De uitdaging voor Inditex: Kan het meer blijven verkopen terwijl het minder vervuilt?

Recente berichtgeving van nieuwsbureau Reuters beschuldigt Spaanse modegigant Inditex ervan dat het bedrijf de luchtvrachtzendingen van zijn leveranciers in India naar zijn logistieke centra in Spanje met maar liefst 70 procent heeft verhoogd. Deze toename van luchtvracht, en de bijbehorende milieu-impact, roept vragen op over het vermogen van het bedrijf om te blijven groeien en de omzet te verhogen terwijl het zijn doelstelling van net zero voor 2040 nastreeft.

Volgens gegevens die door Reuters zijn geanalyseerd, heeft Inditex tussen augustus 2023 en augustus 2024 3.865 luchtvrachtzendingen vanuit India naar zijn logistieke centrum in Spanje uitgevoerd, wat een stijging van 37 procent vertegenwoordigt ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Deze toename was met name geconcentreerd in de eerste acht maanden van 2024, waarin het bedrijf 3.352 luchtvrachtzendingen van zijn Indiase leveranciers uitvoerde – een stijging van 70 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2023 steeg het aantal luchtvrachtzendingen van het Spaanse bedrijf met slechts 44 procent ten opzichte van 2022, volgens douanegegevens die door de Zwitserse ngo Public Eye met Reuters zijn gedeeld. Deze toename van de luchtvracht die te zien is vanuit India is ook te zien in de zendingen vanuit Bangladesh. Vanuit dit productieland kwamen er 31 procent meer leveringen per vliegtuig, terwijl een jaar eerder nog een stijging van 26 procent te zien was.

Naast het gedrag van Inditex in de eerste maanden van het jaar, toonden gegevens verzameld door de publieke bedrijfsentiteit ICEX España Exportaciones e Inversiones aan dat in de eerste negen maanden van 2024 de luchtvrachtzendingen van Aziatische producerende landen naar Spanje 2,48 miljard euro bereikten. Dit vertegenwoordigt een stijging van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor, wat suggereert dat er in de sector een bredere trend is naar luchtvracht voor het transport van goederen. Vergeleken met de cijfers voor Inditex plaatst dit de Spaanse modegigant binnen de gemiddelde stijging van ongeveer 30 procent, zij het met die piek van 70 procent die tussen januari en augustus 2024 werd geregistreerd.

In een bredere context weerspiegelen de gegevens een periode waarin de toename van de luchtvracht een reactie was op logistieke spanningen in de Rode Zee, als gevolg van onveiligheid veroorzaakt door Somalische piraten en aanvallen door Houthi-rebellen in Jemen. Als gevolg hiervan zijn en blijven de toeleveringsketens van westerse bedrijven met sourcingnetwerken in Azië beïnvloed.

Hiervan is de afgelopen weken opnieuw bewijs geleverd, toen Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op het koopvaardijschip ‘Anadolu S’ en het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Dat laatste was in de regio aanwezig om af te schrikken en de vrijheid van scheepvaart te garanderen, maar werd uiteindelijk door de Houthi's aangevallen als onderdeel van hun protest tegen landen die banden hebben met Israël. De Houthi's beweren dat hun acties een blijk van solidariteit zijn met Palestijnen die getroffen zijn door de Israëlische militaire campagne in Gaza en andere bezette gebieden na de Hamas-aanval op Israëlische burgers op 7 oktober 2023. Deze escalatie verstoorde het goederentransport door de Rode Zee, waardoor de luchtvracht eind 2023 toenam en de toeleveringsketens werden beïnvloed.

Hogere omzet, hogere uitstoot van broeikasgassen

Kijken naar Inditex en zijn bedrijfsmodel met de informatie van Reuters in het achterhoofd: het moederbedrijf van Zara sloot het boekjaar 2023 af met een hogere omzet van 35,9 miljard euro, een stijging van 10,37 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Deze omzetstijging ging gepaard met een aanzienlijke stijging van de nettowinst, die steeg naar 5,4 miljard euro, een stijging van 30 procent ten opzichte van de resultaten die aan het einde van 2022 werden geregistreerd. Deze uitstekende prestatie is sindsdien in 2024 aanzienlijk afgekoeld. Maar hoe werd dit weerspiegeld in de milieuvoetafdruk van de multinational?

Wanneer we in het jaarverslag 2023 van Inditex duiken, met name in het hoofdstuk 'Milieu', beschrijft het bedrijf hoe Inditex, ondanks het streven naar net zero oftewel ‘een netto nuluitstoot’ tegen 2040 door de vermindering van zijn koolstofvoetafdruk, in 2023 zijn uitstoot van broeikasgassen (BKG) daadwerkelijk heeft verhoogd ten opzichte van 2022. Deze toename was grotendeels wijdverbreid, met een stijging van 2,49 procent van de Scope 1-emissies; een daling van de Scope 2-emissies met 5,21 procent; en een stijging van de Scope 3-emissies met 5,19 procent.

Deze cijfers overtroffen niet alleen de emissies die in 2022 werden gegenereerd, maar ook die van 2018 met 0,17 procent, het basisjaar voor de doelstellingen van Inditex voor het verminderen van de milieu-impact. Over het geheel genomen sloot het bedrijf 2023 af met een totale broeikasgassen (BKG)-uitstoot van 16.430 kiloton koolstofdioxide-equivalent, een resultaat dat Inditex "stabiel" noemde ten opzichte van 2018, ondanks het ontbreken van een duidelijke vergelijking met het voorgaande jaar vanwege wijzigingen in de methodologie voor het berekenen van emissies.

