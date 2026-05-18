De toekomststrategie van Reternity: investeerders, wholesale en Parijs

Reternity heeft de afgelopen drie jaar ingrijpende maatregelen genomen om de koers voor de toekomst uit te zetten, met een rebranding, de start van de wholesale-activiteiten en de recente komst van investeerders. Daarom heeft het in Duitse streetwearmerk een geplande winkel in Hamburg uiteindelijk niet gerealiseerd.

Een eigen winkel is echter niet volledig van de wensenlijst verdwenen, ook al zou Tom Schmidt die nu eerder in Parijs openen. In een interview geeft de medeoprichter van Reternity inzicht in de strategie.

Laten we beginnen met een terugblik. Hoe gingen de zaken rond de jaarwisseling?

In 2025 was er bij ons een grote verandering: met Carstensen haalden we voor het eerst een investeerder aan boord – een sterke handels- en sourcingpartner uit Hamburg, die onder andere ook voor Snocks produceert. Dat was een belangrijke stap, vooral voor onze toeleveringsketen. We hebben ons daarmee opnieuw gepositioneerd voor de toekomst.

Begin 2026 hadden veel modemerken en direct-to-consumer-bedrijven (D2C-bedrijven) het moeilijk, maar wij zijn gestart met een redelijk eerste kwartaal, dat constant was in vergelijking met vorig jaar. Onze focus ligt momenteel niet alleen op groei, maar vooral op merkopbouw, naamsbekendheid, geloofwaardigheid en winstgevendheid. Juist in het modesegment staat dat voor velen op de eerste plaats.

In hoeverre is Carstensen bij jullie ingestapt?

Het was geen buy-out, maar een belangrijke strategische investeringscase voor ons. Ze hebben een relevant aandeel, maar niet de meerderheid.

Jullie hebben je echter ook al voor de komst van de investeerders opnieuw gepositioneerd.

In 2023 hadden we een grote rebranding. Sindsdien hebben we ons aanzienlijk duurder en anders gepositioneerd. We zijn massaal de detailhandel ingegaan en hebben daarbij bewust afscheid genomen van een zeer jonge online community. Dat leidde tijdelijk tot een neerwaartse curve, maar dat hebben we voor lief genomen.

Economisch gezien hadden we in het verleden misschien jaren met meer omzet, maar daar gaat het nu niet om. We willen het merk positioneren bij de juiste partners in de detailhandel. Je moet vaak ‘nee’ zeggen tegen de grote spelers om bij de juiste grote accounts binnen te komen. Deze weg voelt voor ons goed aan.

Credits: Reternity

Jullie start in de wholesale is nu ongeveer twee jaar geleden. Wat is jullie conclusie vandaag?

Zeer positief. De wholesale-markt is inmiddels een van onze sterkste pijlers, zowel nationaal als internationaal. Naast de omzet is dit vooral een sleutelfactor voor de geloofwaardigheid en zichtbaarheid. We werken samen met toppartners. We zijn gestart met het internationale luxe-agentschap Marcona3 en in Duitsland met de Sunshine Agency.

Nu breiden we de distributie verder uit. Voor België, Nederland en Luxemburg (Benelux), Frankrijk en Oost-Europa hebben we gerenommeerde partners aan boord gehaald die ons naar een hoger niveau moeten tillen. We zetten versterkt in op ‘regional heroes’. We zijn nu aanzienlijk breder gepositioneerd en willen het huidige momentum benutten.

Marcona3 presenteerde Reternity onlangs ook in de showroom in Parijs. Verandert dat door de nieuwe agentschappen?

We behouden Marcona voor Italië en andere delen van de wereld, maar werken nu landspecifiek samen met andere agentschappen en distributeurs. Het grote nieuws: van 24 tot en met 30 juni betrekken we onze eerste eigen showroom in Parijs. We hebben ons ontwikkeld tot een ‘House of Brands’ en zullen daar met Hatline LAB. en Reternity direct in Le Marais vertegenwoordigd zijn.

