procent op China.

Deze oplegging van tarieven vormt een uitdaging voor alle industrieën in Mexico, gezien het belang van de Verenigde Staten als historische handelspartner. In het geval van de Verenigde Staten zijn China, Canada en Mexico, volgens de BBC, de belangrijkste handelspartners van de VS en vertegenwoordigen ze 40 procent van de goederen die vorig jaar door dat land werden geïmporteerd.

Voor de Mexicaanse textielindustrie zou deze maatregel van de Amerikaanse regering een zeer zware klap kunnen zijn in een periode waarin deze zich weer aan het versterken is. Vorig jaar waren exporten in deze sector cruciaal voor het economisch herstel, waarbij de Verenigde Staten de belangrijkste handelspartner was.

De ‘National Chamber of the Apparel Industry’ van Mexico publiceerde een verklaring waarin zij de regering uitnodigt tot dialoog om een overeenkomst te vinden die beide landen ten goede komt, een boodschap die in lijn is met de verklaring van de president van Mexico. Hieronder staat het bericht van de Kamer:

“Bij CANAIVE geloven we gisteren en vandaag in de visie van de Noord-Amerikaanse regio als de enige manier om de mondiale concurrentie succesvol het hoofd te bieden.”

“Meer dan dertig jaar hebben we een concurrerende, geïntegreerde en veerkrachtige waardeketen opgebouwd met Amerikaanse boeren, textielproducenten en merken.”

“Tarieven tussen handelspartners verdelen en verzwakken ons in de ogen van de wereld, wat leidt tot minder handel, minder werkgelegenheid en meer inflatie voor bedrijven en consumenten in alle drie de landen.”

“De leiders en inwoners van deze regio van de wereld zijn niet alleen handelspartners. We moeten onszelf zien als bondgenoten die, door middel van constructieve dialogen, nieuwe samenwerkingsschema's consolideren om de complexe realiteiten van onze dagelijkse co-existentie het hoofd te bieden en onze buurt tot een kracht te maken.”

“In Noord-Amerika zijn dit tijden van dialoog, samenwerking en respect.”

“In Mexico zijn dit tijden van eenheid, sereniteit en veerkracht.”

“Daarom steunen we zonder enige twijfel en onvoorwaardelijk het standpunt van de Mexicaanse regering zoals geuit door de president van de republiek: '... dialoog, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid... Niets met geweld; alles met rede en recht.'”

De industrie in de Verenigde Staten reageert

De samenwerking tussen Mexico en de Verenigde Staten in de kledingindustrie heeft een lange en bloeiende geschiedenis. De oplegging van hoge tarieven zou niet alleen een impact hebben op de Mexicaanse economie, maar ook op Amerikaanse bedrijven.

De American Apparel and Footwear Association sprak zich ook uit tegen de maatregel en benadrukte de aanzienlijke schade die het zou aanrichten aan meer dan één industrie die al door inflatie is getroffen.

Hieronder hun verklaring:

“De ingrijpende tariefmaatregelen voor Mexico, Canada en China die vanmiddag zijn aangekondigd, zullen enorme kosten in onze door inflatie geteisterde economie pompen, terwijl we worden blootgesteld aan een schadelijke tit-for-tat-tarievenoorlog die belangrijke exportmarkten zal schaden die Amerikaanse boeren en fabrikanten nodig hebben. We zouden een diepere samenwerking met onze partners van vrijhandelsovereenkomsten moeten smeden, niet maatregelen nemen die de basis van dat partnerschap in twijfel trekken,” zei Steve Lamar, president en CEO van AAFA.

“Tijdens deze periode van hoge inflatie is het nu niet het moment om nieuwe kosten aan Amerikaanse toeleveringsketens op te leggen. In plaats daarvan heeft onze industrie tarief verlichting en een commitment nodig aan slim handelsbeleid en sterke handelspartnerschappen,” voegde Nate Herman, senior vice president voor beleid van AAFA toe. “We moeten verlopen en bijna verlopen handelspreferentieprogramma's met onze bondgenoten vernieuwen en het concurrentievermogen van onze Centraal-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst versterken om de migratiestroom tegen te gaan.”