De BKG-emissies die door Inditex worden geïdentificeerd als afkomstig van het transport en de distributie van zijn goederen, waren goed voor 8,4 procent van de totale BKG-emissies van de multinational. Dit percentage steeg tot 12,1 procent in 2023, wat de worsteling van het bedrijf om de Scope 3 BKG-emissies te beperken, met name die met betrekking tot transport en distributie, benadrukt. Gezien de gegevens van Reuters zal dit cijfer naar verwachting in 2024 opnieuw stijgen, hoewel het onduidelijk blijft of dit de totale Scope 3 BKG-emissies van Inditex omhoog zal duwen.

Het bedrijf blijft vertrouwen op de strategieën die zijn uiteengezet in zijn Klimaattransitieplan om zijn milieudoelstellingen te bereiken, waaronder het verminderen van emissies in Scope 3-categorieën. Daartoe ondernemen ze verschillende initiatieven, waaronder het gebruik van alternatieve brandstoffen voor fossiele brandstoffen in hun luchtvrachtoperaties. Dit plan wordt geleid door een strategische overeenkomst met Repsol en Iberia, maar is momenteel beperkt tot logistieke operaties op de luchthaven Madrid-Barajas, en nog niet op de luchthaven Zaragoza, waar de luchtvrachtlogistiek tussen de Aziatische leveranciers van Inditex en zijn Spaanse logistieke centra geconcentreerd is.

Het (relatieve) gewicht van Azië in het leveranciersnetwerk van Inditex

Om de link tussen Spanje en Azië en de toename van zowel de BKG-emissies als het gebruik van luchtvracht naar India en Bangladesh verder te onderzoeken, moet worden opgemerkt dat de twee landen behoren tot de top 10 van leverancierslanden van Inditex, die in 2023 goed waren voor 98 procent van de kleding die door het bedrijf werd geproduceerd. Qua aantal leveranciers stond China aan kop met 367 leveranciers, gevolgd door Marokko (216), Turkije (186), Bangladesh (150), Spanje (138), India (122), Portugal (114), Pakistan (69), Vietnam (11) en Cambodja (2).

De lijst benadrukt het accurate beeld dat het management van Inditex gaf van zijn bedrijfsmodel, wat aangeeft dat het bedrijf in 2023 1.733 directe leveranciers in 45 landen had. "Een zeer aanzienlijk deel van de knip-, naai-, verf-, was-, druk- en afwerkingsfabrieken die onze kleding in 2023 produceerden", merkte het bedrijf op, was gevestigd "in Spanje of nabijgelegen landen zoals Portugal, Marokko en Turkije".

Als deze nearshoring doorgaat of is blijven toenemen in 2024, zou dit Inditex ook in staat stellen veerkrachtiger te zijn en beter in staat te zijn zijn koolstofemissies te beperken en tegelijkertijd zijn omzet te verhogen, hoewel de impact op de winst nog moet worden afgewacht. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor het potentiële risico voor zijn balansen dat wordt gevormd door spanningen in de Rode Zee en het Suezkanaal, die zouden kunnen leiden tot hogere transportkosten. Luchtvracht is nooit de prioriteit van het bedrijf geweest, niet alleen vanwege de hogere milieukosten, maar ook vanwege de economische kosten, en het wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden gebruikt.

Naast de leverancierslijst en het aanzienlijke gewicht van China, Bangladesh, India, Pakistan, Vietnam en Cambodja in de waardeketen van het bedrijf, is het ook noodzakelijk om rekening te houden met de taken en soorten kleding die in elk land worden geproduceerd. In dit opzicht heeft Inditex de productie van essentiële, tijdloze kledingstukken geconcentreerd bij zijn Aziatische leveranciers, terwijl de productie van meer seizoensgebonden kledingstukken die gebonden zijn aan de laatste trends dichter bij huis wordt gehouden.

Deze strategie is ontworpen om het bedrijf te beschermen tegen mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen, waardoor de kledingstukken waar vraag naar is sneller in de winkels kunnen worden afgeleverd op een bepaald moment in het seizoen. De winkels en online platforms ontvangen echter geleidelijk goederen die per schip worden verzonden door zijn Aziatische leveranciers met langere levertijden. Deze methodologie werd vanaf het begin van het jaar verfijnd, als reactie op verstoringen veroorzaakt door de eerder genoemde spanningen.

Toen Inditex door FashionUnited werd ondervraagd, bevestigde noch ontkende het bedrijf de juistheid van de gegevens waartoe Reuters toegang had, en herhaalde het deze strategie, waarbij werd gesteld dat het grootste deel van zijn Aziatische productie over zee aankomt. Het bedrijf wees er echter wel op dat het in uitzonderlijke omstandigheden zijn toevlucht kan nemen tot andere transportmiddelen. Zelfs terwijl het bedrijf erkent dat er een "risico bestaat op hogere transportkosten als gevolg van een hoger brandstofverbruik en buitengewone toeslagen" die koopvaardijschepen moeten maken omdat ze alternatieve routes moeten nemen, blijft het bedrijf prioriteit geven aan zeevracht.

Qua winstgevendheid lijkt dit het bedrijf niet significant te hebben beïnvloed, dat de eerste helft van 2024 afsloot met een stijging van de nettowinst met 10,23 procent tot 2,8 miljard euro, en een omzetstijging van 7,2 procent tot 18 miljard euro. Het valt nog te bezien of deze groei gepaard ging met schommelingen in de milieu-impact van Inditex, en of het daarom in staat was zijn omzet- en winstgroei los te koppelen van de toename van zijn BKG-emissies. Zo ja, dan kan het bedrijf mogelijk vooruitgang boeken met zijn belangrijkste milieudoelstellingen om zijn emissies tegen 2030 met meer dan 50 procent te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2018, en zo tegen 2040 een bedrijf met netto nuluitstoot te worden.