In Italië hebben jullie momenteel ook de meeste verkooppunten, die zelfs het aantal op de thuismarkt overtreffen. Hoe komt dat?

Italië is een ‘boetiekland’ met talloze modieuze winkels, die in het stadsbeeld prominenter aanwezig zijn dan in Duitsland. Bovendien is het consumentengedrag anders. Mensen kopen bij de regionale winkeliers, niet alleen in grote warenhuizen of bij grote online platforms. Dat biedt ons enorme mogelijkheden. Daarnaast past ons huidige product – weg van klassieke streetwear, richting meer ‘geklede’ pasvormen, tailoring en hoogwaardig breiwerk – perfect in de Italiaanse markt.

Credits: Reternity

Welke klantengroep willen jullie daarmee bereiken?

Voornamelijk mannen tussen de 18 en 35, en deels tot 40 jaar. Online is de doelgroep iets jonger, maar in de fysieke winkels merken we – ook door de uitbreiding naar schoenen – dat het silhouet volwassener wordt. De klassieke klant bij Breuninger of BSTN kan bij ons terecht.

Hoe ziet de balans tussen directe verkoop en wholesale eruit?

Momenteel is de verhouding ongeveer 50/50, waarbij het business-to-business-segment (B2B-segment) sterk groeit.

Twee jaar geleden was er sprake van een winkel in Hamburg. Hoe staat het daarmee?

Die hebben we vanwege diverse omstandigheden niet geopend. Op dat moment was dat de verkeerde stap geweest. Een fysieke winkel blijft echter op de planning staan als een prestigeproject. We wilden ons eerst concentreren op de toetreding tot de B2B-markt en de transformatie door de rebranding.

Is er een nieuwe termijn daarvoor en blijft het Hamburg?

Dat is meer een project voor een horizon van drie tot vijf jaar. Gezien onze huidige identiteit zou het waarschijnlijk zelfs het meest logisch zijn om direct in Parijs te starten. Maar daarvoor heb je een heel andere basis nodig. We zijn geduldig.

Reternity pop-up in Berlijn Credits: Reternity

Is zo'n winkel voor jullie meer een marketinginstrument of een omzetgenerator?

Voor ons zou het voornamelijk een brandinginstrument zijn. Het tilt het merk naar een ander niveau. Na corona hebben we gemerkt dat fysieke activatie en community steeds belangrijker worden. Mensen wachten niet meer op elke willekeurige online drop – je moet offline aanwezig zijn.

Welke markten hebben de hoogste omzet?

In B2B staat Duitsland op de eerste plaats, gevolgd door Italië en het Midden-Oosten. In het D2C-segment is de DACH-regio logischerwijs onze kernmarkt, maar we merken dat de markten waar we fysiek sterk vertegenwoordigd zijn, ook online volgen.

U had het net al over het ‘House of Brands’. Wat ontbreekt er nog in jullie portfolio?

We hebben een nieuw project in het sneakersegment op de planning staan, dat we samen met een partner aanpakken, maar dat we nog niet officieel kunnen maken. We benutten synergieën, bundelen infrastructuur en kennis, en creëren een ecosysteem waarin meerdere merken onder een sterke opzet efficiënt kunnen groeien.

Staan daarbij altijd eigen projecten centraal of is een overname ook mogelijk?

Onze visie is om sterke merken met veel potentieel samen te brengen en een gezamenlijk ecosysteem op te bouwen waarin competenties, infrastructuur en bereik elkaar zinvol aanvullen. Onze aanpak is altijd geweest om kansen in marktbewegingen te herkennen en daaruit duurzame structuren voor gezamenlijke groei te creëren.

Wat zijn de volgende stappen voor Reternity?

We willen het B2B-segment internationaliseren en kijken naar markten als Spanje en Scandinavië. Daarnaast moeten we onze visie en de transformatie van het product verder aanscherpen.